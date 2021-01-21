Какие украинско-американские проекты будут в приоритете с приходом Байдена к власти в США?
Вчера, 20 января, состоялась инавгурация президента США Джо Байдена. Какие экономические выгоды получит Украина?
Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.
Коллеги подготовили доклад с ответом на этот вопрос.
В отличие от Дональда Трампа с его бизнес-подходом к международным отношениям и тяготением к двустороннему формату взаимодействия, Джо Байден является последователем многостороннего подхода с опорой на коллективные действия, внешние союзы и категории доверия, общих ценностей и принципов.
Так какие украинско-американские проекты будут в приоритете?
1. Титановая отрасль.
Украина имеет 20% мировых запасов титана, в котором заинтересована американская промышленность (в частности, компания Boeing зависит от титановых поставок из РФ).
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2. Продовольствие.
Украина и США - крупнейшие мировые экспортеры кукурузы. Украина, Канада и США обеспечивают более 40% мирового рынка пшеницы.
3. Кибербезопасность.
Украина имеет необходимый потенциал для того, чтобы предложить свою территорию для создания "полигонов апробации технологий защиты информации".
4. Энергетика.
Привлечение американских добывающих компаний к разведке и добыче природного газа в Украину, использование украинской ГТС для транзита и хранения газа, вступление Украины в региональные схемы поставок нефти из Центральной Азии, Кавказа и Каспия в Восточную Европу через трубопровод "Одесса-Броды" с последующей переработкой на НПЗ Европы.
5. Транспорт и инфраструктура.
Привлечение Украины в региональные транспортные коридоры при участии США (например, Балто-Адриат-Черноморский), привлечение американских инвестиций в строительство дорог, магистралей, портов и железной дороги.
Но не будем излишне романтиками.
Американцы прагматичны, и если Украина сама не предложит хорошо проработанное партнерство, роль Украины останется прежней:
- Разменная монета в игре с РФ или Китаем;
- Сырьевой придаток;
- Поле битвы с теми же РФ и Китаем...
Анатолий Амелин