Какие украинско-американские проекты будут в приоритете с приходом Байдена к власти в США?

Инаугурация Джо Байдена PavlovskyNews

Вчера, 20 января, состоялась инавгурация президента США Джо Байдена. Какие экономические выгоды получит Украина?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Коллеги подготовили доклад с ответом на этот вопрос.

В отличие от Дональда Трампа с его бизнес-подходом к международным отношениям и тяготением к двустороннему формату взаимодействия, Джо Байден является последователем многостороннего подхода с опорой на коллективные действия, внешние союзы и категории доверия, общих ценностей и принципов.

Так какие украинско-американские проекты будут в приоритете?

1. Титановая отрасль.

Украина имеет 20% мировых запасов титана, в котором заинтересована американская промышленность (в частности, компания Boeing зависит от титановых поставок из РФ).

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2. Продовольствие.

Украина и США - крупнейшие мировые экспортеры кукурузы. Украина, Канада и США обеспечивают более 40% мирового рынка пшеницы.

3. Кибербезопасность.

Украина имеет необходимый потенциал для того, чтобы предложить свою территорию для создания "полигонов апробации технологий защиты информации".

4. Энергетика.

Привлечение американских добывающих компаний к разведке и добыче природного газа в Украину, использование украинской ГТС для транзита и хранения газа, вступление Украины в региональные схемы поставок нефти из Центральной Азии, Кавказа и Каспия в Восточную Европу через трубопровод "Одесса-Броды" с последующей переработкой на НПЗ Европы.

5. Транспорт и инфраструктура.

Привлечение Украины в региональные транспортные коридоры при участии США (например, Балто-Адриат-Черноморский), привлечение американских инвестиций в строительство дорог, магистралей, портов и железной дороги.

Но не будем излишне романтиками.

Американцы прагматичны, и если Украина сама не предложит хорошо проработанное партнерство, роль Украины останется прежней:

Разменная монета в игре с РФ или Китаем;

Сырьевой придаток;

Поле битвы с теми же РФ и Китаем...

Анатолий Амелин