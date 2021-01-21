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Какие украинско-американские проекты будут в приоритете с приходом Байдена к власти в США?

Анатолий Амелин
Анатолий Амелин

Сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future

Инаугурация Джо Байдена PavlovskyNews

Вчера, 20 января, состоялась инавгурация президента США Джо Байдена. Какие экономические выгоды получит Украина? 

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Коллеги подготовили доклад с ответом на этот вопрос.

В отличие от Дональда Трампа с его бизнес-подходом к международным отношениям и тяготением к двустороннему формату взаимодействия, Джо Байден является последователем многостороннего подхода с опорой на коллективные действия, внешние союзы и категории доверия, общих ценностей и принципов.

Так какие украинско-американские проекты будут в приоритете?

1. Титановая отрасль.

Украина имеет 20% мировых запасов титана, в котором заинтересована американская промышленность (в частности, компания Boeing зависит от титановых поставок из РФ).

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2. Продовольствие.

Украина и США - крупнейшие мировые экспортеры кукурузы. Украина, Канада и США обеспечивают более 40% мирового рынка пшеницы.

3. Кибербезопасность.

Украина имеет необходимый потенциал для того, чтобы предложить свою территорию для создания "полигонов апробации технологий защиты информации".

4. Энергетика.

Привлечение американских добывающих компаний к разведке и добыче природного газа в Украину, использование украинской ГТС для транзита и хранения газа, вступление Украины в региональные схемы поставок нефти из Центральной Азии, Кавказа и Каспия в Восточную Европу через трубопровод "Одесса-Броды" с последующей переработкой на НПЗ Европы.

5. Транспорт и инфраструктура.

Привлечение Украины в региональные транспортные коридоры при участии США (например, Балто-Адриат-Черноморский), привлечение американских инвестиций в строительство дорог, магистралей, портов и железной дороги.

Но не будем излишне романтиками.

Американцы прагматичны, и если Украина сама не предложит хорошо проработанное партнерство, роль Украины останется прежней:

  • Разменная монета в игре с РФ или Китаем;
  • Сырьевой придаток;
  • Поле битвы с теми же РФ и Китаем...

Анатолий Амелин

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