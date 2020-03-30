Как записи Лероса о возможной коррупции брата главы ОП Ермака спасли Порошенко от тюрьмы

Пятый президент Украины Петр Порошенко обменивается рукопожатиями с президентом Украины Владимиром Зеленским во время внеочередной сессии парламента в Киеве EPA-EFE

Ряд видео, размещенных сегодня депутатом от партии "Слуга народа" Гео Леросом, на которых показано, как торгует государственными должностями брат главы ОП Андрея Ермака, оказались спасительным подарком для пятого президента Петра Порошенко.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Порошенко спасен!

Думаю, что отныне он может совершенно не волноваться по поводу своего уголовного преследования.

Анализ психологического портрета Зеленского однозначно показывает, что он никогда не пойдет на то, что бы уволить руководителя своего офиса Ермака и поручить генеральной прокуратуре расследовать делишки его брата, и скорее всего, и его самого. Это выше Богом данных Зеленскому душевных сил. Он и Юзика своего отмазал, не то что свою правую руку!

А раз так, то придется замять дело Ермака и дать отмашку сворачивать дела Порошенко. Что называется, "стороны обменялись взаимными ударами и признали баланс сил".

Как бы ни старался "известный юрист" проталкивать дела "главного государственного преступника" , отныне он упрется в глухую стену.

История повторяется. В свое время Порошенко тоже рьяно взялся за преследование "попередников" из "банды Януковича", но его самого быстренько поймали на "горячем" и Петр Алексеевич понял, что рейтинг придется поддерживать другими "забаганками". Благо АТО давало для этого массу привлекательных возможностей.

Любая украинская власть пытается удерживать свой рейтинг на обещаниях посадить "попередников". Это очень привлекательная идея для плебса. Обещания дают эффект ровно до того момента, пока старая власть не поймает новую на громкой коррупции и не продемонстрирует охлосу, что новая власть ничуть не лучше старой. После этого обе стороны пожимают друг другу руки и в дальнейшем занимаются деребаном бюджета уже совместно: каждый на своем участке.

Именно такая история - сейчас уже об этом можно сказать с полной уверенностью, - произошла и с Зеленским. Отныне его рейтинг будет неуклонно падать, а перспектива досрочного ухода становится все более реальной.

Ну, а Петр Алексеевич теперь может спокойно вздохнуть, отряхнуться от дерма и выпрямить плечи. Впереди безоблачное будущее. Он дождался того, что так упорно ждал. Кто такой Ермак знающие люди прекрасно понимали, думаю, "охотились" за ним и не сомневались, что радостное событие непременно настанет. Оно и настало!

Андрей Головачев