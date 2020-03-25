Как заморозить кредит на время карантина и стоит ли это делать

Государство может ввести специальные выплаты из бюджета как кризисное обеспечение по вынужденной безработице EPA-EFE

После внедрения жестких ограничений на время карантина украинцам стало сложнее рассчитываться по кредитам и ипотекам. Проблемы возникают и у ресторанов, которые вынуждены были закрыться, и у простых граждан, выплачивающих кредиты за авто или квартиру.

Депутаты внесли изменения в закон "О потребительском кредитовании". Согласно им, на время карантина украинцы смогут не платить пени и штрафы за просрочки по кредитам. Также Нацбанк рекомендует финучреждениям не штрафовать украинцев, которые неисправно вносят платежи по ипотеке.

Стоит ли воспользоваться жестом от правительства или лучше оплачивать кредит сейчас, чтобы потом не отдать больше? И могут ли гражданам вовсе простить проценты по кредитам на время карантина?

Как будет работать отсрочка

"Ипотека и пролонгация по кредитам - это очень правильно. Проблемы у людей возникнут не сиюминутно, а начнутся ближе к апрелю, когда станут заканчиваться резервы. Тем более что карантин может затянуться", - говорит аналитик Валентин Землянский.

Сперва в НБУ заявляли, что кредитные поблажки получат заемщики, которые добросовестно выполняли условия кредитного договора, или же те, кто потерял работу из-за угрозы распространения вируса. Согласно изменениям в закон, исключений все-таки не будет. Тип потребительского кредита тоже не играет роли. Если не платить по кредиту до 3 апреля (а при продлении карантина - и дольше), с вас не смогут взыскать пени и штрафы. Также банки не смогут увеличивать процентную ставку за пользование кредитом, только если она изначально не плавающая.

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Юристы уже подготовили образец заявления, которое можно направить кредитору.

Что же касается бизнеса, банк будет принимать решение после изучения конкретного случая.

Так это должно работать в теории. Но на практике украинцы уже успели столкнуться с проблемами в реализации предложения властей. Некоторым держателям микрокредитов в банках сообщают, что они все-таки не имеют права на отсрочку платежей. Согласно закону, потребительским считается кредит на сумму более минимальной зарплаты, которая действовала на момент подписания договора (4 723 грн) и сроком более месяца.

В законе "О потребительском кредитировании" действительно указаны такие критерии. Но юрист Ростислав Кравец напоминает: потребительский кредит - кредит на приобретение товаров и услуг, которые не связаны с профессиональной деятельностью. Он предполагает, что благодаря такому определению, граждане все равно смогут рассчитывать на кредитные каникулы. Об этом же говорит и адвокат Андрей Лысенко.

Некоторые эксперты говорят, что банки сами хотели ввести на время карантина льготный период. Тем более что у них из-за действий НБУ увеличиваются возможности продлевать уже выданные кредиты, менять их условия, а также обещают поддержать банки. Но есть и мнение, что рекомендации Нацбанка все равно не остановят финучреждения, и те будут начислять штрафы.

Такой вывод граждане делают из рассылок банками инструкций о том, как удаленно платить по кредитам. Некоторые из них прикрепляют к сообщению фразу: "Рассчитываем на вашу ответственность и своевременное погашение текущей задолженности".

Адвокат Ростислав Кравец не исключает такого подхода. Он считает, что послабления выписаны так, что гражданам будет нецелесообразно добиваться их выполнения финучреждениями.

"У людей, которые берут кредиты, мало денег, чтобы обратиться в суд, нанять адвоката. Ради микрокредита на 300 грн это бессмысленно. Для крупного кредита подавать в суд, чтобы избежать пени в 2 тыс. грн, - тоже", - говорит Кравец.

В теории банки также могут попробовать уменьшить лимиты по кредитам после просрочки. Обычно лимит не становится меньше суммы долга, но некоторые государственные банки уменьшают его, и карта работает только на погашение кредита.

Возможно, штрафы Нацбанка, которые значительнее, чем доход от взысканий с граждан, заставят финучреждения исполнять законодательство. Если банк вопреки закону начисляет на ваш кредит пеню и штрафы за просрочку, юристы советуют подавать жалобу в НБУ. Именно ему подчиняются финучреждения.

Эксперты считают, что налоговыми каникулами воспользуются многие граждане. Но подчеркивают: проценты по кредиту будут начисляться в любом случае. Нужно будет выплатить все, что "накапало" за время карантина, а также отдавать тело кредита.

Стоит ли пользоваться "коронавирусными" кредитными каникулами

Пока бизнес стагнирует, а доллар растет (экономисты прогнозируют превышение 30 грн за "американца" в случае продления карантина), украинцы размышляют, пользоваться ли предложением от банков. Стоит ли выплачивать долг по завершении карантина в непредсказуемой экономической ситуации или пытаться выполнять обязательства сейчас.

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"Эти деньги вам не дарят. По окончании карантина вам выставят всю сумму за время кредитных каникул. Принимать решение о том, платить по кредиту сейчас или потом, нужно исходя из финансовых ресурсов. Если человек попал в ситуацию, когда лишился работы на время карантина, то, естественно, ему придется платить потом, так как сейчас нечем. Если он продолжает нормально работать, к примеру, трудоустроен в сфере торговли продуктами и медикаментами, он должен понимать, что эти проценты с него не снимут. Да, они будут размазаны во времени, но все это нужно будет платить. Период каникул - это не прощение, а их отсрочка", - рассказывает исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

По окончании карантина человеку нужно будет не только внести платеж на май, но и заплатить за март и апрель. Далеко не все смогут справиться с такой одномоментной нагрузкой. Пока в Нацбанке не решили, по какой схеме можно будет реструктуризировать такую задолженность, но механизм обсуждается.

"Все относительно. У нас не так, как на Западе, где полностью отменяются платежи по кредитам. Они просто отсрочиваются, и, соответственно, ситуация для бюджета простого украинца не слишком упрощается. Если есть возможность платить сейчас, то лучше это сделать, потому что потом будет сложнее. Будут капать двойные проценты", - соглашается финансовый аналитик Руслан Черный.

Ростислав Кравец же убежден, что вопрос выбора времени оплаты по кредиту вообще не стоит. Он считает, что платить нужно по возможности сейчас, и что инициатива ровным счетом ничего не даст людям. Адвокат напоминает, что в 2008 году было озвучено схожее предложение, и банкиры тогда только заработали на ситуации. Кравец уверен, такие законы надо прямо ограничивать.



Есть еще один фактор, который делает поблажки для украинцев не слишком заманчивыми. У тех, кто воспользуется такой услугой, может пострадать кредитная история. Просрочка будет указана в информации по кредиту, и рейтинг платежеспособности может снизиться.

Сегодня украинцы не до конца понимают значимость кредитной истории: ее самостоятельно проверяет лишь 1-1,5% граждан. Низкий рейтинг чреват тем, что в следующий раз когда вы захотите взять кредит, вам откажут либо же предложат платить по нему заоблачные проценты. Банки, в отличие от микрофинансовых учреждений, больше смотрят на длинную кредитную историю.

Станут ли финучреждения учитывать, что просрочка произошла не по вине заемщика, неизвестно. Впрочем, Ростислав Кравец сомневается, что банки не сделают сноску на обстоятельства.

А что же граждане с плавающей ставкой по кредиту? Прогнозировать, вырастут ставки или снизятся, экономисты отказываются, так как на этот вопрос влияет слишком много факторов. Но обычно в условиях экономической нестабильности проценты по таким кредитам растут.

На кредиты и ипотеку непосредственно влияет учетная ставка, то есть та ставка, под которую Нацбанк дает кредиты обычным банкам. Чем она ниже, тем обычно меньше проценты по кредитам и депозитам. Обратная тенденция наблюдается при повышении учетной ставки. Такого большого разрыва между инфляцией и учетной ставкой, как в Украине, нет ни в одной стране мира. А в связи с эпидемией банки снижают учетные ставки вплоть до 0%.

Но Руслан Черный не верит в то, что учетная ставка будет снижена.

"В прошлый раз когда мы ждали, что учетную ставку снизят, Нацбанк так и сделал. Его главным желанием было сдержать панические настроения, когда рос курс и увеличивались недопоступления в бюджет. Это сыграло свою роль. Теперь курс будет расти, и, скорее всего, Нацбанк не будет изменять учетную ставку ни вверх, ни вниз, а оставит ее в одном положении. Все дело в инфляции, которая будет расти, ведь президент скажет через время загружать "печатный станок", - считает эксперт.

Если вы верите, что по окончании карантина экономическая ситуация станет хуже, чем сейчас, то предложение НБУ не для вас.

Что же касается ипотеки, то пока закон не принят. Есть только рекомендации от НБУ банкам и запрет на выселение граждан, которые не могут обслуживать свои ипотечные кредиты.

В целом же после карантина рынок могут ждать новые банкротства. Украинцы будут осторожнее подходить к выбору застройщика, и основная популярность придется на застройщиков с хорошей репутацией. Поэтому повысится стоимость квартир в хороших ЖХ.

Прогнозы на цены и условия рассрочки эксперты давать отказываются, так как ситуация слишком сложная. Но возможна тенденция к смягчению условий, так как застройщикам нужны будут финансы. Многим из них запаса прочности до конца карантина может не хватить.

Эксперты называют кредитные поблажки гражданам сомнительными. Подобный эффект вызывает и решение властей относительно отсрочки оплаты услуг ЖКХ.

"Любое послабление - это хорошо. Но насколько это экономически поддержит людей, я ответить затрудняюсь. Март - последний месяц отопительного сезона. Наступает хорошая погода, так что это последний большой платеж. Как показывает практика, все, что люди недоплачивали в зимний период, они доплачивают в летний. Пеня минимальная - в 0,01%. Это 3,6% годовых, что ниже кредитной ставки в любом банке. Зимой люди часто платят некую часть, а долги погашают в течение лета. Так что для них отсутствие пени особой роли не сыграет", - рассказывает Валентин Землянский.

Что делать, если из-за карантина вы не можете обслуживать кредит

Эксперты считают, что власти непоследовательно подошли к вопросу помощи украинцам на время карантина.

"Политики я здесь не вижу. Курс действий не просматривается. Существуют какие-то меры, предпринимаемые в пожарном режиме, которые друг с другом не согласуются. То, что сейчас предприняло правительство, напоминает мозговой штурм. Как будто людей собрали в комнате и они выкрикивали некие варианты. Методика мозгового штурма предусматривает предварительно подготовленных участников. Прежде чем генерировать идеи, они должны быть проработаны в надлежащих условиях продолжительное время", - говорит эксперт в сфере ЖКХ Геннадий Рябцев.

Власти необходимо продумать три сценария развития событий: позитивный, негативный и базовый. К примеру, в базовом сценарии карантин длится месяц. Исходя из этих сценариев продумывать компенсаторы для населения и бизнеса. Но пока ни люди, ни сами власти не знают, какие у них действия на очереди. Наш Кабмин сейчас только разрабатывает программу помощи малому и среднему бизнесу, который потерял работу из-за распространения коронавируса.

Поэтому эксперты предлагают решать проблемы с кредитами своими силами.

Ростислав Кравец советует не платить "копейки" по кредиту, чтобы не удлинять сроки исковой давности и не увеличивать пени и проценты. Он советует полностью прекращать выплаты в случае неплатежеспособности. Юрист подчеркивает: можно попытаться добиться от банка реструктуризации.

Для этого необходимо получить справку с места работы о том, что вас отправили в отпуск за свой счет. Это возможно и в условиях карантина, так как бухгалтера работают удаленно. Необходимо приложить декларацию о том, что у вас нет средств, за счет которых можно было бы погасить кредит. Можно также получить справку от Торговой палаты и прикрепить копию кредитного договора. Также нужно написать заявление, в котором указать, на какой период вы хотите получить кредитные каникулы.

"Банкиры будут предлагать вам капитализацию, но не идите на это. Все, что вы не уплатили, перенесут на тело кредита, тот еще увеличится, вырастут проценты и это ни к чему хорошему не приведет. Просите остановить начисление процентов за этот период, а также уменьшить процентную ставку на определенный период после карантина. Необходимы два экземпляра такого заявления, один из которых останется у вас", - говорит Кравец.

Заявление нужно оправить в банк онлайн с цифровой подписью. Можно также явиться в банк лично или отправить заказным письмом по почте с обратным уведомлением, чтобы иметь подтверждение о том, что вы его отправляли. Это может помочь добиться пересмотра условий кредитования либо поможет оспорить в суде действия банка и снять с вас ответственность за несвоевременное исполнение обязательств от независящих от вас причин.

Можно ли вовсе простить гражданам проценты по кредитам

Можно ли было бы вообще простить людям проценты по кредитам на время карантина? Олег Пендзин напоминает, что коммерческие банки не могут просто так прощать гражданам выплату кредитов. Если они это сделают, то не смогут выплачивать людям проценты по депозитам. Компенсировать банкам проценты по кредитам могло бы государство.

Сейчас о таких инициативах власти молчат, зато заявляют, что обсуждается оформление льготных займов на весь срок карантина. Но о них пока ничего достоверно не известно.

Но если власть продолжит текущую политику, возможны бунты. "Запас прочности" у людей небольшой. Высокая платежеспособность в Украине в основном только у жителей столицы. Большинство же населения уже к середине апреля начнет чувствовать финансовый голод. Пендзин считает: если власти не предоставят населению достойные компенсаторы, оно попросту начнет игнорировать карантин. Бизнес вернется к работе нелегально, а простые люди будут нарушать правила, чтобы выжить.

Пока правительство лишь частично ограничило уплату налогов, например ЕСВ для физлиц-предпринимателей, что существенно не повлияет на карманы украинцев. Эксперты считают, что вместо этого стоило бы снижать ставку налога на доходы физлиц с 18% до 10%, ЕСВ - с 22% до 10%. Американцы, для сравнения, ввели на 3 месяца мораторий на уплату налогов и для физлиц, и для бизнеса.

Социальная помощь гражданам также пока весьма скудна. В Сан-Франциско раздают в специальных точках завтраки и обеды для школьников, так как они не могут дважды в день питаться бесплатно из-за закрытия образовательных учреждений. А в Австрии дают специальный отпуск по уходу за детьми во время карантина. Так как товары будут дорожать, эксперты предлагают вводить специальные ставки НДС на базовые продукты, раздавать минимальный необходимый медицинский набор от коронавируса.

Для всего этого нужны огромные финансовые вложения. Рябцев напоминает, что для таких случаев и есть резервы специальных фондов, а также средства государственных банков. Если же средств нет, то это золотая жила, чтобы развернуться органам правопорядка. В таком случае должны сесть в тюрьму все, кто забыл о том, что государство должно иметь эти резервы, считает эксперт. Причем надолго, а не так, как Пашинский и Свинарчук.

Любое правительство имеет право решать: выплачивать себе премии и внедрять бесполезные кредитные отсрочки или сэкономленные деньги потратить на настоящую социальную защиту населения в момент кризиса.

Анна Пешкова

Оригинал на сайте 112.ua