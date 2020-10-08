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Как власть, выкупив ВВП-варранты Яресько, предала Украину

Михаил Чаплыга
Михаил Чаплыга

Политолог

Министерство финансов Украины Фото из открытых источников

Недавно Украина выкупила 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга на частные деньги, взятые в кредит в обход законодательства. Сейчас их цена не превышает цены на туалетную бумагу.

Об этом пишет Михаил Чаплыга на своей странице в Facebook.

Сообщаю о преступлении огромного масштаба (размером в полтора миллиарда евро), совершенного в августе-сентябре министром финансов Зеленского, премьером Зеленского и, видимо, самим Зеленским.

Речь о преждевременном выкупе в этом году за частные деньги, взятые в кредит в обход законодательства, так называемых варрантов Яресько.

Мусорных уже "варрантов"... Мотивировали якобы ростом в 5% нашего ВВП в следующем году.
Напомню. "Варранты" Яресько получают реальную цену лишь когда рост выше 3%. Иначе это просто туалетная бумага.

Итак. Судя по прогнозу ВБ, эти "варранты" еще минимум три года будут туалетной бумагой.
Минфин, с согласия КМУ и Зеленского... берет в августе (в обход Закона) полтора ярда евро в кредит, чтоб купить у Яресько этот мусор.

Жду трибунала и отставки Зеленского.

Также прошу Зеленского пояснить о кредите от британской короны за то, что они у нас СВОЮ базу построят... кредите! Который они же сами и освоят! Какая у нас там статья про измену Родине?

Михаил Чаплыга

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