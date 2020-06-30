Как власть готовит законодательное ограничение прав профсоюзов

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Очередное нормотворческое произведение ждет своего вынесения на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады. Его авторами стали 42 народных депутата от "Слуги народа". И речь идет о проекте Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно отдельных вопросов деятельности профессиональных союзов). Подается он под лозунгом необходимости усовершенствования и осовременивания правового регулирования деятельности профсоюзов, в том числе, относительно их участия в трудовых отношениях. Необходимости модернизации профсоюзов никто не отрицает. Но вопрос в деталях и методах реализации этой цели. Как отмечает даже Главное научно-экспертное управление Верховной Рады в своем выводе к законопроекту: "в проекте, одновременно с осовремениванием соответствующего законодательства, предлагается ограничение многих прав и гарантий деятельности профсоюзов, чем нарушается государственная гарантия на реализацию трудовых прав граждан".

Итак по сути. Законопроектом предлагается изменения в Кодекс законов о труде Украины и Закона Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"

В частности, предлагается исключить следующие полномочия профсоюзов:

принимать решение о требовании к собственнику или уполномоченного им органа расторгнуть трудовой договор с руководителем предприятия, если он нарушает Закон Украины "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", законодательство о труде, уклоняется от участия в переговорах относительно заключения или изменения коллективного договора, не выполняет обязательств по коллективному договору;

осуществлять контроль за подготовкой и подачей собственником или уполномоченным им органом документов, необходимым для назначения пенсий работникам и членам их семей;

осуществлять контроль за предоставлением пенсионерам и лицам с инвалидностью, которые до выхода на пенсию работали на предприятии, права пользования наравне с его работниками имеющимися возможностями по медицинскому обслуживанию, обеспечению жильем, путевками в оздоровительные учреждения и другими социальными услугами и льготами;

требовать от собственника или уполномоченного им органа, другого должностного лица соответствующие документы, сведения и объяснения относительно условий труда, выполнения коллективных договоров, соблюдения законодательства о труде и социально-экономических прав работников;

проверять работу заведений торговли, общественного питания, здравоохранения, детских учреждений, общежитий, транспортных предприятий и предприятий бытового обслуживания, принадлежащие или предоставляющие услуги предприятию, учреждению, организации, в которых работают члены профсоюзов;

проверять расчеты по оплате труда и государственного социального страхования, использования средств на социальные и культурные мероприятия и жилищное строительство;

привлечение к дисциплинарной ответственности работников, являющихся членами выборных профсоюзных органов, допускается без предварительного согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они являются;

здания, помещения, сооружения, в том числе арендованные, предназначенные для ведения культурно-просветительной, оздоровительной, физкультурной и спортивной работы среди работников предприятия, учреждения, организации и членов их семей, а также оздоровительные лагеря могут передаваться на договорных началах в пользование профсоюзным организациям;

допускается увольнение по инициативе собственника или уполномоченного им органа работников, которые избирались в состав профсоюзных органов предприятия, учреждения, организации, в течение года после окончания срока, на который избирался этот состав;

не предоставляется предыдущая работа (должность) или по согласию работника другая равноценная работа (должность) работникам, уволенным в связи с избранием их в состав выборных профсоюзных органов, после окончания срока их полномочий.

А теперь обращу внимание на откровенное юридическое невежество, которое содержится в конкретных новеллах законопроекта.

Законопроект отмечает, что на одном предприятии, в учреждении, организации может быть образовано не более 2 первичных профсоюзных организаций. Авторов законопроекта не удержало, что таким образом, нарушается ст.2,3 Конвенции МОТ о свободе объединения и защиты прав объединяться в профсоюзы (так называемая Конвенция МОТ 87), ст.22 Международного пакта о экономических, социальных и культурных правах, ст.5 Европейской социальной хартии, ст.36 Конституции Украины, ст.6 Закона Украины "О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности". И это не считая того, что такая дискриминационная норма лишает граждан Украины права на свободу объединения, которое гарантировано Конституцией Украины.

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Авторы законопроекта предлагают исключить возможность создания профсоюзов лицами, которые учатся в одном учреждении образования. Такая норма прямо противоречит ст. 22, 36 Конституции Украины и Международной Конвенции МОТ 87.

В законопроекте содержится предложение о лишении профсоюзов права осуществлять контроль за подготовкой и подачей собственником или уполномоченным им органом документов, необходимых для назначения пенсий работникам и членам их семей. И это не согласуется с определением профсоюзов представителями застрахованных лиц в ст. 1 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". То есть уже закладываются конфликт норм.

Предлагается отменить без должной аргументации, норму об обязанности работодателя в случае задержки выплаты заработной платы по требованию профсоюза давать разрешение на получение в банковских учреждениях информации о наличии средств на счетах предприятия или организации или получить такую информацию в банковских учреждениях и предоставить ее профсоюзному органу.

Исключается положение об обязательном рассмотрении государственными органами, органами местного самоуправления и работодателями предложений профсоюзов о переносе сроков, временном прекращении или отмене мероприятий, связанных с увольнением работников. А это против ст. 50 Закона Украины "О занятости", (где четко содержится требование к работодателю принимать меры для предотвращения массовых увольнений, в том числе путем проведения консультаций с профсоюзами). Кроме того это противоречит положениям Директивы Рады 98/59/ЕС, которая должна быть имплементирована в национальное законодательство согласно Соглашению об ассоциации. Там предусмотрено проведение работодателем консультаций с представителями работников в случае планирования проведения им сокращения штатов.

В проекте предлагается отменить: право работодателя предоставлять профсоюзам информацию относительно условий и оплаты труда работников, социально-экономического развития предприятия (конфликт норм ст. ст. 4, 5 Закона Украины "Об информации", а также грубое нарушение норм Международной конвенции МОТ о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя.

И в завершение. Законопроект также лишает работников, которые избираются в состав профсоюзных органов дополнительных гарантий во время привлечения их к дисциплинарной ответственности, увольнения членов выборных профсоюзных органов без согласия профоргана (изменения в ст. 252 КЗоТ, ст. 41 Закона). Понятно, что таким образом это фактически предоставляет широкие возможности давления на представителей профсоюза. А с юридической точки зрения – это очередное нарушение этим законопроектом требований ст. 1, 2 Конвенции МОТ № 135 о защите прав представителей работников на предприятии и возможностей, которые им предоставляются.

Итак, вполне очевидно существенное ограничение этим законопроектом прав профсоюзов. С правовой точки зрения, в нормах законопроекта заложено много конфликтов норм с ныне действующим украинским законодательством, возникает риск нарушения обязательств Украины по международным договорам, в том числе положений Соглашения об ассоциации между Украиной и конвенций Международной организации труда.

Но особенно этот законопроект начинает "играть красками", если вспомнить, что власть уже неоднократно заявляла о большой приватизации государственных предприятий, которых сейчас насчитывается 3789. И разумеется, в случае принятия такого законопроекта, возможность работников защитить свои права через профсоюзы – будет лишь условной.

Григорий Мамка