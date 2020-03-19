Как в странах англосаксонской правовой семьи спасают экономику от экономического кризиса

Парад смены гвардейцев в Конной гвардии в Лондоне, 8 марта 2020 года EPA-EFE

Из-за пандемии коронавируса мировая экономика переживает рецессию. Какие меры предпринимают государства англосаксонской правовой системы, чтобы спастись от коллапса?

Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.

Добрался до пакета мер англосаксов по спасению своих экономик. Очень интересно.

1. Америка - пакет мер 7,5% от ВВП

Основные усилия на поддержку промышленности, поддержку туристической индустрии, сохранение рабочих мест и стимулирование спроса.

До конца лета ожидается увольнение до 3 млн человек и рост безработицы с 0,3% до 20% в следующие периоды.

Что делают:

$1,5 трлн - общий пакет мер;

Поддерживают авиакомпании, круизные операторы, отельные холдинги, казино, рестораны, предприятия розничной торговли;

Авиационной отрасли выделяют $50 млрд в виде гарантий и кредитов;

$150 миллиардов в виде "обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам" для отраслей, сталкивающихся с "серьезными финансовыми затруднениями" в результате пандемии;

Прямая финансовая помощь американцам с целью предотвращения безработицы до $1000 каждому, что простимулирует спрос и американскую экономику на сотни миллиардов долларов;

Более $100 млрд на оплату больничных и страхование от безработицы;

Поддержка малого бизнеса и помощь авиационной отрасли;

Казначейство и Федеральная резервная система упростили регулирование кредитования;

Налогоплательщики получат больше гибкости для отсрочки платежей, + 90 дней к обычным срокам и снижение налогов;

$8,3 млрд долл. на чрезвыайные расходы на программы общественного здравоохранения.

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2. Канада - пакет мер 3% от ВВП

Комплекс мер поддержки экономики на $82 млрд предусматривающих:

отсрочку налогов;

субсидирование заработной платы для малого бизнеса;

пакет включает 27 миллиардов долларов в виде прямой поддержки и еще 55 миллиардов долларов, чтобы помочь ликвидности бизнеса через налоговые отсрочки.

Поддержка направлена ​​на то, чтобы помочь канадцам оплачивать аренду и продукты, помочь предприятиям продолжать оплачивать счета, а также стабилизировать экономику.

$2 млрд - временное увеличение выплат по Канадским пособиям на детей;

$10 млрд - пособие по оказанию неотложной помощи в размере до 900 долл. США поддержки работникам, в том числе работающим не по найму;

5 млрд - новое пособие по чрезвычайным ситуациям для предоставления поддержки работникам, которые не имеют права на получение помощи (безработные);

Шестимесячная беспроцентная отсрочка платежей по студенческому кредиту;

Удвоение программы по уходу за бездомными;

Продление срока подачи налоговой декларации до 1 июня;

Разрешение налогоплательщикам отложить до 31 августа налоговые платежи, подлежащие уплате после сегодняшнего дня и до сентября;

$305 млн долл. США для нового Фонда поддержки общин коренных народов.

3. Великобритания (15% ВВП)

Пакет мер размером £350 млрд.

Государственные банковские кредиты на сумму £330 млрд. Фунтов стерлингов будут предоставлены компаниям всех размеров, которые столкнутся с кризисом денежных потоков, поскольку страна будет заблокирована;

£20 млрд. стерлингов на деловую ставку и чрезвычайные гранты;

Пабы, клубы, кинотеатры, рестораны, театры и другие места отдыха с оценочной стоимостью менее £51 000 , будут иметь право на денежные гранты в размере £25000;

Все такие объекты, независимо от их размера, не будут платить никаких налогов в течение года;

Граждане смогут претендовать на трехмесячный отпуск по ипотечным кредитам.

4. Австралия - 1,3% ВВП

Пакет мер $17,5 млрд состоит из четырех частей:

Поддержка инвестиций в бизнес; Предоставление помощи денежному потоку, чтобы помочь малому и среднему бизнесу остаться в бизнесе и сохранить своих сотрудников на работе; Адресная поддержка наиболее пострадавших секторов, регионов и сообществ; Выплаты по стимулированию населения, которые пойдут на пользу экономике.

- В рамках этого пакета до 6,5 млн человек и 3,5 млн предприятий получат непосредственную поддержку;

- пакет целенаправленных стимулов будет направлен на сохранение работы австралийцев и на поддержание бизнеса в бизнесе.

Для сравнения пакет мер в Украине мог бы быть:

1,3% ВВП - $1,95 млрд;

3% ВВП - $4,5 млрд;

7,5% ВВП - $11,2 млрд;

15% ВВП - $22,5 млрд.

Где берут деньги на помощь, если их не было в бюджете?

- политика называется "количественное смягчение" и реализуется она с помощью центральных банков.

Их задача - не только таргетирование инфляции.

Читайте, делайте выводы, делитесь.

Анатолий Амелин