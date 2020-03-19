Как в странах англосаксонской правовой семьи спасают экономику от экономического кризиса
Из-за пандемии коронавируса мировая экономика переживает рецессию. Какие меры предпринимают государства англосаксонской правовой системы, чтобы спастись от коллапса?
Об этом пишет Анатолий Амелин на своей странице в Facebook.
Добрался до пакета мер англосаксов по спасению своих экономик. Очень интересно.
1. Америка - пакет мер 7,5% от ВВП
Основные усилия на поддержку промышленности, поддержку туристической индустрии, сохранение рабочих мест и стимулирование спроса.
До конца лета ожидается увольнение до 3 млн человек и рост безработицы с 0,3% до 20% в следующие периоды.
Что делают:
- $1,5 трлн - общий пакет мер;
- Поддерживают авиакомпании, круизные операторы, отельные холдинги, казино, рестораны, предприятия розничной торговли;
- Авиационной отрасли выделяют $50 млрд в виде гарантий и кредитов;
- $150 миллиардов в виде "обеспеченных кредитов или гарантий по кредитам" для отраслей, сталкивающихся с "серьезными финансовыми затруднениями" в результате пандемии;
- Прямая финансовая помощь американцам с целью предотвращения безработицы до $1000 каждому, что простимулирует спрос и американскую экономику на сотни миллиардов долларов;
- Более $100 млрд на оплату больничных и страхование от безработицы;
- Поддержка малого бизнеса и помощь авиационной отрасли;
- Казначейство и Федеральная резервная система упростили регулирование кредитования;
- Налогоплательщики получат больше гибкости для отсрочки платежей, + 90 дней к обычным срокам и снижение налогов;
- $8,3 млрд долл. на чрезвыайные расходы на программы общественного здравоохранения.
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2. Канада - пакет мер 3% от ВВП
Комплекс мер поддержки экономики на $82 млрд предусматривающих:
- отсрочку налогов;
- субсидирование заработной платы для малого бизнеса;
- пакет включает 27 миллиардов долларов в виде прямой поддержки и еще 55 миллиардов долларов, чтобы помочь ликвидности бизнеса через налоговые отсрочки.
Поддержка направлена на то, чтобы помочь канадцам оплачивать аренду и продукты, помочь предприятиям продолжать оплачивать счета, а также стабилизировать экономику.
- $2 млрд - временное увеличение выплат по Канадским пособиям на детей;
- $10 млрд - пособие по оказанию неотложной помощи в размере до 900 долл. США поддержки работникам, в том числе работающим не по найму;
- 5 млрд - новое пособие по чрезвычайным ситуациям для предоставления поддержки работникам, которые не имеют права на получение помощи (безработные);
- Шестимесячная беспроцентная отсрочка платежей по студенческому кредиту;
- Удвоение программы по уходу за бездомными;
- Продление срока подачи налоговой декларации до 1 июня;
- Разрешение налогоплательщикам отложить до 31 августа налоговые платежи, подлежащие уплате после сегодняшнего дня и до сентября;
- $305 млн долл. США для нового Фонда поддержки общин коренных народов.
3. Великобритания (15% ВВП)
Пакет мер размером £350 млрд.
- Государственные банковские кредиты на сумму £330 млрд. Фунтов стерлингов будут предоставлены компаниям всех размеров, которые столкнутся с кризисом денежных потоков, поскольку страна будет заблокирована;
- £20 млрд. стерлингов на деловую ставку и чрезвычайные гранты;
- Пабы, клубы, кинотеатры, рестораны, театры и другие места отдыха с оценочной стоимостью менее £51 000 , будут иметь право на денежные гранты в размере £25000;
- Все такие объекты, независимо от их размера, не будут платить никаких налогов в течение года;
- Граждане смогут претендовать на трехмесячный отпуск по ипотечным кредитам.
4. Австралия - 1,3% ВВП
Пакет мер $17,5 млрд состоит из четырех частей:
- Поддержка инвестиций в бизнес;
- Предоставление помощи денежному потоку, чтобы помочь малому и среднему бизнесу остаться в бизнесе и сохранить своих сотрудников на работе;
- Адресная поддержка наиболее пострадавших секторов, регионов и сообществ;
- Выплаты по стимулированию населения, которые пойдут на пользу экономике.
- В рамках этого пакета до 6,5 млн человек и 3,5 млн предприятий получат непосредственную поддержку;
- пакет целенаправленных стимулов будет направлен на сохранение работы австралийцев и на поддержание бизнеса в бизнесе.
Для сравнения пакет мер в Украине мог бы быть:
- 1,3% ВВП - $1,95 млрд;
- 3% ВВП - $4,5 млрд;
- 7,5% ВВП - $11,2 млрд;
- 15% ВВП - $22,5 млрд.
Где берут деньги на помощь, если их не было в бюджете?
- политика называется "количественное смягчение" и реализуется она с помощью центральных банков.
Их задача - не только таргетирование инфляции.
Читайте, делайте выводы, делитесь.
Анатолий Амелин