Как в 2008 году грузинские расчеты ПВО пустили кровь российской авиации

Советские боевые штурмовики СУ-25 во время полета РИА Новости, Скрынников

В 2008 году русские войска разгромили вооруженные силы Грузии в ходе короткой и кровопролитной войны, но они успели нанести россиянам серьезные потери. Однако после этой кампании Грузия стала почти полностью беззащитной и только сейчас возродила свой военный потенциал.

Об этом пишет Forbes.

Грузия заключила соглашение с израильской фирмой "Рафаэль" (Rafael) на модернизацию своих систем ПВО и переподготовку их расчетов.

Неясно, какова сумма подписанного 11 сентября контракта, и какие именно системы будет модернизировать фирма "Рафаэль". Но эта сделка стала составной частью совершенно очевидной тенденции.

12 лет назад российские войска разгромили вооруженные силы Грузии в ходе короткой и кровопролитной войны, закончившейся тем, что Москва захватила огромные участки грузинской территории. Сейчас правительство этой страны пытается восстановить свою систему обороны.

Пожалуй, самым важным элементом данного плана является модернизация РЛС и систем ПВО. Грузинские силы ПВО добились уникального успеха во время войны 2008 года, пустив кровь российской авиации.

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Грузинская армия вступила в войну с Россией, имея на вооружении системы ПВО, унаследованные от Советского Союза. Среди них были ЗРК С-125М и "Бук-М1" средней дальности, "Оса-АК" малой дальности и ПЗРК "Стрела".

С-125 — стационарный комплекс. "Бук" и "Оса" — мобильные. Согласно имеющейся информации, украинские специалисты учили грузинские расчеты применять ЗРК "Бук" и "Оса" в засаде. Грузинские пассивные РЛС "Кольчуга-М" предупреждали расчеты о приближающихся российских самолетах. Ракетчики ждали до последней секунды, и только потом приводили в действие свои активные РЛС малой дальности.

Грузинские ПВО нанесли русским серьезные потери. Согласно неофициальной информации, "Буки" в первый день войны 8 августа 2008 года сбили четыре русских самолета (три штурмовика Су-25 и бомбардировщик Ту-22М3), уничтожив экипаж трехместного бомбардировщика.

К 11 августа грузинские ЗРК "Оса" сбили бомбардировщик Су-24М и самолет-разведчик Су-24МР, убив одного члена экипажа второго самолета. Грузинские солдаты огнем из ПЗРК "Стрела" повредили еще три Су-25.

На страницах информационного бюллетеня австралийских ВВС прозвучало предположение, что аппаратура российских Су-25 не была настроена на частоты грузинских ЗРК, поэтому российские летчики не знали о приближении вражеских ракет.

Но грузинская тактика, а также дисциплинированность расчетов ЗРК явно способствовала успехам ПВО этой страны в 2008 году. Те потери, которые понесли российские эскадрильи от грузинских ПВО, напугали военное командование в Москве, в связи с чем Кремль принял решение о проведении масштабной программы реформ в армии.

В рамках этой программы Москва начала сокращать численность армии, а сэкономленные средства в сумме 15 миллиардов долларов вложила в 10-летнюю программу закупки новых кораблей, самолетов, боевых машин и ракет.

Несмотря на достигнутые успехи, грузинские ПВО во время войны с Россией понесли тяжелые потери в технике. Российские войска захватили или уничтожили все крупные грузинские РЛС (пять от ЗРК "Оса"), почти все "Буки" и несколько зенитных орудий. После 2008 года Грузия стала почти полностью беззащитной перед вражеской авиацией.

Тбилиси начал в срочном порядке восстанавливать вооруженные силы численностью 33 000 человек. Первоначальная программа модернизации, которой США и НАТО помогли деньгами и практическим опытом, включала поставку новых средств связи, противотанкового вооружения и, конечно же, зенитно-ракетных комплексов.

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В 2008 году Грузия получила от Израиля ЗРК средней дальности "Спайдер" (Spyder), а в 2017 году Франция поставила туда зенитные ракеты малой дальности "Мистраль" (Mistral). Украина продала Грузии РЛС большой дальности. Франция поставила радары средней дальности.

На вооружении ПВО Грузии по-прежнему находятся "Буки", "Осы" и "Стрелы". Но им на смену постепенно приходит более современная израильская и французская техника. Если Россия и Грузия вступят в войну во второй раз, российские войска будут лучше подготовлены к ведению боевых действий в воздухе в условиях противодействия средств ПВО. Но и грузинские ПВО тоже будут лучше подготовлены.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ