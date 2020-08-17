Как уничтожали военную авиацию Украины

Украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27 wikipedia.org

В последнее время в Украине много говорится о вероятности полномасштабного военного вторжения российской армии. Эксперты говорят, что в таком случае, кроме средств противовоздушной обороны, будет применяться и украинская авиация. Способны ли мы дать достойный отпор?

Об этом пишет "День".

Сначала немного истории. После того как распался бывший СССР, независимое украинское государство унаследовало три воздушные армии, в состав которых входили 1100 — 1200 боевых самолетов различных модификаций. А также более 900 вертолетов: по численности и мощи военной авиации мы тогда уступали только США, России и Китаю. Но уже в 1993 году были сняты с вооружения МиГ-25, потом МиГ-23, а к 1997 году отправили "в отставку" и Су-15. Тем же самолетам и вооружению, которые оставались в строю, внимания не уделяли: в 2005 году ремонта требовали 55 процентов зенитно-ракетных систем и комплексов, 53 процента автоматизированных систем управления и 45 процентов радиоэлектронной техники ПВО.

Вследствие "усиленного реформирования" Вооруженных сил в середине 2000-х в Воздушных силах Украины насчитывалось всего 211 боевых и 49 транспортных самолетов. В следующем году эта цифра уменьшилась до… 55 единиц, то есть около 30 процентов номинального состава военной авиации… Такой факт: в те годы на восстановление и модернизацию авиатехники выделялось менее одного процента от необходимого объема финансирования!.. Поэтому весной 2014-го, когда началась российская агрессия, наши Воздушные силы находились в весьма плачевном состоянии.

"Боевики панически нас боялись…"

Однако мы все же сумели выставить против противника военную авиацию.

"Только мой экипаж нанес врагу большие потери, — рассказывает на правах анонимности майор Костиянтин. — Из радиоперехвата мы знали, что как только над позициями боевиков появлялся наш самолет, они разбегались кто куда, зная, что за ними пришла, вернее, прилетела, смерть…"

Тогда, учитывая угрожающую ситуацию, кроме специализированных Су-25, предназначенных для поражения наземных целей, пришлось использовать даже не приспособленные для этого истребители МиГ-29. Причина банальная: острый дефицит готовых к выполнению боевых задач летательных аппаратов. Однако после прямого вмешательства российской армии, которая с июля организовала эффективную противовоздушную оборону боевиков, наша авиация начала нести потери. Только в мае-августе было потеряно 13 самолетов: 7 Су-25, 2 МиГ-29, 1 Су-24, 1 Ан-26, 1 Ан-30, 1 Ил-76. Правда, практически всех летчиков, которые катапультировались, удалось вытащить на свою территорию.

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Но высокие государственные мужи поняли: именно военная авиация способна наносить врагу катастрофические для него потери. И начали уделять ей гораздо больше внимания. Например, после подписания Минских соглашений были предприняты беспрецедентные шаги в этом направлении. Всего за год удалось поставить в строй как минимум 6-7 штурмовиков Су-25, 5 перехватчиков Су-27, несколько транспортных Ан-26. Технику, которая долгие годы находилась на хранении, начали не просто восстанавливать, а модернизировать. Так, новую жизнь получили модификации МиГ-29, Су-25, Л-39. Начались серьезные работы по доработке вариантов модернизации среднего бомбардировщика Су-24.

В 2014-2015 годах авиапарк Воздушных сил пополнился 7 штурмовиками Су-25, 5 перехватчиками Су-27 и 3 транспортными Ан-26. Откуда они взялись? Все они хранились на базах, но были непригодными для использования. Поэтому пришлось восстанавливать и модернизировать. При этом летчики начали отрабатывать применение управляемых ракет различных классов. Увеличение финансирования армии сказалось и на ПС: уже в 2016-м армия получила 15 самолетов, прошедших в авиаремонтных предприятиях глубокую модернизацию.

Однако наиболее впечатляющими темпами парк транспортной авиации рос в 2016-2017 годах. Прежде всего потому, что нам удалось сохранить полный цикл производства машин типа "Антонов". В частности, были отремонтированы 6 Ан-26 различных модификаций, воинские части получили 3 "транспортника".

В 2019 году военным уже передано два модернизированных Ан-26. На очереди — еще несколько бортов, которые поступят в украинскую армию. В ходе модернизации на Ан-26 проводится полный комплекс работ по восстановлению всех систем самолета, устанавливается новое радиоэлектронное оборудование украинских и европейских производителей, в частности системы связи, навигации, приборной и другой бортовой аппаратуры. Такое обновление позволяет Ан-26 совершать полеты на международных воздушных трассах и участвовать в совместных действиях с силами НАТО.

"Основные типы самолетов, поступающих в авиационные бригады Украины, претерпевают изменения в техническом состоянии, внедряются новейшие технологии", — командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов.

"Количество авиации, способной эффективно выполнять боевые задачи, значительно возросло за последние 5 лет, — рассказывает старший инспектор-летчик командования ВС полковник Сергей ЛАЗУТКИН. — Это объясняется двумя факторами. С одной стороны, были выделены средства на ремонт техники, что привело к увеличению исправной техники. С другой стороны, учитывая требования войны, был немного снижен порог требований к технике, которую можно бросать в бой. Если в мирное время командир не рискнул бы отправлять самолет в полет с определенными ограничениями, то в условиях войны это делать можно".

Следующим важным элементом повышения мобильности авиации является восстановление аэродромной сети. Так, если на март 2014 года в стране функционировало 25 процентов тех аэродромов, которые достались стране от СССР, то на январь 2016 г. эта цифра выросла до 50 процентов. И продолжает расти: восстанавливаются три бывшие военные аэродрома. Причем на всех аэродромах работы проводятся достаточно серьезные — заливается современное монолитное бетонное покрытие, устанавливается новейшее оборудование для обеспечения полетов самолетами как отечественного, так и западного производства.

Существенно улучшилась и подготовка летно-технического состава. Прежде всего благодаря увеличению полетов. В 2016-м было проведено более 4 тыс. учебных воздушных боев и перехватов, 350 десантирований, 300 практических стрельб по наземным целям. Едва ли впервые за годы независимости отрабатывалась посадка МиГ-29 и Су-24 на автотрассах страны… Значительно вырос и налет летчиков за последние годы. Если раньше летчики летали по 10 часов, в то время как натовцы летают по 100 часов и более, то сегодня налет наших летчиков превышает уже налет натовцев: ВС начали получать топлива в разы больше.

В январе 2017 была создана четвертая военно-воздушная зона "Восток", штаб которой расположен в Днепре: начался процесс формирования группировки Воздушных Сил на восточном направлении. Основой для нее стали аэродромы в Краматорске и Мариуполе.

Обновляется не только авиапарк Воздушных сил

"Техника у нас не новая, но уверен, что благодаря модернизации мы можем эффективно ее использовать еще долго, — считает командующий Воздушных сил генерал-полковник Сергей ДРОЗДОВ. — Но основные типы самолетов, поступающих в авиационные бригады, меняются в техническом плане, внедряются новейшие технологии. Отремонтированная и частично модернизированная техника поступает и частям зенитных ракетных войск. Благодаря проведенной работе на предприятиях ОПК уже в ближайшее время мы получим вооружение, способное эффективно противостоять средствам воздушного нападения во всем диапазоне высот и скоростей в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого воздействия противника".

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Новую и модернизированную технику получают и подразделения радиотехнических войск, в частности РЛС П-18 различных модификаций, цифровые РЛС "Пеликан". Мы планово продолжаем процесс модернизации всей линейки техники, которая есть на вооружении частей Воздушных сил. Учитывая впечатляющие изменения, произошедшие и происходящие в нашей военной авиации, в недалеком будущем украинское государство будет иметь мощные Воздушные силы.

Планируется также продолжить работу по разработке новых средств разведки, модернизации существующих авиационных разведывательных комплексов и созданию индивидуальных и коллективных средств радиоэлектронной борьбы. Понятно, что как бы ни модернизировали тот же штурмовик, он все равно будет уступать по своим тактико-техническим характеристикам штурмовику последних поколений. Украине же на сегодняшний день не по силам производить военные самолеты. Можно, правда, купить их. Современные. В тех же США. Но такое удовольствие слишком дорогое. Например, один из самых современных на сегодняшний истребителей F-22 стоит около 150 млн долларов. Даже F-16, который уступает ему по тактико-техническим характеристикам, обойдется в 34 миллиона долларов. Причем покупать их нужно по 12 единиц сразу: 1-2 самолета погоды не сделают.

"Противник хорошо знает свои перспективы…"

В последнее время много говорится о вероятности полномасштабного военного вторжения российской армии. Хорошо известно, что наступающая сторона должна иметь 3-5-кратное превосходство в живой силе и технике, хотя и при таких условиях будет нести большие потери. Чтобы их минимизировать, россияне обязательно используют авиацию. Способны ли мы дать ей достойный отпор?

Эксперты говорят, что в таком случае, кроме средств противовоздушной обороны, будет применяться и украинская авиация, которая будет выполнять задачи противодействия самолетам противника. И здесь большую роль будет играть как количество самолетов, так и профессионализм самих летчиков.

Сергей Зятьев