Как Украине побороть коррупцию?

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на встрече в Нью-Йорке, 25 сентября 2019 года president.gov.ua

Чтобы искоренить коррупцию, придется перестроить существующую систему государственного управления экономикой, ослабить влияние бюрократии, разрушить клановые олигархические структуры, утвердить верховенство закона и укрепить нравственные устои общества. Достаточно ли политической воли у президента?

Об этом пишет American Thinker.

Президенту Владимиру Зеленскому досталась в наследство беднейшая страна Европы, которую к тому же раздирает этнический конфликт из-за множества несовместимостей. Война полностью разрушила ее экономическую базу на востоке, а аннексия Крыма лишила Украину доходов от природного газа, туризма и виноделия.

Типичными чертами времени стали хаос, неопределенность, нестабильность, казнокрадство и хищение природных ресурсов. Вся страна прогнила насквозь от некомпетентности и повсеместной коррупции.

В ликующей атмосфере президентских выборов страна прониклась уверенностью в будущем и надеждой переступить через свое прошлое. Предполагалось, что стремление Зеленского превратить свою неблагополучную родину в предмет зависти Западной Европы поддержит американская экономическая помощь и иностранные инвестиции. На какой-то миг после успешного общения с президентом Дональдом Трампом показалось, что он преуспеет. Однако всего через восемь месяцев после инаугурации бурный оптимизм угас, а восторг сменился параличом. Американская экономическая помощь не пришла, а оптимизм по поводу иностранных инвестиций так и не воплотился в жизнь. Итак, что же пошло не так?

Главная преграда экономической помощи и иностранным инвестициям — это повальная коррупция. С 2014 года ЕС предоставил Украине в общей сложности 22,4 миллиарда долларов. Добавьте к этому займы и гранты из Вашингтона на сумму порядка 4,5 миллиарда долларов в год — это сопоставимо с американской помощью Израилю, — но похвастаться Украине нечем. Хотя Зеленский заслуживает высокого балла за выработку политического антикоррупционного консенсуса, смену проворовавшейся бюрократии и принятие антикоррупционного законодательства, осознать природу и оценить масштаб проблем, с которыми он столкнулся, не удалось.

Как зловеще предупреждал французский экономист и писатель Фредерик Бастиа (Frederic Bastiat): "Когда грабёж становится способом жизни группы людей, они вскоре создают для себя легальную систему, которая разрешает это, и моральный код, который прославляет это".

В самом деле, коррупция — это не люди, коррупция — это система. Причем система, следует отметить, государственная. Правительства по самой своей природе служат институтами коррупции, и нигде это не проявляется столь же ярко, как на Украине. Свою государственность Украина унаследовала от Советского Союза, а ее экономика в значительной степени контролируется государственной бюрократией, которая всегда и везде подчиняется единственной цели — собственному обогащению. Предыдущая администрация этим широко пользовалась, и возвела мздоимство и личное обогащение в самоцель. Эта эра "преступлений в законе" оставила в обществе глубокий след.

Таким образом, одними кадровыми перестановками и декларациями о намерениях опасений Трампа, что американскую помощь расхитят или потратят втуне, не развеять.

Чтобы искоренить коррупцию, придется перестроить существующую систему государственного управления экономикой, ослабить влияние бюрократии, разрушить клановые олигархические структуры, утвердить верховенство закона и укрепить моральные принципы общества. Эта титаническая задача потребует времени и серьезных вложений.

Короче говоря, без реорганизации нет денег, а без денег нет реорганизации.

В этом контексте акцент должен временно сместиться с подавления коррупции по всей стране на внедрение антикоррупционной системы для отдельных проектов. Стратегия заключается в том, чтобы ограничить участие правительства в выборе стратегических проектов и отстранить государственные учреждения от выдачи подрядов и управления денежными потоками, — со временем это лишит коррупцию кормовой базы. В самом деле можно быстро и эффективно завернуть американскую экономическую помощь в антикоррупционную упаковку.

Следовательно:

Правительственная бюрократия должна лишиться возможности распределять иностранную помощь. Распоряжаться иностранной помощью и инвестиционными портфелями должна авторитетная американская управляющая компания с опытом работы в регионе и историей борьбы с коррупцией. Одно то, что активы будут управляться американским юридическим лицом, которое проверяют американские налоговые и правоохранительные органы, обеспечит прозрачность выполнения проектов и убедит Конгресс США и деловой мир в том, что Украина создала эффективный механизм, и развеет любое подозрение о злоупотреблениях.

В конечном счете успех таких усилий будет зависеть от умения украинского правительства развить отношения с Америкой в ближайшей перспективе. Поскольку ключевыми компонентами внешней политики США являются американская помощь и финансирование разных проектов, политика и финансы сплетены в некую единую общность, которая постоянно меняется. Учитывая эту особенность, необходимо развивать отношения, особенно в делах с Дональдом Трампом. Немаловажную роль играет ощущение общей миссии, единство целей и нематериальный психологический импульс личных отношений.

Перед лицом прямой угрозы со стороны России экономическая помощь должна запрашиваться не для того, чтобы предотвратить финансовый крах, как сейчас, а чтобы здравым способом "зафиксировать" демократические завоевания. Ставки высоки: на кону будущее Украины как унитарного государства.

Александр Марковский

Перевод: ИноСМИ