Как Украина сорвала большой обмен удерживаемыми лицами с ОРДЛО

Процесс обмена удерживаемыми Офис президента

Из-за того, что Украина, в нарушение обязательств, не сняла обвинений с тех, кого обменяла раньше, что является грубым нарушением прав и свобод граждан, обмен удерживаемыми лицами Украины с ОРДЛО, вероятно, не состоится.

Об этом пишет Владислав Мулык на своей странице в Facebook.

В свете последних событий и встреч.

Обещанных обменов удерживаемыми лицами Украины с ОРДЛО нет.

И причина очевидна.

Из-за популизма "профанов" центральной в Киеве власти!

Большой обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО на грани срыва. И снова по вине официального Киева.

Спецпредставитель ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе Хайди Грау после очередных встреч ТКГ заявила, что обсуждение вопросов взаимного освобождения и обмена связанных с конфликтом лиц закончилось безрезультатно. А президент Зеленский в Черновцах обвинил во всем Донецк и Луганск, заявив, что те не подают списки на обмен и не допускают на свою территорию представителей Красного креста.

Это красивая история для электората, который Зеленский и его команда пытаются еще раз окучить перед местными выборами, но в реальности ситуация кардинально отличается. По сути, Киев саботирует этот обмен, не желая предпринимать серьезных решений накануне выборов.

Как пишет в своей статье политолог Кирилл Киквидзе, украинской стороной не выполнены подписанные ею договоренности по обеспечению "процессуальной очистки" (закрытие имеющихся дел и снятие всех обвинений) удерживаемых лиц, участвовавших в предыдущих обменах 29 декабря 2019 г. и 16 апреля 2020 г., что является грубым нарушением прав и свобод граждан (процессуально не очищены 50 из 51 человека). При этом Донецк и Луганск аналогичные обязательства выполнили в полном объеме.

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То есть, Киев не желает довести дело до конца и освободить людей не только физически, но и юридически. А это значит, что обменянным лицам грозит опасность дальнейшего преследования.

Более того, в связи с изложенной позицией Верховной Рады Украины, на сегодняшний день не ясно, в рамках каких договоренностей проводится подготовка к новому обмену. Принцип обмена "всех на всех" является обязательством только в рамках Минских соглашений. Нежелание Верховной Рады Украины на практике исполнять Минские соглашения аннулирует как принцип "всех на всех", так и статус удерживаемых лиц. Ермак ранее говорил о формуле "100 на 100". Сейчас о ней вроде бы уже забыли.

Также важно понимать, в контексте чего готовится обмен. Представители неподконтрольных территорий не раз заявляли, что обмен в целях полного мирного политического урегулирования подразумевает один статус удерживаемых, в то время как обмен в период временного перемирия и ожидания от Украины аморфного "плана Б" – означает совсем другой статус удерживаемых и параметры обмена.

Представители Киева в ТКГ на это ничего не смогли ответить, потому что Офис президента Украины не имеет политической воли, чтобы заявить о готовности к полному мирному политическому урегулированию в рамках Минских соглашений. Поэтому ОП просто тянет время, "продавая" украинцам временное перемирие как серьезное достижение в мирном процессе на Донбассе.

Но долго ли украинцы будут на это "покупаться"?

Лично у меня на этот счет есть большие сомнения.

Владислав Мулык