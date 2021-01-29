Как Украина играет мускулами в Черном море

Патрульний катер Mark VI ВМФ США

Украина старается нарастить свой потенциал в Черном море. Украинский ВМФ утратил в результате потери Крыма почти все корабли. Киев старается изменить ситуацию с помощью США, Великобритании и собственными силами. Сможет ли Украина догнать по морскому потенциалу Россию?

Об этом пишет Biznes Alert.

В 2021 году Украина планирует предпринять ряд дальнейших шагов, призванных повысить ее возможности в сфере военного реагирования в Черноморском регионе, а вместе с этим помочь защитить интересы в экономике и энергетике.

(Вос)создание военно-морского флота

Украинские военно-морские силы лишились практические всех своих кораблей в ходе аннексии Крымского полуострова в феврале-марте 2014 года. Фактически, если говорить о кораблях с заслуживающим внимания потенциалом, у них остался только фрегат "Гетман Сагайдачный" и несколько вспомогательных судов. В последующие годы удалось построить и передать флоту несколько небольших артиллерийских катеров, что, однако, не оказало значительного влияния на возможности ВМС, а это представляет проблему в особенности на фоне значительного (и продолжающего укрепляться) потенциала российского Черноморского флота. Доказательством послужил инцидент, произошедший в ноябре 2018 года в Керченском проливе, когда российские пограничные службы захватили и арестовали два украинских катера и буксир, направлявшиеся из Одессы в Бердянск (позже и корабли, и моряков передали украинской стороне).

Киевские власти пытаются изменить сложившуюся ситуацию. Украина внедряет с использованием мощностей собственной судостроительной промышленности программу по созданию артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М" (в целом их будет восемь, включая те, которые вернула российская сторона после инцидента в Керченском проливе) и десантно-штурмовых катеров проекта "Кентавр" (сейчас движется к завершению строительство третьего). Кроме того, в рамках программы военной помощи США украинцы получили два патрульных катера класса "Айленд". Два первых уже поступили на вооружение, экипажи двух других приступили 11 января 2021 года к тренировкам на морской базе в американском Балтиморе. Катера получат дополнительные вооружения, что повысит их оперативный потенциал.

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Одновременно Украина развивает морские базы в Бердянске на Азовском море и в Очакове (в сотрудничестве с США и Великобританией). Свое значение имеют также открывшаяся в 2020 году школа военных водолазов (ее выпускники позволят расширить возможности в области проведения специальных операций на море), а также планы по закупке в США патрульных катеров класса "Марк VI".

Принципиальным образом повысить потенциал ВМС Украины поможет только покупка более крупных и лучше вооруженных кораблей. В октябре 2020 года во время визита в Великобританию украинский президент подписал договор, по которому украинская сторона купит у британской восемь ракетных катеров. Они будет оснащены крылатыми ракетами, предназначенными для поражения надводных целей. Украинцы собираются принять на вооружение собственные противокорабельные ракеты "Нептун" (испытания успешно завершились в 2020 году, первый дивизион оснащенного ими ракетного комплекса планируется развернуть в конце 2021 года). Благодаря этому украинские ВМС расширят свои возможности. Конечно, им еще будет далеко до российских, но они достигнут такого уровня, который придется учитывать Российской Федерации при планировании каких-либо морских операций в указанном регионе.

Экономические интересы Украины и Черное море

Сохранение свободы судоходства в Черном море имеет для украинской экономики огромное значение, как сейчас, так и в долгосрочной перспективе. Значительная часть украинского экспорта и импорта идет именно морским путем. Украинцы продолжают использовать для экспорта стали и другой продукции тяжелой промышленности Мариуполь, несмотря на его неудобное расположение на Азовском море (необходимость пользоваться Керченским проливом связана с риском возникновения проблем со стороны таможенных и пограничных служб РФ). Ключевое значение имеет порт в Одессе, через который проходит большая часть товаров, транспортирующихся морским путем. Более того, в ближайшие годы планируется не только нарастить его мощности, но и возвести регазификационный терминал. Он позволит Украине импортировать сжиженный газ, а таким образом обрести большую энергетическую самостоятельность и диверсифицировать источники поставок.

Для реализации этих целей Киеву будет нужно иметь возможность самостоятельно защищать судоходные маршруты. Конечно, Россия сохранит перевес, но угрозы для судоходства могут и, скорее всего, будут иметь в первую очередь ассиметричный и гибридный характер, как это происходит начиная с 2014 года на востоке Украины. Следует ожидать атак (или сообщений о намерении их провести), замаскированных под террористическую деятельность, а к такого рода вызовам украинские ВМС подготовиться смогут.

Дариуш Матерняк

Перевод: ИноСМИ