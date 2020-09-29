Как Трамп, который платит налоги как малоимущий, стал миллиардером

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года AP Photo/Evan Vucci

По утверждениям журналиста Джонатана Гринберга, будущий президент США Дональд Трамп постоянно обманывал о своем состоянии и даже ухищрялся менять голос в телефонных разговорах, чтобы попасть в список журнала "Форбс" как один из богатейших людей Америки.

Об этом пишет Карина Орлова на своей странице в Facebook.

Нью-Йорк, 1984 год. Журнал "Форбс" готовит свой третий ежегодный список самых богатых людей США. В кабинете репортера Джонатана Гринберга раздается телефонный звонок. Звонят из компании Дональда Трампа. Человек на другом конце провода представляется вице-президентом по финансам по имени Джон Барон и пытается уверить репортера, что Дональду Трампу перешел контроль над активами его отца - достаточно известного в Нью-Йорке девелопера Фреда Трампа, и что теперь Дональда можно назвать миллиардером.

Репортер разговор записал и в 2018 году его опубликовал. Голос на пленке до степени смешения похож на голос Дональда Трампа.

Еще во время президентской гонки-2016 выяснилось, что "Джон Барон" звонил и в 90-е, и в 2000-е годы в различные издания и рассказывал всякие льстивые слухи про Дональда Трампа. Некоторые репортеры так и говорили Барону - Дональд, прекрати, мы знаем, что это ты.

Возвращаясь к списку "Форбс". Впервые свой список самых богатых журнал опубликовал в 1982 году. Список составлялся по итогам журналистской работы - интервью с кандидатами, оценки их имущества, долгов и так далее. С самого начала Дональд Трамп был одержим попаданием в список "Форбс" - это стало бы удостоверением его богатства и помогло намного легче получать кредиты и проводить сделки. Трамп рассказал Гринбергу, что состояние его семьи превышает $900 млн.

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Журналист провел расследование и выяснил, что стоимость объектов недвижимости компании Трампа была в четыре раза им завышена. Таким образом, в первый список самых богатых американцев по версии "Форбс" Трамп вошел со своим отцом с общим состоянием в $200 млн.

В 1984 году "Джон Барон" и личный юрист Трампа убедили репортеров "Форбса", что состояние Дональда выросло. Так, Трампа оценили уже в $400 млн.

В 1990 году, когда Трамп проводил череду банкротств, журнал "Форбс" исключил его из списка самых богатых, в который бизнесмен вернулся только в 1996 году. Репортеры тогда оценили состояние Трампа в $450 млн, и сделали пометку о том, что сам Трамп заявляет сумму в $2 миллиарда. С тех пор список "Форбс" Трамп не покидал.

Репортеру Джонатану Гринбергу понадобилось 35 лет, чтобы понять, что Дональд Трамп с самого начала облапошил журнал "Форбс" и потом успешно это делал много лет. О чем Гринберг написал в статье в "Вашингтон Пост" в 2018 году.

Благодаря разным судебным разбирательствам, в которых открылись некоторые финансовые документы, выяснилось, что: Фред Трамп сохранял контроль над своей компанией до своей смерти в 1999 году, а наследство досталось четверым детям и нескольким внукам. Это объясняет, почему в начале 90-х Дональд Трамп занял 30 миллионов долларов у братьев - заем был обеспечен будущей долей Трампа в наследстве ($35 млн).

Но самым главным документом, раскрывшим истинное состояние Трампа, были бухгалтерские книги Управления за деятельностью казино штата Нью-Джерси, где Трамп покупал казино и куда вынужден был представлять свои налоговые декларации.

Итак, в 1980 году Дональду Трампу принадлежал трастовый фонд на $1 млн (установленный отцом), $400 тыс. на личных счетах и Мерседес 1977 года.

Чистое состояние Дональда Трампа не превышало пяти миллионов долларов. Против 100 миллионов, о которых он рассказывал журналу "Форбс".

Как Трампу удалось надурить репортеров? Например, вот так. Он сообщил Джонатану Гринбергу, что купил отель в Нью-Йорке по супернизкой, удачной цене - $13.5 млн. Во время интервью с журналистом в кабинете Трампа раздался звонок - звонил покупатель, предлагавший за отель $100 млн. Трамп отказался продавать, глядя журналисту прямо в глаза.

Гринберг, конечно, постановочному звонку не поверил, но $13,5 млн в качестве актива в состояние Трампа включил.

В 2006 году Трамп подал в суд за клевету на Тима О’Брайана, автора книги "Нация Трампа: Искусство быть Дональдом". О’Брайан раскритиковал "Форбс" за потакание фальшивкам Трампа и написал, что за вычетом долгов состояние Дональда составляет от $150 млн до $250 млн.

В 2011 году Трамп проиграл в суде апелляцию.

Джонатан Гринберг так описал модель обмана, которую применял все эти годы Дональда Трамп: будущий президент США рассказывал ложь такого сказочного масштаба, что люди начинали верить, что по крайней мере малая часть из этого должна быть правдой. Так Дональд Трамп попал в список "Форбс", в котором он никогда не должен был оказаться, что привело его к дальнейшим сделкам в бизнесе, медийности и в конце концов - креслу президента.

Из полученных газетой "Нью-Йорк Таймс" налоговых деклараций Дональда Трампа за более чем 25 лет выяснилось, что в 2016 и 2017 году "миллиардер" заплатил $750 федерального подоходного налога (для сравнения, Джо Байден заплатил $3,7 миллиона), десять лет из последних пятнадцати Трамп не платил налог вообще, а в ближайшие четыре года у "короля сделок" наступает погашение по долгам на $300 млн.

Карина Орлова