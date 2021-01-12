Как Трамп блокирует транзит власти и разрушает достижения во внешней политике

Кандидат в президенты США Дональд Трамп во время предвыборной кампании в городе Тампа штата Флорида, 24 октября 2016 года AP Photo/Evan Vucci

До инаугурации новоизбранного президента США Джо Байдена осталось восемь дней. Однако администрация действующего хозяина Овального кабинета изо всех сил пытается усложнить транзит власти и разрушить устоявшиеся договоренности во внешней политике.

Об этом пишет Илия Куса на своей странице в Facebook.

Последние штрихи к картине

Несмотря на произошедшее в Вашингтоне, Дональд Трамп всё же подготовил ещё пару сюрпризов приходящей администрации Байдена во внешней политике.

1. Вчера США снова вернули Кубу в список стран-спонсоров терроризма. Это осложняет избранному президенту Байдену возможность реанимировать политику Обамы по нормализации отношений с Гаваной.

Кстати, любопытный прецедент, который может обесценить некоторые договорённости США (и их способность торговаться этим) с другими странами. В частности, недавно ведь из списка стран-спонсоров терроризма Штаты вычеркнули Судан в рамках политической сделки по признанию Израиля.

2. Кроме того, Госдепартамент заявил о планах признать шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) в Йемене иностранной террористической организацией (FTO) из-за поддержки Ирана. Этот шаг способен сорвать мирные переговоры и гуманитарные операции ООН в Йемене.

Новости по теме: Рождественские сюрпризы Трампа: Помилование одиозных соратников, новые санкции и вето на военный бюджет

Хуситы являются стороной конфликта, но не просто каким-то пришлым бандформированием, захватившем столицу, а этнорелигиозным движением, представляющим, ни много ни мало, 30-40% населения страны, проживающего в северных регионах. Признание их террористами фактически отторгает целую социальную группу от всего остального Йемена, оставляя Байдену головную боль на пути к любой стабилизации или заморозке конфликта.

3. Израиль анонсировал расширение своих поселений на оккупированных палестинских территориях Западного берега, в связи с чем переговоры Израиля и Палестинской автономии о возобновлении контактов сорвались. Они должны были состояться в Каире при посредничестве Германии, Иордании, Египта и Франции.

Байден хочет возобновить израильско-палестинский диалог и сбавить темпы поселенческой политики Израиля.

4. Госсекретарь Майкл Помпео готовится публично обвинить Иран ещё и в связях с "Аль-Каидой", чтобы ввести новые санкции. Это уже удар по потенциальным переговорам между Тегераном и Вашингтоном по поводу ядерного соглашения и региональной безопасности, которые хочет провести Байден.

5. Помощник госсекретаря США совершил первый в истории визит в Западную Сахару, уже как часть Марокко. США единственные в мире признали эту территорию частью Марокко в прошлом месяце и сейчас визитами и соглашениями цементируют эти решения.

Восемь дней до инаугурации, а администрация Трампа работает вовсю, чтобы оставить Байдену наследие, которое ему будет сложно изменить или же на это не хватит времени. Всё это теперь происходит на фоне жесточайшей политической борьбы в Вашингтоне после штурма Капитолия.

Илия Куса