Как СССР почти изобрел Интернет, опередив США

Первый компьютер СССР Фото из открытых источников

Если спросить, кому принадлежит заслуга создания Интернета, многие сразу подумают об Америке. Но это не совсем так. Нельзя забывать о разработках СССР и попытках советских кибернетиков реализовать масштабный проект. Свой шанс Советский Союз все же упустил, но вовсе не из-за отсутствия технологий.

Об этом пишет Sina.

Так кто же изобрел Интернет? Многие, отвечая на этот вопрос, говорят, что Соединенные Штаты.

Сейчас принято считать, что компьютерные технологии были изобретены в США, но в СССР некоторые ученые и инженеры рассматривали компьютер в качестве "советской машины" и предложили свое собственное видение глобального Интернета.

В начале 1960-х годов Советский Союз демонстрировал быстрый экономический рост, что также увеличивало проблемы управления. Рабочие не могли вручную справиться с большим объемом генерируемых данных, а многие задачи требовали помощи компьютеров и промышленных систем управления. Кроме того, было практически невозможно синхронизировать информацию различных промышленных отделов.

Такого рода спрос на информационное взаимодействие позволил многим советским ученым с опытом в кибернетике быстро развиваться.

Король советской кибернетики: Интернет — это жизненно важный фактор дальнейшего развития страны

В 1957 году СССР запустил свой первый искусственный спутник Земли. Соединенные Штаты очень боялись, что он с помощью космической техники сможет напрямую уничтожить командный центр США. Министерство обороны США заключило, что необходимо создать децентрализованную сеть военного управления, состоящей из множества децентрализованных командных узлов, которые могут поддерживать нормальную автономную работу, даже если часть сети будет разрушена.

В 1969 году Америка начала разработку ARPANET, которая объединила четыре узла — Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, Стэнфордский исследовательский центр, Университет Юты и Калифорнийский университет в Санта-Барбаре — в одну сеть. Несмотря на то, что в то время скорость передачи составляла всего 50 Кбит/с, взаимосвязь и передача информации были реализованы.

Но и советские ученые не сидели сложа руки

Виктор Глушков был дальновидным советским математиком и директором Института кибернетики Украинской академии наук. Он возглавлял группу ученых, которые создали национальный Интернет и заставили советскую экономику снова ускориться. Благодаря его усилиям в Институте было образовано множество новых подразделений, объединенных общей целью — подготовка новых специалистов по ЭВМ.

Кибернетики вроде Глушкова получили известность в 60-е годы. Но советские сторонники сталинизма выступали против кибернетики и считали ее буржуазной псевдонаукой.

Одной из важнейших практических задач Глушкова было создание Общегосударственной автоматизированной системы учета и обработки информации (ОГАС). Он полагал, что перед лицом надвигающейся экономической стагнации это единственный фактор дальнейшего развития страны.

Он хотел соединить тысячи локальных компьютеров друг с другом через региональные серверы. Основная сеть должна была быть синхронизирована по всей стране и подключена к компьютерному центру в Москве.

Первоначальная идея Глушкова заключалась в том, чтобы использовать ОГАС для уменьшения предвзятости руководителей при принятии решений, тем самым значительно повышая эффективность промышленного производства.

Проект ОГАС остался нереализованным, и Советский Союз "упустил шанс" получить Интернет

СССР обладал продвинутыми компьютерными технологиями и мощной промышленной базой, но почему благодаря проекту ОГАС не удалось создать общегосударственный Интернет?

Несмотря на то, что от проекта не отказались полностью, он долгое время был заморожен.

На самом деле, провал проекта ОГАС был вызван множеством причин, в том числе немалую роль здесь сыграла борьба за власть.

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Специалисты по компьютерному управлению стремились использовать технологии для повышения эффективности общественного производства, однако тогдашний министр финансов Василий Гарбузов считал, что компьютеры, несомненно, можно использовать в национальной экономике, но он был категорически не согласен с подходом кибернетиков. Он полагал, что компьютеры можно использовать для развития птицеводства: регулировать освещение и воспроизводить специальные звуки для куриц, высиживающих яйца.

Таким образом, советским управленцам понадобилось 15 лет на обсуждение только этого проекта. Но без средств Министерства финансов конкретная реализация плана так и осталась на уровне разговоров.

Советский Союз не смог создать свой собственный Интернет не из-за отсутствия технологий, а из-за отсутствия поддержки со стороны необходимых институтов. В конце концов, ОГАС превратился в руины на задворках истории Интернета, в то время, как ARPANET в Соединенных Штатах стал прототипом современного Интернета.

Амбиции Путина: Россия начинает испытания "суверенного Интернета"

Хотя Россия стала преемницей большей части наследия Советского Союза, развитие Интернета все еще отстает от Соединенных Штатов, и, будучи важной базовой инфраструктурой, его безопасность имеет первостепенное значение.

В конце прошлого года Россия успешно протестировала отключение Рунета от глобальной сети. Впоследствии Россия объявила о завершении учений по "изоляции Интернета", которые, по имеющимся данным, обошлось правительству в 20 миллиардов юаней!

Цель этих учений — убедиться, что сетевая инфраструктура России может продолжать нормально функционировать после отключения от Интернета. Конечным идеалом, которого хотели достичь, возможно, была своего рода "российская локальная сеть": в случае, если соединение прерывается главным сервером, по-прежнему гарантируется, что доступ к внутригосударственной сети не будет нарушен.

Конечно, это "отключение" не нацелено на обычных пользователей. Оно просто отключает национальную сеть от глобальной сети.

Каким образом функционирует "суверенный Интернет"?

Эти учения в основном были направлены на проверку того, может ли национальная сетевая инфраструктура (называемая в России "Рунетом") работать без доступа к глобальным DNS и всемирному Интернету.

DNS-серверы хранят подробную информацию об адресах сервера доменных имен каждой зоны (например, COM, NET, ORG и т.д.). Все запросы доступа в Интернет должны быть преобразованы в запросы IP-адресов, и только DNS-сервер знает эти IP-адреса.

В настоящее время в мире существует 13 корневых DNS-серверов (IPV4), расположенных в основном в США. Кроме того, по одному есть в Великобритании, Швеции и Японии. Если Соединенные Штаты отключат свои сервера, глобальный Интернет будет застигнут врасплох.

Успешное завершение этих учений по "суверенному Интернету" в России сделали Рунет крупнейшим в мире Интернетом. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, если серверы в США перестанут функционировать, Россия сможет гарантировать бесперебойную работу внутренней сети.

В июне прошлого года Министерство промышленности и информатизации КНР одобрило создание зеркального сервера Информационного центра интернет-инфраструктуры Китая. Некоторые пользователи сети высказали свое одобрение: "Наконец-то и у нас появился собственный корневой сервер".

Но этот сервер не является настоящим корневым сервером. Он больше похож на зеркало: в зеркале можно более удобно разглядеть содержимое, но нельзя его "потрогать". В любом случае придется синхронизировать информацию с главным сервером.

Не так давно США объявили о начале создания собственного квантового Интернета. Если проект будет реализован, это окажет огромное влияние на весь мир в таких областях, как информационное взаимодействие и кибербезопасность. Суверенность и развитие Интернета будут приобретать все большее значение.

Перевод: ИноСМИ