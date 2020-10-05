Как смерть эмира Кувейта повлияет на внешнюю политику и позиционирование государства?

Эмир Кувейта Наваф аль-Ахмед ас-Сабах AP Photo / Nasser Waggi

После недавней смерти эмира Кувейта шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха к власти пришел новый правитель шейх Наваф аль-Ахмед ас-Сабах, сводный брат покойного лидера страны. Как это повлияет на внешнеполитическое позиционирование государства?

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Новому главе государства – Навафу Ас-Сабаху предстоит столкнуться сразу с несколькими вызовами.

1. Возможный полномасштабный кризис (в худшем случае – распад) ССАГПЗ (Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, - Ред.).

Умерший Сабах Ас-Сабах был главным идеологом и элементом сплочения организации. Уже в последние годы его правления, несмотря на стремление к примирению враждующих сторон (да, всё тот же "блокадный" конфликт), стороны конфликта активно саботировали основные принципы организации (единство, решение всех проблемных вопросов путём переговоров). А в начале 2020 официальные лица Катара и вовсе не исключили возможность выхода из организации.

Не потерять субъектность организации – пока это видится сложной и едва ли решаемой, без помощи внешних медиаторов, задачей.

2. Внешнее давление (попытка неформального подчинения) со стороны региональных акторов.

Саудовская Аравия точно будет пытаться это сделать, так как сразу у несколько высокопоставленных лиц Кувейта (члены правящей династии, спикер парламента) есть родственные связи с Аравией. Раньше это давление нивелировалось авторитетом бывшего эмира – теперь появилось поле для манёвра.

Через это давление КСА будут продавливать решение сразу нескольких пограничных диспутов (в том числе и по энергетическим месторождения).

3. Решение вопроса выхода из экономического кризиса.

Падение цен на нефть, мировые ограничения из-за ковида, низкая (по сравнению с другими странами Залива) диверсификация экономики – всё это привело к крайне печальному финансовому прогнозу на конец 2020 года.

Уже активно сокращаются госрасходы и социальное обеспечение. Но одним сокращением уже не отделаешься, нужна новая финансовая стратегия, причём срочно.