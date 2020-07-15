Как "слуги народа" сознательно раскручивают инфляцию и девальвацию гривни, или Эмиссия как предвестник экономического кризиса

Эмиссия неизбежно приведет к инфляции и девальвации гривны comments.ua

Деятельность фракции "Слуга народа" непременно приведет к экономическому кризису, а затем и политическому. И вот почему.

Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.

Фракция "Мудаки народа"

Когда я слушаю Зеленского, который заявляет, что гривня слишком переоценена, когда я читаю о планах фракции "Слуги народа" напечатать денег на 300 млрд грн, когда я читаю интервью с главой парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой (СН) о том, что следствием эмиссии будет неизбежный рост цен и девальвация и "с этим надо (!!?) смириться", то я понимаю, что я живу в Королевстве Кривых Зеркал.

Это искривленное государство, вывернутое наизнанку, оно отрицает во всем само себя.

Я открываю Закон Украины о Национальном банке и читаю статью 6, которая гласит:

"Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.

При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі."

Повторим еще раз для нашего президента и его слуг, что согласно Конституции и Закону про НБУ основной функцией НБУ является обеспечение стабильности валюты и стабильности цен. И как с этим быть? Кому это написано? Зачем мы принимаем законы, если на них все, начиная с гаранта Конституции, кладут бритвенный прибор?

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В этой связи у меня возникают несколько вопросов:

Как квалифицировать действия фракции "Слуга народа", направленные на сознательную раскрутку инфляции и девальвации гривни. Как квалифицировать действия Президента, который вынудил Смолия, который отказывался раскручивать инфляцию и девальвацию, уйти в отставку? Если инфляция - это дополнительный налог на население, а "слуги народа" уже пояснили, что эмиссия будет направлена на поддержку бизнесов олигархов, то как квалифицировать их действия? Не правильно ли будет фракцию "Слуга народа" переименовать во фракцию "Слуги олигархов".

Вопросы, впрочем, риторические. Для себя я уже нашел ответ на них. Вот он:

"Нами правят не слуги, а мудаки народа. Точнее редкие мудаки народа".

Специально для мудаков народа и для тех 73%, которые их избрали, хочу пояснить, что самыми очевидными последствиями такой эмиссионной поддержки олигархов будут:

разрыв отношений с МВФ;

разрыв отношений со всеми мировыми финансовыми структурами;

невозможность каких-либо заимствований на внешних рынках;

резкий рост всех тарифов, которые привязаны к доллару, и неизбежность новой эмиссии;

рост неплатежей по ЖКХ и дальнейший развал инфраструктуры ТКЭ. Теплотрассы будут рвать в каждом квартале;

рост ставок по кредитам и сжатие кредитования. Через год резкое падение ВВП;

рост безработицы через год;

прекращение притока ПИИ и бегство капитала;

подорожание всего импорта, от которого невозможно отказаться, так как мы сами уже ниху... я не производим. Как следствие - дальнейшая раскрутка инфляции.

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Итогом всего этого безумия будет глубокий политический кризис с досрочными парламентскими и, возможно, что было бы крайне желательно, и президентскими выборами.

На днях влиятельная газета "Вашингтон пост" написала, что Зеленский зависит от олигархов, и его политика становиться непрогнозируемой.

Газета не права. Политика Зеленского вполне прогнозируема и направлена на обеспечение интересов двух самых крупных олигархов Украины. Настоящий такой Слуга народа!

Прогнать старика Смолия и напечатать уйму ничем не обеспеченных фантиков легко. Делать реформы, направленные на привлечение инвестиций и реальный рост экономики, трудно. Это не х..м на рояле играть. Тут крепкие яйца нужны.

Андрей Головачев