Как "слуги народа" сознательно раскручивают инфляцию и девальвацию гривни, или Эмиссия как предвестник экономического кризиса
Деятельность фракции "Слуга народа" непременно приведет к экономическому кризису, а затем и политическому. И вот почему.
Об этом пишет Андрей Головачев на своей странице в Facebook.
Фракция "Мудаки народа"
Когда я слушаю Зеленского, который заявляет, что гривня слишком переоценена, когда я читаю о планах фракции "Слуги народа" напечатать денег на 300 млрд грн, когда я читаю интервью с главой парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрием Наталухой (СН) о том, что следствием эмиссии будет неизбежный рост цен и девальвация и "с этим надо (!!?) смириться", то я понимаю, что я живу в Королевстве Кривых Зеркал.
Это искривленное государство, вывернутое наизнанку, оно отрицает во всем само себя.
Я открываю Закон Украины о Национальном банке и читаю статью 6, которая гласит:
"Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
При виконанні своєї основної функції Національний банк має виходити із пріоритетності досягнення та підтримки цінової стабільності в державі."
Повторим еще раз для нашего президента и его слуг, что согласно Конституции и Закону про НБУ основной функцией НБУ является обеспечение стабильности валюты и стабильности цен. И как с этим быть? Кому это написано? Зачем мы принимаем законы, если на них все, начиная с гаранта Конституции, кладут бритвенный прибор?
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В этой связи у меня возникают несколько вопросов:
- Как квалифицировать действия фракции "Слуга народа", направленные на сознательную раскрутку инфляции и девальвации гривни.
- Как квалифицировать действия Президента, который вынудил Смолия, который отказывался раскручивать инфляцию и девальвацию, уйти в отставку?
- Если инфляция - это дополнительный налог на население, а "слуги народа" уже пояснили, что эмиссия будет направлена на поддержку бизнесов олигархов, то как квалифицировать их действия?
- Не правильно ли будет фракцию "Слуга народа" переименовать во фракцию "Слуги олигархов".
Вопросы, впрочем, риторические. Для себя я уже нашел ответ на них. Вот он:
"Нами правят не слуги, а мудаки народа. Точнее редкие мудаки народа".
Специально для мудаков народа и для тех 73%, которые их избрали, хочу пояснить, что самыми очевидными последствиями такой эмиссионной поддержки олигархов будут:
- разрыв отношений с МВФ;
- разрыв отношений со всеми мировыми финансовыми структурами;
- невозможность каких-либо заимствований на внешних рынках;
- резкий рост всех тарифов, которые привязаны к доллару, и неизбежность новой эмиссии;
- рост неплатежей по ЖКХ и дальнейший развал инфраструктуры ТКЭ. Теплотрассы будут рвать в каждом квартале;
- рост ставок по кредитам и сжатие кредитования. Через год резкое падение ВВП;
- рост безработицы через год;
- прекращение притока ПИИ и бегство капитала;
- подорожание всего импорта, от которого невозможно отказаться, так как мы сами уже ниху... я не производим. Как следствие - дальнейшая раскрутка инфляции.
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Итогом всего этого безумия будет глубокий политический кризис с досрочными парламентскими и, возможно, что было бы крайне желательно, и президентскими выборами.
На днях влиятельная газета "Вашингтон пост" написала, что Зеленский зависит от олигархов, и его политика становиться непрогнозируемой.
Газета не права. Политика Зеленского вполне прогнозируема и направлена на обеспечение интересов двух самых крупных олигархов Украины. Настоящий такой Слуга народа!
Прогнать старика Смолия и напечатать уйму ничем не обеспеченных фантиков легко. Делать реформы, направленные на привлечение инвестиций и реальный рост экономики, трудно. Это не х..м на рояле играть. Тут крепкие яйца нужны.
Андрей Головачев