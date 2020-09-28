Как самолеты НАТО "бомбят" Калининград на маневрах

Boeing B-52 - американский стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года wikipedia.org

Имитация ударов по Калининграду, проведенная ВВС США, имеет, оказывается, профилактический характер. СМИ США и ЕС убедили Запад, что президент России Владимир Путин готовит удар по Прибалтике. Так что нынешняя репетиция — на случай попытки РФ "отрезать слабых членов НАТО".

Об этом пишет Forbes.

Два американских бомбардировщика В-52 недавно провели имитацию удара по территории российского укрепрайона в Восточной Европе. Имитация бомбардировки Калининграда была учебным упражнением, проведенным в рамках подготовки к военной кампании, цель которой — закрыть важную брешь на одном из самых слабых участков НАТО.

Взлетев в пятницу с базы британских ВВС в Фэрфорде, бомбардировщики с позывными "Балу 51" и "Балу 52" пролетели над Балтийским морем на высоте 9 000 метров, пересекли Сувалкский коридор между Калининградской областью и Белоруссией, а затем повернули на север. Пролетев рядом со Швецией, самолеты направились обратно в Соединенное Королевство.

Эти восьмимоторные бомбардировщики фактически облетели кругом Калининградскую область, являющуюся российским эксклавом, находящимся между Польшей и Литвой. Когда В-52 пролетали над Латвией, к ним пристроились итальянские истребители "Тайфун".

Калининградская область буквально ощетинилась зенитно-ракетными комплексами С-300 и С-400, противокорабельными ракетами "Оникс" и ракетами класса "поверхность-поверхность" "Искандер". Это настоящая заноза в боку у НАТО. Именно по этой причине ВВС отрабатывали нанесение удара по данной территории.

Облетевшая в пятницу Калининградскую область пара В-52 является составной частью группы из шести бомбардировщиков, направленных 22 августа на базу Фэрфорд с американской авиабазы Майнот в Северной Дакоте.

На них легла немалая нагрузка. 28 августа они вместе с В-52 из США за один день облетели все 30 стран-членов НАТО. Бомбардировщики с базы Фэрфорд слетали на юг в Тунис, где к ним пристроились скромные истребители этой африканской страны.

В-52 также не менее трех раз проверяли российские ПВО в районе Черного моря, провоцируя русских на действия по тревоге, чтобы натовские разведывательные самолеты могли проследить за характером этих действий.

В среду один из бомбардировщиков сымитировал заход для бомбометания вдоль берега Черного моря недалеко от украинского города Одессы. Все это время неподалеку находились целых пять самолетов-разведчиков НАТО: три RC-135, один "Сентинел" и один Р-8.

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Неясно, поднимались ли в воздух эти разведывательные машины, когда вблизи Калининграда пролетали "Балу 51" и "Балу 52". Но можно с уверенностью сказать, что Североатлантический альянс предпринял какие-то усилия для перехвата российских сигналов из этого эксклава.

Калининградская область очень важна. Находящиеся там ракеты и боевые самолеты могут залететь в глубокий тыл Европы. Калининградская область также соединена с севера с Сувалкским коридором, представляющим собой лесистую 60-километровую пограничную полосу между Польшей и Литвой. На юге коридор примыкает к верной союзнице России Белоруссии.

Москва усиливает свой контроль над Белоруссией с тех пор, как подтасованные президентские выборы в этой стране вызвали в августе массовые протесты. Российский президент Владимир Путин надавил на оказавшегося в непростом положении белорусского руководителя Александра Лукашенко, заставив его подписать соглашение, по условиям которого Россия и Белоруссия практически объединились. Этот документ обеспечил российским войскам еще больший доступ к белорусской территории и к Сувалкскому коридору.

Если Россия захочет отрезать маленькие и слабые прибалтийские страны из состава НАТО от остальных членов альянса, ей достаточно будет перекрыть Сувалкский коридор. "Сувалкский коридор — это то место, где сходятся воедино многочисленные слабые места в натовской стратегии и оперативном построении войск", — написали в 2018 году в своем докладе для вашингтонского Центра европейской политики (Center for European Policy) Бен Ходжес (Ben Hodges) и Януш Бугайский (Janusz Bugajski).

Ходжес знает, о чем говорит. Этот отставной американский генерал с 2014 по 2017 годы командовал тысячами американских военнослужащих из состава сухопутной группировки США в Европе. Перед уходом в отставку он организовал первые в истории крупные учения НАТО вдоль Сувалкского коридора.

"Этот коридор уязвим", — заявил он тогда.

В 2014 и 2015 году калифорнийский исследовательский центр РЭНД смоделировал российское наступление по Сувалкскому коридору. Центр рассчитал, что русские быстро выдвинут для проведения наступления 25 батальонов (это 10 000 человек личного состава). НАТО сможет мобилизовать всего 17 батальонов (6 800 военнослужащих).

Каждый привлеченный к наступлению российский батальон имеет бронемашины и танки. В НАТО бронированные машины имеются в составе только одной расположенной неподалеку части. Это колесные "Страйкеры", входящие в состав разведывательного полка американских сухопутных войск.

Самым мощным оружием "Страйкера" является 30-мм пушка. Российские танки имеют 125-мм орудия, которые обладают гораздо большим поражающим действием.

Когда центр РЭНД (RAND) разыграл сражение в Сувалкском коридоре, результаты оказались ужасающими для западного альянса. "Более тяжелые российские части превосходят по вооружению легкие натовские силы, но это еще не все. Низкая маневренность частей альянса приведет к тому, что при желании российские войска смогут их сковать или обойти, — объяснили эксперты из РЭНД. — Натовская пехота не сможет даже успешно отступить, и будет уничтожена на месте".

НАТО знает о своих проблемах вокруг Калининградской области и в Сувалкском коридоре. Однако американские войска полагают, что им известно, как взломать оборону Калининграда. Об этом в прошлом году рассказал репортерам командующий ВВС США в Европе генерал Джефф Харригян (Jeff Harrigian). "Мы учимся этому, — заявил он. — Мы постоянно продумываем эти планы… и если нам будем суждено их осуществить, мы будем готовы к этому".

"Это будет комплексная, своевременная и эффективная операция, проведя которую, мы обеспечим себе доступ в этом районе", — добавил Харригян. Слово "комплексная" на языке Пентагона означает, что войска будут проводить наступление в воздухе, на суше и на море, а поддерживать их будут космические средства.

Одна из вероятных составляющих такого комплексного плана наступления на Калининград была разыграна у всех на глазах в марте 2019 года, когда В-52 сымитировал нанесение по эксклаву удара крылатыми ракетами.

Проведенная в среду имитация удара по Калининграду силами двух В-52 вновь подчеркнула замыслы Вашингтона. Если Россия попытается воспользоваться не прощающей ошибок географией прибалтийского региона, чтобы отрезать самых слабых членов НАТО, войска альянса смогут в ответ нанести удар по Калининграду.

И одними из первых этот удар будут наносить бомбардировщики В-52.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ