Как Россия уничтожает турецкие беспилотники в небе над Арменией

Мобильный штаб в наземном многофункциональном модуле помех "Красуха-4" во время тактико-специальных занятий с подразделениями радиоэлектронной борьбы ЦВО на полигоне "Свердловский" РИА Новости, Павел Лисицын

Российский комплекс РЭБ "Красуха" уничтожил турецкие дроны "Байрактар". Удар по ним был нанесен недалеко от российской военной базы в Гюмри. Зачем Турции и Азербайджану понадобилось запускать ударные БПЛА вблизи российских баз? Ведь это чревато вовлечением России в конфликт.

Об этом пишет Asia Times.

Москва развернула в Армении свою систему уничтожения беспилотников "Красуха-4" в ответ на использование Азербайджаном БПЛА турецкого производства "Байрактар" с летальным вооружением на борту.

Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), называемая "Красуха", то есть белладонна, ядовитое растение, названное в честь женщин эпохи Возрождения, которые использовали экстракт этого растения для приготовления настоек, вызывающих расширение зрачков, якобы для большей привлекательности.

Итальянское слово "белладонна" на английском языке означает "красивая женщина", а его синоним "красуха" в русском языке имеет и второе значение — это название российской системы РЭБ, с помощью которой в настоящее время якобы сбито по меньшей мере девять турецких беспилотных летательных аппаратов "Байрактар" (Bayraktar), используемых Азербайджаном для атак против Армении.

Если это действительно так (а этого никто не отрицает), то эта система сейчас действует в Армении в районе российской военной базы в Гюмри, имеющей важное стратегическое значение и находящейся далеко от зоны нагорно-карабахского конфликта.

В русском языке белладонну еще называют красухой. Система РЭБ "Красуха" была срочно переброшена в Армению для противодействия успешному использованию Азербайджаном как ударных беспилотников "Байрактар", так и самовзрывающихся беспилотников наподобие израильского барражирующего боеприпаса "Хароп" (Harop).

Турки активно рекламируют успешное применение ударных БПЛА "Байрактар" на трех театрах военных действий — в Сирии, Ливии, а теперь уже и в нагорно-карабахском конфликте. Турция и Азербайджан публикуют многочисленные "убойные видеоролики" уничтожения противника, в которых беспилотник взрывает танки, бронетехнику и грузовики — и при этом убивает большое количество военнослужащих.

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"Байрактар" ТВ2 представляет собой довольно обычный ударный беспилотник, направляемый к району нанесения удара с помощью глобальной спутниковой навигационной системы (GPS). Многоспектральная система камер Wescam MX-15D беспилотника производится в Канаде, а двигатель BRP-Rotax мощностью около 100 лошадиных сил выпускает компания в Австрии.

Канада приостановила продажу Турции системы камер Wescam из-за того, что та использует это оборудование на БПЛА "Байрактар" в нагорно-карабахском конфликте. Но при этом Канада хранит молчание в отношении поставок Турции двигателей Rotax, хотя выпускающая их австрийская компания принадлежит канадской компании "Бомбардье Рекреэйшнл Продактс" (Bombardier Recreational Products).

Вне всякого сомнения, есть и другие комплектующие беспилотника "Байрактар", которые производятся в Европе, США и в других странах.

"Красуха" представляет собой широкополосную многофункциональную станцию постановки помех производства концерна КРЭТ ("Концерн "Радиоэлектронные технологии"), входящего в состав госкорпорации "Ростех". С 2014 года компания находится под санкциями США за свою деятельность в Украине и в Крыму.

В составе концерна "Радиоэлектронные технологии" — более 70 компаний, работающих в сфере электроники, расположенных на территории всей России, а сам КРЭТ действует как производственная группа и является держателем акций других компаний. Численность сотрудников концерна составляет около 50 тысяч человек.

"Красуха" была разработана в первую очередь для прикрытия территорий российских военных баз и прилегающих территорий, где ее мощный передатчик способен подавлять помехами бортовые РЛС. Но русские также считают "Красуху" эффективной системой противодействия ударным беспилотникам.

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"Красуха" успешно использовалась при обороне авиабазы Хмеймим в Сирии, которая подверглась роевым атакам ударных (если не сказать примитивных) дронов. До этого в результате удара таких беспилотников, нанесенного ранее, базе был нанесен серьезный ущерб, при этом было уничтожено несколько самолетов. Эта атака вызвала у российских военных беспокойство по поводу значительной уязвимости объектов на базе Хмеймим.

Обеспокоенность была настолько глубокой, что Министерство обороны России показало несколько разбившихся беспилотников и выразило серьезное недовольство в связи с распространением беспилотных технологий на Ближнем Востоке.

Не исключено, что русские недовольны и действиями Китая, который поставлял двигатели, камеры, приемники GPS и радиооборудование, находившиеся в беспилотниках, изготовленных самостоятельно силами ИГ и других группировок. Но они, конечно же, не хотели создавать проблемы в отношениях с Пекином, своим союзником. Кстати, русские заявили, что никакого ущерба на базе Хмеймим в результате массовых атак дронов не было.

Российская пресса утверждает, что ориентировочно 19 октября было сбито не менее девяти беспилотников "Байрактар". Армения опубликовала несколько фотографий разбившихся дронов, появились они и в российской прессе, в первую очередь — на информационном портале Avia.pro.

На фотографиях видны разбитые беспилотники "Байрактар", при этом признаки того, что они были поражены огнем с земли, отсутствуют. По сообщениям прессы, причиной крушения беспилотников стала система РЭБ "Красуха".

В Армении используется последняя модель системы — "Красуха-4". Система монтируется на четырехколесном шасси грузового автомобиля и используется в основном для прикрытия российских баз. Насколько известно, система "Красуха-4" армянскими войсками не используется и на территории Нагорного Карабаха не размещена.

"Красуха" создает помехи в системах связи точно так же, как она "глушит" сигналы РЛС. Однако она не управляет дронами, системы связи которых подавлены помехами. Похоже, что беспилотник "Байрактар" в случае потери связи со своей базовой станцией и подавления сигналов GPS не может "вернуться домой". Большинство дронов, способных вернуться в свои локальные системы связи, полностью зависят от GPS.

Русские дали понять, что турецкие беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Армении в районе военной базы в Гюмри, которая находится недалеко от турецкой границы и примерно в 487 километрах от ближайшей крупной азербайджанской базы в Гяндже.

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Заявленный разработчиками радиус управления турецкими беспилотниками с наземной станции составляет 150 километров, поэтому азербайджанцам и туркам пришлось бы перенести точку запуска в другое место, чтобы находиться в пределах эксплуатационного диапазона, если только радиус управления не превышает заявленной величины.

Но более важный вопрос заключается в том, зачем азербайджанцам и туркам запускать ударные беспилотники вблизи российских баз, что чревато вовлечением России в конфликт. В Гюмри находится 102-я российская военная база, которая подчиняется командованию Южного военного округа России.

Были ли беспилотники отправлены в полет над этой территорией в одном направлении, чтобы послать русским четкий сигнал? Интересно, что на фотографиях разбившихся беспилотников нет никаких признаков установки ракет класса "воздух-земля", таких как специальные малогабаритные управляемые боеприпасы MAM-L с высокоточной системой наведения, выпускаемые турецкой компанией "Рокестан" (Rokestan).

Никаких заявлений о девяти беспилотниках, уничтоженных в Гюмри или его окрестностях, ни Азербайджан, ни Турция не делали. Официального заявления со стороны российских властей по поводу сбитых беспилотников также не поступало.

Стивен Брайен

Перевод: ИноСМИ