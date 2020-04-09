Как Россия чуть не уничтожила украинские воздушные силы

Украинский сверхзвуковой тяжёлый истребитель четвёртого поколения Су-27 wikipedia.org

В начале 2014 года у Украины было 400 военных летательных аппаратов. Год спустя осталось всего 222 единицы. Год боевых действий стоил Украине половины ее истребителей, грузовых самолетов и военных вертолетов. Ни одна другая армия — даже сирийская — не понесла таких тяжелых потерь в сегодняшних конфликтах.

Об этом пишет The National Interest.

Год боевых действий, начавшихся в 2014 году, стоил Украине половины ее истребителей, грузовых самолетов и военных вертолетов. Это было одно из самых значительных сокращений численности авиационных средств ВВС воюющих стран за последние десятилетия.

По данным ежегодного анализа численности военных летательных аппаратов (ЛА) на вооружении стран мира, опубликованным в 2015 году британским авиакосмическим журналом "Флайт Интернэшнл" (Flight International), в начале 2014 года, до того как российские войска вторглись на украинский полуостров Крым и впоследствии пришли на помощь пророссийским незаконным военным формированиям на востоке Украины, у Киева было 400 военных ЛА.

Год спустя это число резко сократилось и составило всего 222 единицы.

Несколько самолетов были захвачены русскими. Другие разбились. Многие другие были сбиты боевиками и русскими. Не исключено также, что до начала конфликта десятки военных самолетов на протяжении нескольких лет простояли на приколе и просто оказались слишком старыми, чтобы вновь допускать их к полетам, из-за чего Киеву в итоге пришлось снять их с вооружения.

Какими бы ни были истинные причины, ни одна другая армия — даже сирийская или иракская — не понесла таких тяжелых потерь в сегодняшних конфликтах.

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Фактически 178 самолетов и вертолетов, которые потеряла Украина, составили треть от общего сокращения численности средств военно-воздушных сил, стоявших на вооружении во всем мире в 2014 году. В 2015 году все страны мира располагали в совокупности 51 685 военными ЛА, что было на 459 единиц меньше, чем годом ранее.

Следует отметить, что 13 902 из этих 51 685 самолетов и вертолетов, или 27%, принадлежали американским вооруженным силам. Россия располагала вторыми по величине воздушными силами, и у нее на вооружении стояло 3429 военных ЛА, то есть 7% от общего количества в мире.

До российского вторжения военно-воздушные силы Украины были довольно мощными — во всяком случае, на бумаге.

За один год все изменилось. "Конфликт нанес украинским силам тяжелый урон", — отметил "Флайт Интернэшнл".

Когда в феврале 2014 года российские войска вторглись в Крым, они захватили несколько украинских авиабаз и десятки самолетов, многие из которых находились в плохом состоянии и не могли подняться в воздух.

Вообще-то часть захваченных самолетов русские вернули, включая гидросамолет "Бериев", который украинские военные сразу же вновь ввели в эксплуатацию. Украинские военные еле успели поднять в воздух некоторые самолеты и улететь на них материк до прихода наступавших российских войск. Киевским инженерам также удалось разобрать, упаковать в ящики и отправить на север страны другие самолеты, в том числе несколько истребителей МиГ-29.



Но потери росли. А когда на востоке Украины начались боевые действия, киевские летчики обнаружили, что пророссийские боевики, по позициям которых они совершают воздушные атаки, вооруженны высокотехнологичными ракетами класса "земля-воздух", одна из которых сбила малайзийский авиалайнер в небе над Украиной в июле 2014 года, в результате чего погибло 298 человек.

Урон украинским ВВС, армейской авиации и военно-морской авиации также нанесли боевики. После длившихся почти год боевых действий издание "Интернэшнл Эвиэйшн Ньюс" (Aviation International News) подсчитало боевые потери Киева — по меньшей мере, 22 ЛА, а возможно, и гораздо больше. 21 из них был сбит ракетами класса "земля-воздух". Один украинский МиГ-29 был сбит российским истребителем МиГ-29, который, по имеющимся данным, выпустил ракету, находясь в воздушном пространстве России.

"Потери составили один Су-24, шесть Су-25 и два МиГ-29, — сообщило издание. — Среди сбитых транспортных самолетов — Ан-26, Ан-30 и Ил-76…. А среди вертолетов — пять Ми-8/17 и пять Ми-24".

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Неясно, сколько именно украинских летчиков и пассажиров погибло, когда были сбиты самолеты и вертолеты. Мы точно знаем, что когда боевики сбили ракетой один из украинских транспортных самолетов Ил-76, погибли 49 человек.

Больше всего пострадал парк украинских истребителей. В начале 2014 года журнал "Флайт Интернэшнл" насчитал на вооружении Украины 80 истребителей МиГ-29, 36 истребителей Су-27, 36 истребителей Су-25 и 24 истребителя Су-24 — хотя справедливости ради следует отметить, что многие из этих самолетов давно не проходили ремонта и находились в аварийном состоянии. Во всяком случае, в 2015 году, по данным "Флайт Интернэшнл", в эксплуатации находилось только 19 самолетов МиГ-29, 16 самолетов Су-27, 15 самолетов Су-25 и 11 самолетов Су-24.

Четыре года спустя Киеву удалось пополнить парк ВВС еще несколькими самолетами. По данным "Флайт Интернэшнл", в 2019 году на вооружении украинских ВВС находилось: 21 истребитель МиГ-29, 35 истребителей Су-27, 12 истребителей Су-24 и 13 истребителей Су-25.

Дэвид Экс

Перевод: ИноСМИ