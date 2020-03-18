Как реагировать Верховной Раде на подтвержденные случаи коронавируса у депутатов

Народный депутат Сергей Шахов и президент Украины Владимир Зеленский в Верховной Раде Фото из открытых источников

У депутата группы "Доверие" Сергея Шахова, который в минувшую среду вернулся из Италии, подтвердили диагноз COVID-19. Он на самоизоляции, но в Комитет по вопросам экологической политики и природопользования на заседание приходил.

Об этом пишет Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

Если мы вместе были в большом помещении под куполом - скорее всего, не подхватили вирус. Тем, кто контактировал с теми, кто имел контакт с Шаховым, скорее всего, волноваться не надо. Ведь вирус активируется в организме и способен передаваться через 5-6 дней.

Поэтому тестироваться сейчас всем подряд не имеет смысла: быстрые тесты действуют при наличии антител (где-то после 7-го дня с момента контакта).

Тем, кто имел близкий контакт (были на комитете, сидели рядом), стоит самоизолироваться и наблюдать за собой.

Новости по теме: Нардеп Шахов заразился коронавирусом COVID-19



Обращаюсь к Дмитрию Разумкову принять меры, чтобы:

оперативно сообщать о подтвержденных случаях коронавируса COVID-19 депутатов, для того, чтобы другие работники Верховной Рады могли знать о возможных контактах;

выяснить всех контактных лиц, с кем мог тесно контактировать депутат с подтвержденным случаем (депутаты, помощники, журналисты, работники аппарата и другие);

обязать всех контактных лиц оставаться на самоизоляции;

информировать о состоянии и возможном проявлении симптомов всех контактных лиц;

за несколько дней, при необходимости - в соответствии с алгоритмами, которые действуют для всех - сделать тесты на коронавирус у контактных лиц.

Ко всем: если вы недавно приехали из-за границы - самоизолируйтесь! Если контактировали с теми, кто вернулся из-за границы и имеет симптомы - самоизолируйтесь! Это сегодня не просьба - это обязанность. Не подвергайте опасности других людей. Самоизоляция - это жизненно важно.

Самоизоляция это:

закрыться в отдельной комнате;

ежедневно мерить температуру (утро/вечер);

не контактировать с людьми (в крайнем случае держите дистанцию 2 метра);

обрабатывать поверхности спиртовыми растворами;

проветривание каждые 2 часа.

Если начнутся симптомы как при ОРВИ, нужно сразу обратиться к семейному врачу.

Важно помнить: 80% больных переживают коронавирус в легкой форме, а иногда без симптомов. Давайте беречь друг друга, относиться с пониманием и поддержкой. Время объединиться и вместе преодолеть эту непростую ситуацию.

Спасибо Владимир Курпита за помощь в подготовке информации

Ольга Стефанишина