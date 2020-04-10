Как ракетный комплекс "Нептун" попадает в цель: Новые подробности испытаний и уникальное видео

Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета "Нептун" wikipedia.org

Новый украинский противокорабельный ракетный комплекс "Нептун" преодолел важный рубеж. В ходе очередных испытаний крылатых ракет Р-360 комплекса 360МЦ подтверждены возможности новой системы вооружений в отношении поиска и уничтожения определенных морских целей. Это произошло 2 апреля 2020 г. на полигоне "Алибей" на юге Одесской области.

Об этом пишет Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

Defense Express получил уникальное видео, которое дает возможность воочию увидеть захватывающие кадры длительностью в несколько секунд – как ракета на малой высоте несется над морскими волнами в направлении цели и, собственно, попадает в эту цель.

"Мы провели стрельбы первыми тремя изделиями, предназначенными для поражения цели. Стреляли на дистанцию около ста километров. Мы получили положительные результаты попадания. Я поздравляю все наши коллективы, которые вложили много труда в эту прекрасную техническую победу", - заявил сразу в день испытаний "Нептуна" Генеральный конструктор - генеральный директор ГосККБ "Луч" Олег Коростелев.

Теперь – немного новых подробностей к этому событию.

В качестве мишени в акватории полигона Алибей был использован лихтер длиной 38 м и шириной в 11 м. Это, собственно, стандартная несамоходная баржа, которая обычно транспортируется буксирами по рекам. Этот лихтер был установлен на расстоянии около 100 км от побережья. На барже была размещена конструкция, чтобы определить место попадания ракеты в цель. Ракета после старта с пусковой установки "Нептуна" вышла запрограммированным сложным маршрутом по контрольным точкам в район размещения морской цели. Полет по маршруту проходил путем сочетания данных от всех составляющих системы управления ракетой. А именно: инерциальной системы наведения, системы глобального спутникового позиционирования, а также радиовысотомера. Все эти составляющие системы управления разработаны украинскими предприятиями. Бортовой комплекс управления с комбинированной системой наведения и радиовысотомером позволяет ракете совершать полет к цели на предельно малых высотах с дозвуковой скоростью.

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Полет крылатой ракеты сопровождала пара перехватчиков Су-27. Они документировали все этапы полета ракеты, на нашем видео это заметно.

Во время испытаний 2 апреля 2020 г. на последнем этапе траектории полета ракеты проходила проверка режимов работы новой радиолокационной головки самонаведения. Ракета Р-360 вышла в район цели, захватила определенную цель, рассчитала оптимальную точку попадания и, собственно, попала в нее. Подтверждение в ходе этих испытаний - прорыв в сетке, что видно на видео. В реальных условиях - это борт боевого корабля врага.

На конечной траектории полета ракета шла на высоте минимальный, что видно на видео. В условиях боя это существенно затрудняет врагу как обнаружение противокорабельных ракет, так и их уничтожение. В зависимости от предварительно обсчитанной эффективности вражеской системы защиты кораблей или объектов на побережье, включая его системы огневого и радиоэлектронного противодействия, на одну цель может назначаться наряд из нескольких крылатых ракет. Хотя по мощности боевой части одной крылатой ракеты из комплекса "Нептун" вполне достаточно для потопления кораблей тоннажем до 5000 т. Режим подрыва боевой части ракеты также может быть разным и определяется в соответствии с особенностями цели и задачи. На испытаниях 2 апреля отработки работы боевой части не предполагалось.

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В условиях закрытого Черного или Азовского морей для решения задач обороны побережья моря можно считать достаточной дальность ракетного вооружения в 120-150 км. Однако, комплекс "Нептун" имеет подтвержденную вдвое большую дальность. При мощной боевой части ракеты и малой маршевой высоте полета это мощное оружие оперативно-тактического уровня.

Все технические задания и требования, которые ставились перед разработчиками во время пусков 2 апреля, были выполнены и подтверждены. В испытаниях противокорабельной ракеты с наземной версии "Нептуна" в составе комплекса пройдены все ключевые этапы, кроме разве что подрыва ее боевой части. Хотя для этого этапа все готово. Поэтому сегодня можно утверждать, что в Украине совместными усилиями при интегрирующей роли ГосККб "Луч" сформирована новая отечественная школа и кооперация по созданию новых систем высокоточных вооружений – включительно с такими ключевыми элементами, как системы управления и наведения.

Этот успех достигнут благодаря высокому профессиональному уровню специалистов отечественных предприятий и компаний. Готовности, способности и умению их руководителей работать в команде, хотя это далеко не всегда и просто. Результаты этой работы уже заметны каждому сознательному гражданину нашего государства. Конечно, заметны они и врагу.

Сначала за поребриком речь шла о том, что испытания новых ракетных разработок — высокоточной системы залпового огня "Ольха-М" и противокорабельного комплекса "Нептун" Украина провела в первых числах апреля. Следовательно, это, мол, из категории первоапрельских шуток. Затем тон изменился. Вот лишь две цитаты. Первая. "Украинский "Нептун" научился топить корабли Черноморского флота России". Вторая. "Нынешние испытания показали, что с комплексом "Нептун" в Украине на удивление быстро продвигаются вперед... Если год назад новая ракета просто пролетела над морем 225 км, снижаясь с 300 до 10 м, то на сей раз под Одессой она впервые поразила реальную морскую цель". И делается вывод, что на этом этапе "опасна недооценка боевых возможностей очень вероятного на сегодня противника России".

Ближайший и крайне нужный для нас результат — это принятие нового противокорабельного комплекса "Нептун" на вооружение и поставка в Военно-морские силы Украины одного, двух или трех дивизионов мобильных "Нептунов". Все необходимые завершающие этапы испытаний будут пройдены в ближайшие несколько месяцев.

Кажется, на это ориентирован и Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак. Он уже заявил "успешно проведены испытания опытного образца (противокорабельного ракетного комплекса - прим. DE), что позволяет скоро принять комплекс на вооружение и начать поставки в Вооруженные силы Украины уже в этом году".

…Да, хитрая ракета "Нептун" уже умеет двигаться по сложной траектории, чтобы минимизировать противодействие и гарантированно уничтожать вражеские цели. Однако государство в создании и серийном изготовлении нужных образцов техники и вооружений должно идти кратчайшим путем. Все препятствия, которые этому будут мешать, должны быть устранены. Чем бы они не были вызваны: непрофессиональностью, страхом или саботажем.

Справка:

Береговой ракетный комплекс РК-360МЦ "Нептун" предназначен для контроля территориальных вод и проливных зон, защиты военно-морских баз, береговых объектов и инфраструктуры побережья, защиты побережья на десантно-опасных направлениях. Комплекс обеспечивает наведение, целераспределение и уничтожение целей противокорабельными крылатыми ракетами Р-360. Заявленная дальность пуска ракеты составляет до 280 км. Скорость около 1000 км/ч, высота полета над гребнем волн - от 3 до 10 м. Масса ракеты - 870 кг, масса боевой части -150 кг.

Дивизион ЖК-360МЦ "Нептун" обеспечивает старт отдельных ракет или залповый пуск до 24 ракет (то есть полный залп 6 пусковых установок), с интервалом пусков в залпе от 3 до 5 сек.

Боевое применение комплекса обеспечивается в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при полной автономности наведения после пуска в условиях огневого и радиоэлектронного противодействия противника. По критерию "стоимость-эффективность" комплекс "Нептун" является оптимальным для решения боевых задач на море ракетами оперативно-тактического класса. Комплекс "Нептун" разработан ГосККБ "Луч", изготавливается в кооперации с привлечением только отечественных предприятий.

Сергей Згурец