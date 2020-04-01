Как работать из дома и не сойти с ума: Восемь советов по эффективной и комфортной удаленной работе

Правильная удаленная работа требует определенных навыков Pixabay

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и мер по сдерживанию ее распространения многим пришлось оставить офисную работу позади и работать из дома. Но как наладить процесс, чтоб он был эффективен и не вредил вашему физическому и психологическому здоровью?

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Когда перемещаешься из офиса домой, правила меняются. Как сохранить производительность и одновременно здоровье.

Как найти баланс между производительностью, здоровьем и комфортом, если работаешь не в офисе, а дома?

Многие люди впервые столкнулись с этой проблемой сегодня, когда пандемия COVID-19 закрыла множество рабочих мест, и люди оказались в относительной изоляции у себя дома. Но у нас дома ничего не изменилось. Я работаю на дому последние 22 года, а последние четыре года вместе со мной работает и мой муж. (И мы до сих пор нравимся друг другу!)

Но скажу честно: поначалу, когда я в 25-летнем возрасте стала работать дома, мне было очень трудно. С тех пор, чтобы не впасть в хандру и панику, я поддерживаю связь с внешним миром, стараясь найти равновесие между производительностью и пользой для своего душевного здоровья.

Сейчас мне намного сложнее, как и всем остальным. Я очень скучаю по той кофейне, где провожу, по меньшей мере, три рабочих дня в неделю. Но я справляюсь, потому что у меня уже сформировались определенные привычки, позволяющие мне работать на дому, не испытывая при этом дискомфорт.

В чем заключаются мои секреты?

Забудьте о восьмичасовом рабочем дне

Если вы работаете в офисе, то большая часть вашего восьмичасового "рабочего дня" состоит из совещаний, на которых вы в основном слушаете, из болтовни возле кулера, из бесед с коллегами и случайных перерывов в работе. Когда я трудилась в офисе, мне казалось большой удачей проработать четыре часа, ни на что не отвлекаясь.

Поскольку сейчас я работаю соло, и мне никто не мешает, то за пять часов я могу сделать больше, чем за восемь часов в офисе. С другой стороны, если я работаю непрерывно 5-6 часов и более, то выдыхаюсь и чувствую себя изолированной.

Поэтому я стараюсь не смотреть на часы и не ждать, когда стрелки дойдут до пяти часов. Мой рабочий день заканчивается тогда, когда необходимая работа сделана. Если я до этого начинаю уставать и ощущаю какое-то беспокойство, я делаю длительные перерывы или иду на улицу погулять.

Еще я стараюсь звонить по телефону или делать видеозвонки ради простого человеческого общения. В те дни, когда по работе мне звонят редко, я стараюсь позвонить кому-нибудь из друзей или родственников где-то после обеда, когда моя производительность начинает снижаться. Если мне нужно сделать работу, не требующую больших умственных затрат, скажем, почистить почтовый ящик или разослать клиентам счета на оплату, я занимаюсь этим ближе к вечеру, после того, как у меня появился шанс немного освежиться и пообщаться с людьми.

Выбирайте три задачи на день

Если вам не нужно принимать решение о том, когда начинать, а когда заканчивать работу, вам может понадобиться какая-то другая система, чтобы определить, выполнили ли вы дневную норму. Мне нравится выбирать на каждый день три приоритетных задачи, о которых я в самом начале рабочего дня сообщаю кому-нибудь из коллег (или группе коллег) по почте или через чат. Так у меня появляется чувство ответственности за то, что я должна сделать. День я начинаю с того, что записываю главные задачи на день, например: составить таблицу со всеми переменными по нашему проекту; написать первый черновик отчета; отправить все неоплаченные счета.

Конечно, в течение дня приходится читать входящую почту, отвечать на нее и на звонки, но три главные задачи всегда находятся в центре вашего внимания в течение дня, и остальная работа становится для вас как бы второстепенной. В конце дня надо поделиться своими достижениями (даже если вы выполнили всего одну задачу из трех) с людьми, которые помогают вашему чувству ответственности. Это необязательно должны быть коллеги по работе. Это могут быть друзья, с которыми вы договоритесь о такой системе, и они помогут вам сохранить здравомыслие при работе на дому. Это поможет вам сосредоточиться в течение дня, а также ощутить чувство локтя и поддержку в вашей повседневной работе.

По-новому управляйте своим временем

Если вам хочется воспользоваться преимуществами отказа от восьмичасового рабочего дня, вы должны будете по-новому организовать свое рабочее время, сделав так, чтобы трудиться в соответствующем темпе.

Частью такой организации может стать ваша система "трех задач". Но вы можете также воспользоваться другими правилами, которые помогут вам управлять рабочим временем. Эксперт по производительности труда Майк Варди (Mike Vardy) предложил термин "тематическая разбивка времени". Он предлагает посвящать определенные дни, часы и недели решению определенных задач или типов задач. Вы можете создать отдельный календарь с выделением тем и пользоваться им при планировании своего рабочего дня и рабочей недели, дабы четко представлять себе, какой работой в какое время вы будете заниматься.

А еще очень полезно установить счетчик рабочего времени на своем компьютере типа Timing.app или ManicTime. Он тихо работает на заднем фоне, сообщая вам о том, когда ваше время подходит к концу. Вы можете даже создать простые правила и получать визуальные отчеты о том, какое время вы провели продуктивно, а какое нет. Вы смотрите на то, как используете свое время, делая это раз в день или раз в неделю, и это помогает вам выработать подходящий темп, сохранив и производительность, и нормальное психическое состояние.

Соблюдайте природные энергетические циклы

Работая в офисе, вы должны вовремя приходить на работу и выполнять свою норму вне зависимости от того, испытываете вы прилив энергии или усталость, требующую отдыха. А когда вы работаете дома, график у вас становится более гибким, и вы можете приспособиться к этим естественным циклам, не позволяя им при этом вывести вас из равновесия.

Я теряла самообладание и оказывалась на грани нервного срыва, когда у меня наступал спад в работе, скажем, на следующий день или неделю после завершения крупного проекта, или после отпуска. Я просто не могла ни на чем сосредоточиться, и мало успевала сделать. Во время кризиса, как сегодня, спады становятся менее предсказуемыми. Иногда я просыпаюсь утром и чувствую большую тревогу. Я просто не в состоянии сфокусироваться. Но однажды на этой неделе я перешла на повышенную передачу и впервые за десятилетие работала всю ночь, а на следующий день чувствовала себя изможденной.

Теперь-то я научилась преодолевать такое депрессивное состояние, и вместо того, чтобы тревожиться, думая, как я ничего не успею, использую эти естественные отливы энергии, чтобы сделать личные дела. На следующий день после окончания большой работы я звоню тем, про кого забыла, а когда у меня упадок сил, я готовлю несколько блюд, которые потом кладу в морозильную камеру. Либо же я делают те дела, на которые мне никогда не хватает времени, скажем, обновляю фильтры в почте или навожу порядок в своих компьютерных папках. Решение таких организационных задач помогает мне очистить мозг и вернуться к привычному графику. Так мне гораздо проще набрать нужный темп при исполнении основных рабочих обязанностей.

Конечно, есть вполне утилитарные причины, почему вы не можете просто отключиться от интернета на день или хотя бы на полдня. Но вы можете спланировать работу таким образом, чтобы заниматься почтой и сообщениями во время перерывов в напряженной работе. А на те срочные сообщения, которые не могут ждать (их в течение дня немного), вы можете ответить кратко в течение дня или вечером.

Постоянство

До недавнего времени я была завсегдатаем одной кофейни, где я знаю владельцев и других постоянных посетителей. Это дает мне чувство общности и возможность немного поболтать. Но сейчас я работаю исключительно дома и стараюсь соблюдать постоянство в другом. Это и группы в Фейсбуке, и списки в Твиттере, и каналы на Slack, к которым присоединяются люди моей профессии и такие же как я работники-одиночки. Поэтому у меня присутствует чувство коллективизма, а еще я могу решать многие профессиональные вопросы.

Если раньше вы не очень активно пользовались каналами Slack и групповыми чатами, то сейчас самое время потусоваться в этих группах. А может, даже заходить пару раз в день на каналы просто ради удовольствия. Это поможет вам ощутить себя частичкой большого коллектива, а не одиночкой в изоляции. Вы можете также присоединиться к более обширному онлайновому сообществу из своей отрасли или сферы профессиональной деятельности, даже если раньше этого не делали. Это стоит сделать, скажем, перед посещением отраслевой выставки или конференции. А еще это поможет вам наладить и сохранить деловые отношения в онлайне.

Когда вы "видите" одних и тех же людей в одной и той же обстановке изо дня в день, это создает очень важное ощущение постоянства и коллектива. Это дает вам возможность погружаться глубже, вести более интересные беседы, потому что вы не начинаете каждый новый день с нуля. Сейчас такие социальные сети стали еще важнее, и поэтому я постоянно нахожусь в нескольких рабочих пространствах на Slack и даже включаю ненавистные уведомления.

Да, это немного отвлекает внимание, однако, общаясь с клиентами и коллегами в режиме реального времени, я ощущаю себя частицей большого коллектива и профессионального сообщества.

Восстанавливайте прежние связи

Работаете ли вы в офисе, где болтовня между коллегами является неотъемлемой частью рабочей рутины, или дома, не теряя времени на посторонние дела, сейчас самое время подумать о том, как построить и сохранить отношения с коллегами в условиях полного отсутствия личного контакта. Даже если вы обычно работаете напряженно и стараетесь держать дистанцию, чтобы не терять время, из-за отсутствия личного общения, из-за невозможности поздороваться в очереди за кофе у вас может возникнуть чувство разобщенности с коллегами, могут ослабнуть невыраженные словами узы взаимного доверия, дающие вам возможность для эффективной совместной работы.

Находясь дома, немного притормозите, если это возможно, чтобы в начале и в конце деловых телефонных разговоров и видеоконференций пару минут просто пообщаться со своими коллегами. Спросите, как у них дела, как они справляются с самоизоляцией, или поделитесь с ними своими новостями. Такое товарищеское общение принесет огромные дивиденды в бизнесе, потому что люди сотрудничают намного эффективнее, когда доверяют друг другу. А обычная человеческая беседа укрепляет такое доверие. Не менее важно и то, что такое общение дает вам возможность ощутить себя связанным с внешним миром и лучше преодолеть чувство одиночества в условиях изоляции.

Наденьте фитнес-браслет

В последний раз, когда я ушла из офиса и переключилась на надомную работу, я за первый год набрала девять килограммов веса из-за того, что уровень моей физической нагрузки (дойти от парковки до кабинета, прогуляться до кофеварки, выйти на обед и вернуться обратно) снизился до нуля. Наденьте шагомер и ежедневно проходите минимально необходимое расстояние. Вы можете найти себе дела по дому, чтобы заставить себя больше двигаться, скажем, несколько раз в день выносить мусор маленькими порциями.

Проверяйте свое психическое состояние

Когда вы работаете дома, и особенно когда вы живете один, очень важно иметь некую систему контроля своего психического состояния и самочувствия, чтобы не потеряться в море работы и жестких сроков. Когда я несколько лет назад стала работать в одиночку, я провела несколько экспериментов с разными приложениями по контролю настроения и эмоций. Это заставило меня задумываться о своем настроении и эмоциональном состоянии как минимум раз в день.

Такие размышления превратились в часть моего утреннего распорядка. Каждое утро я как бы сканирую себя, проверяя, какие эмоции сидят в моем мозгу (когда привыкнете к таким занятиям, у вас возникнут прямо-таки физические ощущения). Если я чувствую какую-то тревогу или упадок душевных сил, я стараюсь пораньше заняться физическими упражнениями и не переедать, чтобы сахар в крови не зашкаливал. А еще я раз в две недели беседую с врачом, и мы с мужем по вечерам проверяем себя.

Запланируйте регулярные встречи

Удаленная работа сводит к нулю нашу физическую активность, но она точно так же сводит к нулю наше общение (если не считать тех, с кем мы живем под одной крышей). Я обнаружила, что очень полезно назначать регулярные встречи, чтобы хотя бы немного общаться с другими людьми. Сейчас я каждый день в четыре часа дня иду гулять с кем-то из знакомых. Таким образом, я выхожу на улицу и общаюсь в более широком кругу, не ограничиваясь семьей. (Мы общаемся на расстоянии, соблюдая правила социального дистанцирования, так что вы не беспокойтесь.)

Я также каждое утро в одно и то же время делаю видеозвонок одному своему коллеге. Я бы поступала так и в обычное время, но сейчас это помогает нам сконцентрироваться в самом начале рабочего дня. И что еще важнее, это помогает нам налаживать коллегиальные отношения, борясь с изоляцией.

Помните, правильная удаленная работа требует определенных навыков, как любая работа требует профессиональных навыков. На это уходит время, это требует некоторых усилий. Но если вы поставите во главу угла свой комфорт, здоровый образ жизни, а также производительность труда, вы можете обнаружить, что удаленная работа дома для вас предпочтительнее.

Александра Сэмюэл

Перевод: ИноСМИ