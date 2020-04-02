Как приложение в смартфоне может помочь побороть распространение коронавируса

Презентация одного из китайских приложений TheStar

В войну с коронавирусной инфекцией вступает сетевой фронт, ведь современные проблемы требуют современных решений. Речь идет о приложениях, которые помогли бы контролировать распространение вируса и даже распознавать его на ранних этапах. Несколько разработчиков мира уже предлагают свои идеи, в том числе и украинские. Но говоря о Всемирной паутине, не стоит забывать и о риске хакерских атак, ведь неудивительно, что и в этой плоскости нашлись умельцы, которые хотят подзаработать.

Какие приложения существуют на рынке уже сегодня, что предлагают украинские разработчики, а также как распознать злокачественный продукт?

Приложения и различные программы для смартфонов уже давно служат своеобразным помощником для людей в каждой из сфер жизни. К примеру, с помощью них можно общаться, знакомиться, заказывать вещи и услуги, оплачивать их, учиться, проходить тесты или управлять всей экосистемой устройств в доме. Поэтому было бы странно, что в мире, где большинство жителей планеты вообще не представляют своей жизни без смартфонов, а слово "диджитализация" звучит из каждого чайника, не воспользоваться этими инновациями в борьбе с новым вирусом, который продолжает распространяться по планете (в частности, по состоянию на сегодня инфекция унесла 24 915 человек, из них — 5 украинских граждан).

Какие разработки имеют другие страны

Китай. Неудивительно, что одними из первых разработкой подобных новаций занялись именно специалисты Китая (в поддержке с несколькими государственными учреждениями и министерствами страны). Сейчас там существует около 10 приложений для борьбы с коронавирусом. В частности, приложение для проверки возможного контакта с инфицированными (YiKuang), который запустили еще в феврале. Суть приложения заключается в том, чтобы каждый, кто обеспокоен возможностью заражения, мог проверить, были ли зарегистрированы случаи инфицирования в его доме, подъезде, самолете или автобусе, которыми он путешествовал за последние 14 дней.

Получить доступ к функции можно с помощью специального QR-кода. Для регистрации необходимо указать номер мобильного телефона и пройти верификацию личности, введя настоящее имя и номер удостоверения личности. Иностранец по своим документам зарегистрироваться не сможет, так как система принимает только удостоверение граждан Китая.

В приложении также собрана информация о наиболее частых местах заражения коронавирусной инфекцией, а также указаны места массового скопления людей (чтобы пользователи могли их избегать).

Для разработки этой функции были использованы различные программы и трекеры, которые показывают геолокацию. Компании QuantUrban и WeChat разработали платформу, которая использует информацию из официальных источников и отмечает на реальных картах места и целые зоны, непосредственно связанные с повышенным риском заражения новым коронавирусом (на основании официально подтвержденных случаев заражения).

Если пользователь использует режим трансляции своих геоданных, приложение может предупредить о близости к местам распространения вируса. Географически приложение охватывает южные города Шэньчжэнь и Гуанчжоу, а также девять других городов в провинции. Волонтеры помогают обновлять карту, поскольку правительство ежедневно публикует новые данные.

"Просмотр карты - это психологический комфорт. Вы не можете гарантировать, что не будет новых случаев, но вы можете избежать посещения области, которая уже заражена", - отметили разработчики программы.

По состоянию на 27 марта в Китае зафиксировано 81 340 тысяч случаев заражения, из которых 3 292 — смертельные. Выздоровело 74 588 тысяч граждан (более 90%).

Израиль. С помощью данных мобильной сети власти страны отслеживают перемещение граждан, у которых заболевание подтверждено, а также их контакты с другими людьми. Также Министерство обороны Израиля совместно со стартап-компанией Vocalis Health разрабатывает мобильное приложение, которое будет помогать выявлять симптомы коронавируса по голосу человека.

Vocalis Health образовался после слияния двух компаний: Beyond Verbal and Healthymize. Эти компании объединили свой усилия в стремлении использовать голос человека в качестве революционного инструмента индустрии здравоохранения.

Алгоритм Vocalis Health с помощью искусственного интеллекта (ИИ) определяет состояние пациента в соответствии с голосовыми маркерами по различным заболеваниям (респираторные, кардиологические или болезни, связанные с поведенческими расстройствами, такими как депрессия).

В условиях борьбы с коронавирусом по заказу Министерства обороны Израиля компания Vocalis Health занимается созданием мобильного приложения, которое по этому же алгоритму будет выявлять симптомы коронавируса (ведь вирус тоже является респираторным заболеванием, которое поражает дыхательную систему человека, отражаясь на дыхании и голосе).

В Министерстве обороны страны отметили, что алгоритм будет использоваться для удаленной диагностики и мониторинга, для того чтобы предотвратить распространение заболевания и перегрузку национальной системы здравоохранения. Таким образом, по словам разработчиков, можно будет определять, кого стоит тестировать в первую очередь, кто нуждается в немедленной госпитализации, а каким пациентам можно остаться дома, ведь симптомы являются легкими.

Пока что платформа доступна лишь медработникам и пациентам, которые принимают участие в исследовании (чтобы алгоритм научился распознавать симптомы инфицирования, уже на этой неделе начнут отбирать голоса больных Covid-19). Однако на сайте компании каждый желающий может приобщиться и тоже отправить разработчикам свой записанный голос для исследования.

По последней информации, в стране зарегистрировано 3 035 тысяч случаев заражения, 11 летальных. Выздоровело 79 граждан.

Великобритания. Приложение Covid Symptom Tracker призвано помочь британским специалистам отслеживать распространение коронавируса, а также ориентироваться, кто из граждан находится в зоне риска заражения.

Недавно британские исследователи запустили бесплатную программу Covid Symptom Tracker, которая просит пользователей заполнить данные, включая возраст, пол, даже почтовый индекс, а также ответить на вопрос о наличии хронических заболеваний, таких как сердечные заболевания, астма и диабет (также стоит указать, принимает ли пользователь такие препараты, как иммунодепрессанты или ибупрофен, и пользуется ли инвалидной коляской).

Потом приложение просит всех, кто предоставил информацию, каждый день выделять максимум минуту для того, чтобы сообщить о своем самочувствии. Если пользователь не чувствует себя здоровым, то надо будет ответить еще на несколько вопросов относительно симптомов (как физического, так и морального здоровья).

Таким образом, специалисты страны создали радиолокационное устройство раннего предупреждения, которое, по их словам, кроме географического распространения болезни может указать и на более точные симптомы (ведь у многих больных они разные).

И хотя приложение уже доступно для широкой общественности, разработчики продолжают искать новую информацию, которая помогла бы его усовершенствовать. В частности, команда попросила 5000 близнецов и их семей по всей Великобритании (которые уже являются частью другого более широкого исследовательского проекта) использовать приложение. Если они обнаружат признаки Covid-19, специалисты пришлют семьям тест-системы для проверки.

Поскольку близнецы уже поделились большим набором данных - от генетической информации до состава микробов, которые находятся в кишечнике, - исследователи отмечают, что надеются, что работа сможет помочь пролить свет на то, почему заражаются лишь некоторые люди и почему у некоторых из них развиваются более тяжелые симптомы, чем у других.

"То, что мы сможем сделать, - это очень быстро разобраться, играют роль гены или нет, потому что мы просто сравниваем идентичных и неидентичных близнецов. Мы можем это сделать за несколько дней", - сказал Тим Спектор, профессор генетической эпидемиологии из лондонского колледжа Кинга, который возглавляет работу.

По состоянию на 27 марта в Соединенном Королевстве зафиксировано 11 658 случаев инфицирования. 578 граждан умерли, 135 — выздоровели.

Сингапур. TraceTogether — мобильное приложение для мониторинга распространения коронавирусной инфекции в Сингапуре. Приложение, используя инструменты слежения (которые находятся в распоряжении властей страны), отслеживает людей, которые находятся в зоне риска заражения.

Интерфейс сингапурского приложения mobihealthnews.com

В частности, благодаря Bluetooth, программа может вычислить близость людей друг к другу, предупреждая пользователей относительно их собеседников (при наличии у собеседника подтвержденного диагноза или высокой вероятности заражения). Если же программа поймет, что пользователь уже общался с лицами, у которых случай заболевания подтвержден, данные о местонахождении и адреса пользователя будут отправлены властям, которые в свою очередь должны отправить гражданину тест-систему для проверки наличия Covid-19.

Разработчики отмечают, что именно благодаря приложению стране удалось предотвратить введение карантина (школы, учреждения до сих пор работают, хотя границы государства закрыты). Стоит также отметить, что дважды в день власти Сингапура с помощью WhatsApp информируют граждан о количестве случаев заболевания в стране, местах с наибольшим коэффициентом заражения и дают советы по предотвращению случаев инфицирования.

По последней информации, в стране подтверждено 683 случая заражения новым коронавирусом, 2 из которых являются смертельными. 172 человека выздоровели.

Тайвань. Специалисты страны разработали специальное устройство, которое может отслеживать мобильный сигнал людей, находящихся дома на карантине. В случае если гражданин выключит телефон или выйдет из дома, устройство автоматически сообщит в полицию о нарушении. Оставить телефон дома тоже не удастся, ведь могут позвонить для проверки. В случае нарушения полиция уже через 15 минут доберется до дома.

По состоянию на 27 марта в стране 267 случаев заражения, из которых 2 — смертельные. Выздоровело 30 человек.

Южная Корея. В стране также разработали специальную систему GPS, которая помогает пользователям отслеживать места наибольшей концентрации людей, а также места, которые посещали пациенты с коронавирусом.

По последней информации, в стране подтверждено 9 332 случаев заражения, из них 139 — летальные. Выздоровели 4528 человек.

Словакия. Был принят закон, который позволяет властям отслеживать перемещения лиц по данным мобильных операторов.

В стране подтверждено 269 случаев заражения, из них 2 человек вылечились.

Польша. В Польше запустили приложение "Домашний карантин", в котором необходимо делать селфи в подтверждение того, что человек, который обязался самоизолироваться, придерживается условий карантина. Приложение бесплатное, проверено и доступно в Google Play и App Store.

Приложение "Домашній карантин" Министерство внедрения цифровых технологий Польши

"Использовать приложение должны те, кто прибыл из-за границы и находится на 14-дневном карантине. Время от времени они должны делать селфи с указанием геолокации", — сообщают на сайте Министерства цифровизации Польши.

Аккаунты для граждан, находящихся на карантине, программа создает автоматически после пересечения границы, когда гражданин заполняет заявление, где отмечает свой номер телефона и местонахождение (адрес) на следующие 14 дней.

"Ежедневно лицам, которые находятся на карантине, мы будем посылать запрос на выполнение задания SMS-сообщением", — поясняют на сайте министерства, — Благодаря геолокации и современной системе распознавания лица, будет известно, что это точно этот человек и находится он по указанному в форме адресу".

Разъяснения на сайте Министерства цифрового развития Польши Министерство внедрения цифровых технологий Польши

"Вам нужно будет делать одну или несколько таких фотографий в день. Мы будем присылать запросы "врасплох". Идея точно такая же, как и для не ожидаемых визитов сотрудников полиции", - объясняет министр цифровизации страны Марек Загорский.

Время, отведенное на выполнение задания (селфи), — 20 минут после получения SMS-сообщения. Если лицо не успеет в установленный срок, это будет сигналом для полиции, которая должна проверить, не нарушаются ли правила карантина. В случае нарушения гражданин должен уплатить штраф в размере 5 000 злотых (1 105 евро).

Благодаря программе, пользователи также смогут получить быстрый доступ к необходимой информации во время карантина, воспользоваться специальной горячей линией, или обратиться за помощью к социальному работнику (аналог отправки отчета местным центрам социальной помощи, которые могут помогать с лекарствами или продуктами питания в обоснованных случаях).

По состоянию на 27 марта в стране зафиксировано 1289 случаев заражения, из которых 16 летальных. Выздоровело 7 человек.

А что в Украине?

В Украине к запуску на следующей неделе готовят приложение для контроля инфицированных коронавирусом, подобное решениям, которые уже функционируют в Польше и Южной Корее. Это отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Соответствующее приложение совместными усилиями готовят Министерства внутренних дел и цифровой трансформации. Разрабатывается специальный пакет документов, который бы позволил с помощью мобильных устройств контролировать самоизоляцию людей. Также Министерство внутренних дел предложит правительству разрешить Государственной пограничной службе передавать местным властям информацию о людях, которые пересекли границу и обязаны находиться на карантине, чтобы местные органы также могли это контролировать.

С помощью приложения будет осуществляться обязательный контроль для инфицированных коронавирусом и добровольный контроль для самоизолированных при помощи данных геолокации и FaceID. По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, такие действия нужны для того, чтобы остановить пандемию.

"Сразу успокою: никакого "большого брата" или слежки за гражданами. Обязательный контроль для больных и добровольный - для самоизолированных на снятие в случайный период времени геолокации и FaceID. Иначе эпидемию не остановить", - подчеркнул Михаил Федоров.

Также, с помощью приложения украинцы смогут заказать продукты, лекарства или онлайн сообщить относительно состояния здоровья.

Следующим шагом, по словам инициаторов, должна стать реализация мониторинга контакта с больным человеком.

"Идея заключается в применении широкой сети QR-кодов в магазинах, такси и других общественных местах. Если человек начинает добровольно сканировать коды, мы сможем предупредить его о возможном контакте с больным. Опять же, никакого геотаргетинга или слежки", - добавляет министр.

О чем следует помнить в работе с такими приложениями

По степени распространения и осложнения ситуации с коронавирусом в мире начало появляться все больше случаев мошенничества в различных сферах жизни. Не стала исключением и интернет-сеть, где всегда были желающие похитить личные данные пользователей и использовать их в своих целях.

К примеру, после недавних событий, связанных с жалобами пользователей по поводу злокачественных программ, Google Play и App Store начали тщательно проверять и блокировать все программы на тему коронавирусной инфекции, которые были загружены подозрительными источниками.

Одним из таких злокачественных продуктов стало приложение CovidLock (Coronavirusapp), которое обещало предоставлять пользователям информацию относительно состояния коронавирусной инфекции в мире в режиме реального времени. Однако вместо этого программа блокировала телефон и требовала плату за сохранение конфиденциальной информации.

Поэтому эксперты по кибербезопасности советуют не пользоваться неофициальными ссылками на приложения или загружать их вне Google Play и App Store. Ведь, учитывая события, компании проводят многоэтапную проверку подобных приложений, пытаясь уберечь своих потребителей от некачественного товара. К примеру, Apple для ускорения процесса этой проверки рекомендует разработчикам официальных информационных программ о Covid-19 использовать метку Time-Sensitive Event.

Ирина Шостак

Оригинал на сайте 112.ua.