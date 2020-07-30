Как отдыхают богатые россияне во время пандемии

Фото из открытых источников

Отдыху русских богачей "по медицинским показаниям" не препятствуют даже закрытые границы. Богатые русские продолжают путешествовать по Европе вопреки ограничениям, введенным странами ЕС для борьбы с пандемией коронавируса. Число рейсов частных самолетов из Москвы возросло в июне в два раза…

Оригинал на сайте Helsingin Sanomat

Богатые россияне привыкли проводить отпуска на курортах Средиземного моря или в лондонских пентхаусах. Сейчас, когда уже привычные регулярные рейсы бизнес-классом были отменены, многие решили прибегнуть к помощи частных самолетов.

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Как сообщает российское издание РБК, за июнь количество рейсов частных бизнес-джетов разных авиакомпаний увеличилось более чем в два раза — с 400 до 850.

Если в марте-апреле в России было относительно мало случаев заражения коронавирусом, то в Европе уже был пик. В мае ситуация изменилась, и число заболевших вирусом в России быстро возросло.

Богатые россияне любят Кипр, Монако, Англию и французскую Ниццу.

У многих зажиточных россиян в этих странах есть собственность. Кроме этого, Кипр и Мальта также предлагают за крупные инвестиции так называемые "золотые паспорта". Вид на жительство по такому же принципу можно получить в Греции, Латвии и Португалии.

Рейс на частном самолете обычно обходится в 16-25 тысяч евро.

Некоторые компании начали продавать отдельные места в небольших бизнес-джетах. К примеру, в 13-местном самолете компании Leading Charter Technologies одно место стоит около четырех тысяч евро. Директор московского офиса компании Лев Шалаев недавно рассказал AFP, что в июле компания получала до 50 таких заявок в день.

По словам Шалаева, россияне предпочитают Ниццу, Малагу, Аликанте и Барселон.

Другие компании, арендующие в России частные самолеты, сообщили Reuters, что весной спрос на их услуги тоже значительно возрос. Особенно много запросов на рейсы в Вену, Ларнаку и Ригу поступило в середине апреля от семей с детьми.

В июне Россия ослабила ограничения, и граждане страны теперь могут отправляться за границу по семейным обстоятельствам или медицинским показаниям.

Так что теперь богатые россияне бронируют лечение в частных клиниках и отправляются на частных самолетах отдыхать в Европу. Сейчас "медицинский туризм" особенно процветает в Испании.

Светская львица и бывшая кандидат на пост президента России Ксения Собчак написала в инстаграме, что многие ее друзья улетели из России отдыхать или по иностранным паспортам, или "по медицинским показаниям".

Государственная авиакомпания "Аэрофлот" выполняет рейсы в некоторые страны Европы — но лишь для граждан стран ЕС и Шенгенского соглашения. Официально "Аэрофлот" не продает россиянам билеты на зарубежные рейсы до августа.

По информации РБК, "Аэрофлот" все же продавал билеты россиянам по туристической визе, к примеру, на рейсы в Америку.

В конце июня ЕС составил список стран, не входящих в Евросоюз, с которыми он решил открыть границу. Россия в этот список включена не была.

Ранее летом Сербия и Монтенегро заявили, что разрешают промежуточную посадку частных российских самолетов в своих странах. Таким образом, россияне могли лететь в Европу транзитом через эти страны до прошлой недели. Однако в итоге ЕС объявил о восстановлении ограничений в отношении Сербии и Черногории.

Фото из открытых источников

В июне российский частный самолет смог сесть в Австрии, несмотря на ограничения — из-за ошибки финских чиновников. Самолет бывшего заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова летел из Москвы в Зальцбург, совершив 23 июня промежуточную посадку в аэропорту Хельсинки-Вантаа.

Из России можно было полететь в Австрию только в экстренных случаях, и правила нельзя было обходить, совершая перелет через Финляндию. Однако пассажиры успешно прошли контроль в Хельсинки-Вантаа. Конкретных данных о пассажирах нет.

Число перелетов на частных самолетах возросло во всем мире, поскольку большинство международных авиакомпаний прекратили выполнять регулярные рейсы.

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К примеру, в начале эпидемии коронавируса на родину возвращались на частных самолетах китайцы. По сообщению агентства Bloomberg, в США, несмотря на вирус, богатые американцы летали на частных самолетах на местные курорты.

В России также поднялся спрос на вертолеты. Богачи все чаще выбирают вертолеты — в том числе и для небольших перелетов.

Вертолеты уже давно пользуются популярностью у вечно спешащих политиков и бизнесменов, позволяя им избежать пробок. Новые клиенты, в свою очередь, ищут безопасные способы передвижения.

Виктор Мартынов, директор компании, продающей вертолеты, сказал AFP, что продажи вертолетов в период пандемии возросли на 30%.

Его компания продает разные вертолеты. Стоимость может составлять от 40 тысяч евро до миллиона евро.

Эльса Осипова

Перевод ИноСМИ.