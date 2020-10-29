Как остановить ужасную бойню между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах

Конфликт в Нагорном Карабахе наглядно демонстрирует, как нерешенные региональные проблемы могут со временем привести к взрыву и более масштабному кризису mil.am

В Нагорном Карабахе не прекращается военное столкновение Армении и Азербайджана, несмотря на договоренности о перемирии. Каким образом можно остановить этот кровопролитный конфликт?

Об этом пишет The Washington Post.

Договориться о прекращении огня — это настоящий кошмар для дипломата. Наступающая сторона не хочет отказываться от завоеванного превосходства, а обороняющаяся не желает идти на уступки под дулами автоматов. В этом-то и заключается проблема для чиновников из Госдепартамента, которые пытаются договориться о стабильном перемирии в ужасной войне между Арменией и Азербайджаном.

Администрация Трампа на этой неделе сделала похвальный шаг, попытавшись урегулировать этот древний конфликт из-за Нагорного Карабаха, являющегося анклавом в пределах азербайджанских границ, но населенного армянами.

Самоуправляемый Карабах на протяжении 30 лет является "замороженным конфликтом". Там сложилось и много лет существует выгодное для Армении и ее сильных сухопутных войск положение. Но 27 сентября этот конфликт внезапно разморозился, когда Азербайджан при поддержке закупленных в Турции и Израиле боевых беспилотников сумел подавить армянскую ПВО, артиллерию и танки. К несчастью для Армении, статус-кво в этих условиях уже не сохранить.

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Устойчивым и долгосрочным выходом из такой ситуации для этого горного анклава, который армяне называют "Республикой Арцах", может стать некий автономный статус, независимость от обоих соседей. Но пока стреляют пушки, до окончательного решения о статусе региона очень далеко.

Этот конфликт плохо известен большинству американцев, но он наглядно показывает, как нерешенные региональные проблемы могут со временем привести к взрыву и более масштабному кризису. Турция сегодня хвастается тем, что она готова присоединиться к Азербайджану на поле боя. Находящиеся в Армении российские войска по договору о совместной обороне могут втянуться в боевые действия, а иранские силы уже постепенно приближаются к границе. Эта далекая война может очень быстро стать горячей.

Но воскресное прекращение огня быстро сгорело синим пламенем. Алиев, похоже, почувствовал, что победа Азербайджана на поле боя близка и неизбежна, а армяне полны решимости не дать азербайджанцам захватить так называемый Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах.

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Воюющие стороны не прекратят боевые действия, если не почувствуют, что за это им придется очень дорого заплатить. Соединенные Штаты должны срочно подумать, как увеличить им издержки за продолжение войны. Прекратить поставки израильского оружия Баку? Посоветовать русским поиграть мускулами в поддержку Армении? Или, может, Соединенным Штатам стоит выступить с заявлением в осуждение Азербайджана и его союзницы Турции за игнорирование мирного соглашения?

Такова она, реальная политика в карабахской версии. Соглашение о прекращении огня не заработает, если альтернатива не станет более болезненной. На пути к миру дипломаты должны начать закручивать гайки.

Дэвид Игнатиус

Перевод: ИноСМИ