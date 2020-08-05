Как одна из крупнейших экономик мира переживает свободное падение

США планируют переломное в международной политике решение Фото из открытых источников

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Свежие данные свидетельствуют, что коронакризис нанес по экономике США жесточайший в их истории удар. Экономическая активность снизилась как никогда, а безработица достигла самого высокого с 1930-х годов уровня. В какой-то момент были признаки, что страна начала довольно быстро восстанавливаться, но новая вспышка коронавируса пресекла этот процесс. Соединенным Штатам предстоит затяжной кризис.

Во втором квартале этого года самая большая экономика мира пережила сильнейший с момента окончания Второй мировой войны спад. Внутренний валовой продукт (ВВП) США сократился на 9,5% после падения на 1,3% в первом квартале. Это демонстрирует, насколько сильно от коронакризиса пострадала экономика США, которую не приостановили так, как это было сделано в Европе, но где сфера услуг имеет еще большее значение, чем у нас.

Американцы в своих экономических ведомостях фиксируют результаты в пересчете на годовые темпы, тогда как мы в Европе просто учитываем изменения в процентах. Поэтому рекордно низкая цифра, которая появится во многих заголовках, составит 32,9 % — астрономическое квартальное снижение. Но рассчитывать его таким образом не имеет смысла, так как речь идет об ограниченном событии, к тому же эту цифру невозможно сравнить с европейскими данными.

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Общее падение экономической активности за первые полгода в США составило 11%, что сопоставимо с 12% в Германии. Такое большое сокращение двух главных экспортных рынков Дании кое-что говорит о том, с какими проблемами приходится сейчас бороться датским компаниям.

По информации Dansk Industri, работа 94 тысяч датчан прямо или косвенно связана с экспортом в США, при том что в экспортном секторе в целом заняты немногим больше 800 тысяч человек.

Потребление страдает первым

Вполне ожидаемо, что начался экономический откат в США со снижения потребления граждан. Его интенсивность упала на 13%, что стало прямым следствием введенного в апреле частичного или полного карантина. Многие штаты на Юге и Среднем Западе начали открываться уже в начале мая, поэтому общий спад за весь квартал не оказался больше. Потребление товаров упало почти на три процента, что во многом и обусловило значительное сокращение в апреле и последующий рост.

Неудивительно, что резко сократились и инвестиции — как в бизнес, так и в жилищное строительство, поскольку многие фабрики и стройки закрылись в начале квартала. Здесь тоже, как мы уже знаем, в какой-то момент потом произошло резкое улучшение.

Самую большую точку роста обеспечило государственное потребление и инвестиции, возросшие на целых четыре процента. Это больше, чем когда-либо за время финансового кризиса. Цифра свидетельствует, насколько быстро в этот раз были задействованы большие пакеты помощи. Зато активность в отдельных штатах и в местных органах власти снизилась, несмотря на ее рекордный уровень во многих областях системы здравоохранения. В первую очередь это следствие того, что были закрыты школы и университеты. Местным властям в ближайшие месяцы придется пойти на серьезные финансовые ограничения, поскольку падение экономической активности и высокий уровень безработицы обрушили налоговые поступления до минимума, в то время как расходы выросли.

Все пошло не так

В середине июня у президента Дональда Трампа были все экономические основания одержать победу на выборах. Занятость восстанавливалась гораздо быстрее, чем ожидало большинство аналитиков: в мае и июне треть уволенных из-за карантина вернулась к работе. Индикаторы доверия сильно выросли как в промышленности, так и в сфере услуг. Потребителей поддержали рекордно большими пакетами помощи, поэтому их доверие к власти было на удивление высоким на фоне такого снижения активности и роста безработицы. Располагаемый доход хозяйств сильно вырос в апреле и мае, составив противовес рецессии.

Но потом бумерангом прилетели последствия безответственного выхода из карантина.

Мало того, что количество умирающих сейчас снова составляет более тысячи человек в день, так еще и экономика опять лежит в руинах. Крупные штаты закрыли бары и другие места развлечений, а на рестораны и многие общественные места наложили строгие ограничения. В ряде более осторожных штатов снятие карантина приостановили. Это отражается и на воздушном сообщении, где количество пассажиров не менялось с того момента, как начала набирать обороты инфекция, застыв на уровне на 74% меньше, чем в прошлом году. Зато по-прежнему есть признаки нормализации состояния тех отраслей промышленности, которые не затронули новые ограничения. То же касается и строительства.

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл (Jerome Powell) на прошлой неделе сказал на заседании по денежно-кредитной политике, что "развитие экономики будет во многом зависеть от распространения вируса". Это звучит не слишком обнадеживающе, и, вероятно, позднее в этом году Центробанк предпримет еще какие-то меры. Уже были сделаны исторические по своим масштабам шаги в попытках обеспечить приток денег в малый и средний бизнес США, в то время как процентные ставки снизили до минимума.

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Переговоры между республиканцами и демократами в Вашингтоне о еще одном пакете помощи ни к какому конкретному результату пока не привели. А это означает, в частности, что срок действия временного запрета выставлять жильцов на улицу истек. То же самое с этой недели коснется и ежедневных субсидий низкооплачиваемым работникам, которые у многих из них были больше, чем сама зарплата за работу. Возможно, конечно, что власти выпишут американским гражданам еще один чек, если партии, наконец, придут к согласию. Достаточно ли этого будет для предотвращения серьезного уменьшения потребительского доверия, выяснится позже.

У США всегда была хорошая способность к восстановлению, но в этот раз им, вероятно, придется спуститься в коронавирусную пропасть еще ниже, прежде чем начнется улучшение. Количество новых заявок на пособие по безработице снова стало расти. Так что, вполне вероятно, ситуация с безработицей будет оставаться на одном уровне в течение всего лета. Наибольший спад активности в послевоенный период случился в 1946 году, когда демонтировали военную машину. Тогда ВВП упал на 11,6%. Едва ли показатели в этом году достигнут такого же уровня, но все указывает на развитие ситуации именно в этом направлении.

Встречный ветер экономики означает, что президенту Трампу нечему особенно радоваться накануне финального ускорения в предвыборной гонке. В резкое восстановление и V-образную кривую за пределами Белого дома никто больше не верит.

Ульрик Харальд Бие

Перевод ИноСМИ.