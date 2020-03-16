Как "Нафтогаз" втягивает президента Зеленского в "аферу" с американским LNG

Частная компания США Louisiana natural gas Exports, Inc и правительство Украины договорились о поставках в Украину LNG через терминалы в Польше в объеме 6-8 млрд куб. м ежегодно с последующей его транспортировкой в европейские страны через хаб на базе украинских подземных хранилищ. Что это означает?

Об этом пишет Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Заявление Минэнерго о готовности компании из США поставлять сжиженный газ (LNG) объемом 6-8 млрд куб. м ежегодно - не соответствует действительности и носит характер "аферы". К тому же действительным лоббистом поставок LNG из США выступает не Минэнерго, а "Нафтогаз". Более того, действия Минэнерго и "Нафтогаза" свидетельствуют о том, что они используют президента Владимира Зеленского в своих манипуляторных целях. Ведь именно Зеленскому предлагают принять окончательное решение об убыточном импорте LNG из США, а также продлении действия контракта с главой "Нафтогаза" Коболевым.

"Мы уже подписали письмо о намерениях (LOI - Letter of intent) с американской компанией. Более того, они готовы были подписать меморандум с конкретными цифрами и обязательствами, но нам чисто юридически требуется определенное время на отработку всех вопросов, чтобы уполномочить соответствующие органы на подписание такого контракта", - сказал заместитель министра энергетики и защиты окружающей среды Константин Чижик.

Трудно найти государство или правительство, которые будут основываться или осуществлять расчет баланса потребления газа, основываясь на обычном письме о намерениях. Фактически, Минэнерго демонстрирует украинцам чистый лист бумаги и предлагает поверить в американский газ.

Однако, существует ряд действительно рыночных причин, которые не дают оснований доверять заявлениям Минэнерго и "Нафтогаза".

На сегодня технически возможно получение со стороны Польши более 2 млрд куб. м газа. Поэтому ни 6, ни 8 млрд куб американского газа физически не могут попасть в Украину. Минэнерго эту проблему игнорирует. А "Нафтогаз" за предыдущие 6 лет не сделал и шага, чтобы действительно технически расширить "трубу" в направлении Польши. Аналогично и в Польше нет технических возможностей поставлять больше 2 млрд куб. м газа в год. Сейчас на мировом рынке европейские и китайские контрагенты отказываются, пересматривают или вообще отменяют предыдущие соглашения о заключении договоров с США о поставках LNG-газа. Фактически Украиной пытаются закрыть финансовую дыру, которая возникла у компаний США, торгующих LNG. Формирование газового "хаба" в Украине фактически только на основании "соглашения" о поставках сжиженного газа из США приведет к тому, что газовый "хаб" обанкротится уже в первый день своего существования. И Украине придется дотировать деятельность "хаба" за счет бюджета. То есть, выделять средства "Нафтогазу", который продолжает фактически контролировать работу подземных хранилищ (ведь анбандлинг де-факто не состоялся). Это первый аспект "аферы" "Нафтогаза" с LNG-газом США.

Второй аспект "аферы" - в результате таких действий Украина будет закупать дорогой американский газ, продавать его по более дешевой цене для населения и выделять из бюджета компенсацию "Нафтогазу". В принципе, именно такова главная цель этой аферы. В случае добросовестных и конкурентных действий мы увидим соглашение о покупке сжиженного газа, где с одной стороны будет выступать частная компания США (возможно Louisiana natural gas Exports, Inc), а с другой стороны - также частная компания Украины. Тогда можно говорить о бизнес-интересах.

Собственно, речь идет не о поставках газа через польскую PGNiG (когда дотации ложатся на плечи поляков), а, о продаже американского газа "напрямую" Украине, и тогда правительство Украины будет дотировать американский газ.

Об убыточности поставок американского газа также заявлял глава "Нафтогаза" Коболев еще в мае 2019: "Известно, что США поддерживают экспортную деятельность американских компаний, предоставляя финансирование и страхуя риски. В ситуации, когда мы должны подготовиться к потенциальным провокаций со стороны России и накопить дополнительные запасы газа в начале зимы, такая помощь очень кстати".

Тогда же Коболев заявлял, что именно "Нафтогаз", а не частные компании, будет покупать американский LNG-газ. И маловероятно, что это сам Коболев принял такое решение. В данном случае Коболев является исполнителем воли внешних структур.

Третий аспект "аферы" заключается в том, что "Нафтогаз" упорно добивается получения возможности использовать виртуальный реверс в польском направлении. На практике это будет означать, что "Нафтогаз" отберет, например 6 млрд куб. м российского газа, а по документам оформит этот газ как американский газ из Польши. В выигрыше окажется американская компания поставщик газа, а в "минусе" - бюджет Украины (суммарно все потребители), который должен будет компенсировать "Нафтогазу" разницу между закупочной стоимостью американского газа в Польше и стоимостью газа для потребителей Украины.

Юрий Корольчук