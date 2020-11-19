Как милитаризация космоса может сказаться на жизни землян

Спутники и космический мусор на орбите Земли CC0 / Public Domain, European Space Agency

Высокопоставленный представитель ВВС Великобритании заявил, что активность России и Китая в космосе "угрожает мирному использованию космического пространства" и может сделать часть околоземной орбиты "совершенно непригодной для использования".

Об этом пишет The Telegraph.

Одно единственное проведенное Китаем испытание противоспутниковой ракеты привело к образованию дополнительно более 10 процентов космических обломков на низкой околоземной орбите.

По мнению начальника штаба ВВС Соединенного Королевства, если война в космосе будет отдана на откуп Китаю и России, которые будут использовать ее для своих "безответственных" действий, то это может ежедневно стоить Британии одного миллиард фунтов.

Агрессивная активность таких государств как Россия и Китай "угрожают мирному использованию космического пространства" и могут сделать часть околоземной орбиты "совершенно непригодной для использования", подчеркнул главный маршал Королевских Военно-воздушных сил сэр Майк Уигстон (Mike Wigston).

Глава Королевских ВВС предупредил о том, что "управляемое энергетическое оружие" (directed energy weapons) способно ослепить датчики и повредить спутники, которые затем могут сойти со стабильной орбиты и сгореть при прохождении через атмосферу Земли.

Он подверг критике Китай за разработку противоспутниковых ракет "прямого восхождения" (Direct Ascent Anti-Satellite rockets), которые стартуют с Земли и при этом способны разрушать находящиеся на орбите спутники.

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В 2007 году Китай уничтожил метеорологический спутник с помощью своей ракеты, и в результате образовалось более трех тысяч осколков более 10 сантиметров в длину.

"Если представить себе, что общее количество объектов такого размера составляет примерно 22 тысячи, то даже одно безответственное действие способно добавить значительное количество мусора на орбите, — заявил Уигстон. — Растущее количество мусора на низкой орбите может достигнуть своего рода порога, после этого начнется цепная реакция столкновений — это так называемый эффект Кесслера (Kessler effect), — и в результате часть космического пространства станет полностью непригодной для использования".

"Будущий конфликт может начаться не в космосе, однако у меня нет сомнений в том, что он очень быстро перекинется на космос, и, возможно, именно там определится победитель и проигравший", — подчеркнул Майк Уигстон.

В своих выступлениях вор время виртуальной конференции по вопросам космической обороны другие руководители военных ведомств и промышленных предприятий призвали к продолжению разработки правил для активности в космосе.

Генерал сэр Патрик Сандерс (Patrick Sanders), глава Стратегического командования Соединенного Королевства, в своем выступлении отметил, что спутники имеют сегодня настолько большое влияние в каждодневной жизни людей в Британии, что страна будет вынуждена в случае нарушения связи ежедневно тратить 1 миллиард фунтов. "Доступ к глобальным надежным и устойчивым спутниковым коммуникациям является крайне важным для нашей способности проецировать наше могущество и добиваться целей в области национальной безопасности", — отметил он.

По словам генерала Сандерса, передаваемые со спутников точные навигационные и временные сигналы (Precision Navigation and Timing signals) являются критически важными как для военных операций, так и для экономики.

"Это помогает нам находить наших друзей в городе или на дороге. Подобные рода временная ось позволяет нашему финансовому сектору осуществлять операции на триллионы фунтов каждый день".

"Каждый человек, имеющий доступ к технологиям, сегодня самым основательным и критически важным образом зависит от точной навигации и определения времени, а эти данные приходят с орбиты".

"Только представьте себе мир без такого доступа. Что мы тогда будем делать? Как мы будем выполнять свою работу? Это будет невероятно сложно", — сказал он.

Кроме того, сославшись на доклад министерства обороны 2018 года, он сообщил, что прекращения передачи точных данных по навигации и времени в течение пяти дней будет стоить 5,2 миллиарда долларов.

На этой конференции также говорилось о том, что один российский геостационарный спутник совершает маневры и "паркуется" в подозрительной близости от космических аппаратов, принадлежащих другим странам.

Как считает главный маршал авиации Уигстон, "это, возможно, было свидетельством коммерческой или военной шпионской активности".

По его словам, Китай планирует стать главенствующей космической державой к 2045 году, а реализация этих планов "поддерживается за счет развития кибернетических, электромагнитных и кинетических систем, которые потенциально могут представлять опасность для других пользователей в космосе".

6 ноября ООН проголосовала в поддержку представленной Соединенном Королевством революции относительно введения правил и принципов ответственного поведения в космосе.

Российский делегат в ООН заявил, что некоторые западные страны пытаются дискредитировать попытки Москвы предотвратить гонку вооружений в космосе.

Однако вот что сказал представитель Германии: "Россия не смогла примирить свой подход с тем фактом, что она уже обладает такими аппаратами, которые можно считать оружием, и продолжает их разработку".

Доминик Николс

Перевод: ИноСМИ