Как Квантунская армия напала на СССР, но оказалась в ужасе от техники ведения боевых операций Советской армии

Советские танки на Халхин-Голе wikipedia.org

Квантунская армия Японии была уверена в том, что сможет с легкостью справиться с советскими войсками, но в итоге она оказалась неспособной сопротивляться и с позором бежала.

Об этом пишет Феникс.

В истории было два военных столкновения между Японией и Россией (Советским Союзом) — русско-японская война 1904-1905 годов и бои на Халхин-Голе 1939 года. В первом случае японцы одержали победу, а во втором — оказались разбитыми Красной Армией. Сегодня мы поговорим о боях на Халхин-Голе и узнаем, как советские войска разгромили Квантунскую армию.

Почему Япония пошла на риск и начала наступление на Советский Союз?

Многие не понимают, почему Япония решила напасть на Советский Союз. Разве это было не безумие? На самом деле, у Японии были свои причины, и эти причины очень веские.

Во-первых, вторжение в СССР было важным стратегическим выбором Японии. У нее было два пути реализации стратегии расширения. Сухопутные войска должны были продвигаться на север и, принимая Советский Союз в качестве главного условного противника, закрепиться и развернуть военную агрессию в Китае, а затем перейти в наступление на Сибирь. В это время Военно-морской флот должен был продвигаться на юг и, принимая в качестве главных условных противников Соединенные Штаты и Великобританию, выйти в наступление из Китая на Малайский архипелаг. 7 августа 1936 года высшее руководство Японии вынесло решение о принятии стратегии "параллельного продвижения на Север и Юг". В северном направлении было решено начать полномасштабную агрессию против Китая, а затем перейти в наступление на Советский Союз.

Во-вторых, Япония считала, что после репрессий СССР лишился всех генералов. По ее мнению, советские войска в Сибири были недостаточно сильными, и Квантунская армия могла легко захватить эту территорию.

В-третьих, японцы думали, что Красная Армия не сможет использовать крупные военные подразделения для ведения боевых действий в районе Халхин-Гола. Дело в том, что протяженность коммуникационной линии Советской армии в этом регионе составляла 750 километров, а согласно японскому стандарту перевозки военных эшелонов, длина коммуникационной линии для передвижения крупных военных подразделений не могла превышать 250 километров. В результате японцы пришли к выводу, что численность Квантунской армии превосходила численность советских солдат.

Японские солдаты на Халхин-Голе с трофейным пулемётом ДТ wikipedia.org

Наконец, японцы были самонадеянными и считали, что могут разгромить всех, поэтому не воспринимали Советскую армию всерьез. В то время Квантунской армии не хватало систематического и глубокого понимания особенностей ведения боевых действий Красной Армией. Японцы самоуверенно заявляли, что одна дивизия японской армии может справиться с тремя дивизиями Советской армии. Солдаты Квантунской армии всегда были агрессивными. Согласно исследованиям тех лет, "почти все японские солдаты, участвовавшие в войне, рвались вступить в схватку с советскими войсками. Более 90% офицеров ничего не знали о состоянии Советской армии, но презирали своих противников без всякой на то причины".

Так, Квантунская армия приняла решение начать наступление на Советский Союз в мае 1939 года.

Первая битва на Халхин-Голе: танковые сражения

12 мая генерал Комацубара Мититаро, командующий 23-й дивизией Квантунской армии, возглавил наступление на 57-й особый корпус Советской армии, дислоцированный в районе Халхин-Гола. На стороне Советского Союза помимо Красной Армии также находились монгольские войска. 27 мая японская армия направила 23-й кавалерийский эскадрон и бронетехнику для внезапного нападения на штаб советско-монгольских войск. Из-за недостаточной подготовки монгольской армии японцам удалось нанести внезапный удар. Однако из-за несвоевременного отступления они были окружены советскими войсками, пришедшими на помощь монголам. Только столкнувшись лицом к лицу с советскими солдатами, японцы смогли узнать реальную силу Красной Армии. В этом бою обе стороны подключили бронетехнику. Однако по качеству японские машины уступали советским. Поэтому в ходе сражения японская бронетехника была уничтожена. В результате советско-монгольские войска, состоящие из одной танковой роты и бронетанкового батальона, полностью уничтожили японские войска, за исключением кавалеристов, вырвавшихся из окружения.

Вторая битва на Халхин-Голе: жестокое поражение японской армии

Поражение еще больше закалило Квантунскую армию, и вместо того чтобы извлечь урок, она начала активно накапливать силы для осуществления нового нападения на СССР.

Что касается Советского Союза, Сталин придавал большое значение провокации японской армии. По его мнению, намерение Японии состояло в том, чтобы проверить боевой потенциал Советской Армии и подготовиться к будущему нападению на СССР. Нельзя было допустить наступления японцев, иначе последствия были бы непредсказуемы. Поэтому Сталин направил офицера Георгия Жукова для командования боями на Халхин-Голе. Кроме того, в данный регион было направлено 57 тысяч солдат, 542 артиллерийских орудия, 498 танков, 385 бронемашин и 515 самолетов. Перед Жуковым стояла задача разгромить японскую армию в кратчайшие сроки. 5 июня он прибыл на линию фронта вблизи реки Халхин-Гол. Выслушав соответствующие доклады и осмотрев поле боя, Жуков решил использовать тактику взаимодействия авиации и бронетанковых войск для атаки, чтобы за короткий период ликвидировать живые силы японской армии.

2 июля до прибытия подкрепления на поле боя японцы начали ожесточенное наступление на советско-монгольские войска.

В это время крупные формирования Советской армии еще не достигли линии фронта. Соотношение сил сторон составляло 38 тысяч японских солдат против 12541 советских.

Несмотря на абсолютное преимущество Японии в плане военной мощи, по количеству и качеству танков и бронетехники она уступала Советскому Союзу.

Японские лётчики между боями wikipedia.org

Сначала японцы попытались разгромить советско-монгольские войска, используя превосходство в силах. Для того, чтобы подавить наступление и истощить живые силы японской армии, Жуков решил использовать танки и бронемашины.

Тактика Жукова оказалась очень эффективной. Под давлением советских бронетанковых войск японская армия потеряла много солдат. Не желая сдаваться, японцы сформировали 6-й корпус и продолжали увеличивать численность войск. Командующим был назначен генерал Рюхэя Огису. Численность японской армии у Халхин-Гола достигла 75 тысяч человек, что намного превышало число солдат советско-монгольский объединенных войск. Крупномасштабное наступление было намечено на 24 августа.

Однако японской армии не удалось начать наступление, так как советские войска взяли на себя инициативу начать контратаку. 20 августа в 5:45 утра по приказу Жукова по передовым позициям японцев был нанесен бомбовый удар, в котором были задействованы 150 самолетов и несколько сотен артиллерийских орудий.

На ранней стадии всех сражений японские войска всегда нападали, а советские —оборонялись. Японцы не ожидали, что советская армия возьмет на себя инициативу начать контратаку.

Когда Жуков приказал начать наступление, большая часть японских солдат еще спали. Многие из них были ранены или убиты во сне, и те, кому удалось выжить, были потрясены окружающей действительностью. После бомбардировки советские танки и бронетехника приблизились к позициям и разгромили живые силы японской армии, а затем пехота нанесла удар по всему фронту. Японцы были не в силах оказать сопротивление и с позором обратились в бегство.

Однако японские солдаты отличались упорством. Они насмерть сражались с советскими солдатами и неоднократно препятствовали наступлению Советской армии.

Жуков действовал смело и решительно на поле боя. Он приказал 36-й дивизии Советской армии организовать мощный удар, но командир 36-й дивизии объяснил ему, что войска понесли большие потери, и попросил об отсрочке наступления. Но Жуков был непреклонен и снова отдал приказ организовать атаку, на что командир дал отказ. Жуков немедленно отстранил данного командира и назначил на его должность начальника штаба. Однако из-за того, что японцы слишком упорно сопротивлялись, новый командир дивизии не смог организовать эффективное наступление. Жуков снова заменил командира дивизии на офицера-полковника из штаба. Это позволило организовать штурм. Жуков за один день сменил трех командиров дивизии и благодаря своей решительности и непоколебимости вошел в историю.

Под сильным наступлением Советской армии японцы потерпели сокрушительное поражение. Чтобы возместить потери, японская армия использовала подразделение генерала Сиро Исии, печально известное как "Отряд 731". Они тайно сбрасывали в реку патогенные бактерии чумы, гангрены, оспы и других инфекционных заболеваний, пытаясь применить бактериологическое оружие против Советского Союза. Однако, поскольку питьевая вода для советско-монгольских войск поступала из водопровода, проложенного в тылу, солдаты не пили воду из реки, поэтому данная попытка японцев не увенчалась успехом.

Пленные японцы после сражения wikipedia.org

В этом бою японская армия потерпела жестокое поражение — было убито и взято в плен 61 тысяча человек и уничтожено 660 самолетов. Из-за серьезных потерь Япония была вынуждена просить мира у Советского Союза. 16 сентября стороны подписали соглашение о прекращении военных действий, положившее конец боям на Халхин-Голе.

Влияние боев на Халхин-Голе

Бои на Халхин-Голе разразились из-за наглой провокации Квантунской армии и закончились трагическим поражением Японии. Хотя обе стороны отчаянно сражались на поле боя, ни одна из них не объявила войну другой. В ходе этого конфликта японцы ощутили на себе боевой потенциал Советской армии и поняли, что СССР является серьезным противником. Это существенно отразилось на боевом духе японских солдат. Один из чудом уцелевших солдат по имени Сяогу позже вспоминал: "Было очень страшно, когда снаряды начали падать вокруг нас! Наблюдательный пост предпринял все, чтобы обнаружить артиллерийские позиции противника, но ему это не удалось. Потому что это была атака бомбардировщиков и истребителей. Враг одержал победу по всей линии фронта!"

С тех пор японская армия никогда не осмеливалась упоминать о стратегии продвижения на север и направила свои силы на Юго-Восточную Азию и Тихий океан.

Советские солдаты размещают флаг в честь победы в боях на Халхин-Голе П. Трошкин

Бои на Халхин-Голе послужили примером, что война — это не только битва солдат, но и противостояние техники. Никогда нельзя недооценивать противника, только обладая достаточной силой, можно победить на поле боя.

Перевод: ИноСМИ