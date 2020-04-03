Как коронавирус убивает армии: Десять последствий новой угрозы

Солдаты итальянской армии вместе с полицейскими и карабинерами охраняют дорогу, ведущую в город Нерола, Италия EPA-EFE

Вполне понятно, что коронавирус существенно повлияет на способности вооруженных сил и оборонно-промышленных комплексов разных стран. Какие предварительные выводы можно сделать?

Об этом пишет Сергей Згурец на своей странице в Facebook.

1. Пандемия снижает боеспособность армий

Средний возраст военных таков, что относит их к категории с низким риском смертности. Но болезнь марширует по казармам, авианосцам и боевым частям. Военные коллективы идеально подходят для распространения вируса. Ибо они действуют сосредоточенно. А когда болеет один член экипажа, непригодной для боя становится вся система вооружений.

Заболевание американцев на базе США в Южной Корее заставило Пентагон задуматься о способности всего своего контингента в этой стране выполнять миссию сдерживания. Не спасают от болезни и воинские звания. Есть больные среди руководства высоких рангов в США и Европе. Вывод из строя высшего военного руководства, требование изоляции контактирующих лиц существенно ухудшает управляемость армий, видов и родов вооруженных сил.

Не думаю, что Украина будет исключением. Подготовка и выполнение заданий бригадами ВС Украины в зоне операции Объединенных сил на каждом этапе своей деятельности так же несет риски воздействия вируса. Необходимость карантина всех контактирующих с теми, кто заболел, увеличит пробелы в боевых порядках в геометрической прогрессии.

При таких условиях способность войск выполнять свои задачи снижается. Независимо от того, о чем идет речь: об американском авианосце "Теодор Рузвельт" с больными на борту или экипаже танка Т-64.

2. Отменяются меры международного сотрудничества

Пандемия повлияла на отмену ряда международных многосторонних и двусторонних учений. Уменьшение масштабов и активности военных учений рассматривается как один из способов замедления распространения инфекции. Подразделения и армии, которые не тренируются и не учатся, становятся слабее. Поэтому командирам еще придется поломать голову над тем, как смягчить влияние пандемии на обучение и общую готовность войск.

3. Пандемия повлияет на структуру армий

Можно ожидать, что в армиях повысится роль медицинских служб. Изменятся требования к количеству и оснащению полевых госпиталей. Возрастет приоритетность войск РХБ защиты – это части, способные минимизировать воздействие ядерного, химического или бактериологического оружия врага на армии, а при необходимости - и на население. Органы медицинской и РХБ-разведки и планирования должны быть обеспечены необходимыми ресурсами и иметь соответствующие навыки.

4. Пандемия подтолкнула армии к выполнению полицейских функций

Армии незаметно стали важным актером во внутриполитической жизни. Армия, видимо, все чаще и шире будет "подпирать" полицию в течение каких-то общенациональных кризисов. Что потребует обновления правовой базы для минимизации рисков для демократических прав и свобод граждан в период пандемии. Вместе с тем, широкое привлечение армейских подразделений к полицейским или спасательно-карантинным функциям может ослабить базовый функционал вооруженных сил.

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5. COVID-19 заставит трансформировать системы управления государств для противодействия угрозам

В США под операции, когда "масштабы, сложность или другие факторы требуют возможностей служб по меньшей мере двух военных ведомств", создаются соответствующие командные или управленческие структуры "под задачу".

Однако для Украины это, к сожалению, уже запоздалая теория.

В Украине вопросы координации работы различных министерств и ведомств в противодействии масшатбным угрозам должны быть прописаны в так называемом Плане обороны. Этот новый документ оборонного планирования еще разрабатывается. Поэтому кооординации и центра принятия решений нет. Минздрава для этого мало. МОУ, МЧС, Нацгвардии и Минздраву придется учиться по ходу.

6. Увеличится значение мобилизационных ресурсов и стратегических запасов

В период карантина ограничили контакты не только люди, но и государства. Контроль на границах стал жестче. Возросло внимание к средствам, которые гарантируют безопасность и стабильность в государстве – от защитных масок до продовольствия, а также к минимизации воздействия пандемии на логистические и снабженческие сети. Это касается как гражданских потребителей, так и потребностей вооруженных сил.

Можно ожидать, что страны начнут наращивать стратегические запасы и мобилизационные резервы, будут проводить мероприятия по подготовке национальных экономик в условиях так называемого мобилизационного периода. Это особенно актуально для государств с угрозой внешней агрессии.

7. Изменение подходов к расходам на оборону

Расходы на нужды обороны в ближайшие годы в ведущих странах Европы могут уменьшиться. Финансирование экстренных мер по борьбе с вирусом усиливает давление на экономики этих государств. В зависимости от того, сколько времени вирус будет продолжать распахивать Европу, восстановление может занять годы, а не месяцы. Поэтому политики Европы будут поднимать на щит скорее гражданские, а не военные проекты как таковые, будут двигателями нового восстановления после овладения пандемией.

На фоне паники от коронавируса для Европы угроза военного вмешательства России отошла на второй план, а сама Москва использует эту ситуацию (как пример - "гуманитарные конвои" армии РФ в Италию"), чтобы ослабить или вообще снять с себя санкции.

8. В оборонной промышленности начнет доминировать ставка на собственные возможности

Экономическое влияние пандемии скажется и на оборонной промышленности. Необходимость карантинных мер влечет отставание программ в производстве уже заказанных образцов новых вооружений и разработке новых в США и Европе. Похожие вызовы стоят перед Украиной и ее оборонной промышленностью. По определенным направлениям выполнения государственного оборонного заказа отечественными предприятиями в интересах Вооруженных сил будет затруднено. Также есть вопрос относительно реальных объемов финансирования ГОЗ-2020.

Не исключено, что в рамках секвестра бюджета страны могут быть сокращены расходы и на отдельные проекты оборонного значения, чтобы там не обещал новый премьер-министр Украины.

С другой стороны, есть пример Америки, где из $2,2 триллионов, которые будут дополнительно влиты в экономику США, определенная сумма предназначена для поддержки оборонно-промышленных проектов. Заявлено, что будут упрощены процедуры взаимодействия между Пентагоном и производством в создании и закупке военной техники и вооружения. Потому что каждый доллар должен найти своего американского производителя. Однако, в отличие от США, мы доллары не печатаем.

В мире в целом также вступает в силу новый изоляционистский оборонно-промышленный тренд. Страны будут направлять средства именно на собственные предприятия и национальные проекты. В противовес многосторонним военно-техническим инициативам, большинство из которых окажется в замороженном состоянии.

9. Опасностей и рисков станет больше

Ослабление армий или военных контингентов под давлением пандемии может стать триггером для роста военной угрозы или террористических проявлений. Потому что у региональных игроков может возникнуть соблазн воспользоваться уязвимостью своего врага. Пандемия и ее последствия могут рассматриваться как "окно возможностей".

Например, нельзя исключать, что этим не воспользуется Северная Корея, Иран или Россия. Особая тема – поведение повстанческих групп и террористических ячеек. Из-за своей асимметричной природы эти боевые организации, в отличие от государственных акторов, не имеют никакого бремени ответственности или ограничивающих факторов из-за пандемии. Скорее наоборот: чем хуже – тем лучше. Итак, мир и примирение под влиянием коронавируса стали более шаткими. "Черных лебедей" – то есть внезапных событий – больше.

10. Можно устоять перед вирусом, но заразиться дезинформацией

С распространением COVID-19 люди сидят по домам. И являются заложниками интернета и соцсетей. Включительно с потреблением фальшивых новостей. Благодаря соцмедиа и интернету влияние на сознание людей в период кризисов и пандемии приобретает силу оружия массового поражения. Это усиливает риск целенаправленного насилия против определенных категорий граждан. Или даже настройки одних государств против других.

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Как пример, США и Китай уже начали обвинять друг друга в том, с кого именно и почему началась пандемия. И что, мол, появление коронавируса – это дело не природы, а специально подготовленный штамм. К обвинениям США также подключилась и фэйковая машина России. Итак, теория заговоров будет набирать обороты. Так было и раньше – когда речь шла о холере или чуме, затем – о СПИДЕ, теперь – о коронавирусе.

Это очень удобное время для расшатывания стабильности. Распространение паники и недоверия существенно разъединит потенциал и способность государств проводить мероприятия обороны.

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Итак, новый COVID-19 демонстрирует, что войны, к которым мы должны готовиться, являются другими, не такими, как ожидали. Новая реальность заставляет нас быстро учиться и исправлять ошибки. Потому что возвращения к привычному положению вещей уже не произойдет.

Сергей Згурец