Как Китай планирует запустить к Марсу космический зонд на фоне вспышки коронавируса

Модель Марса flickr.com, Kevin Gill

Запуск китайского космического аппарата к Марсу запланирован на июль текущего года, тогда как Европа и Россия объявили об отсрочке на два года своей миссии к Красной планете. Какое значение придают в Пекине полету к Марсу и как проходит подготовка к миссии в период вспышки коронавируса?

Об этом пишет Nature.

Полет китайского космического зонда к планете Марс является наиболее ожидаемым событием этого года. Однако в настоящее время некоторые части Китая находятся в своего рода изоляции из-за коронавируса, и поэтому участники данного проекта вынуждены были искать креативные способы для продолжения своей работы.

Участвующие в этом проекте специалисты хранят молчание по поводу ключевых аспектов запланированного полета, однако некоторые сообщения китайских государственных средств массовой информации свидетельствуют о том, что вспышка коронавируса никак не повлияет на намеченный на июль запуск, а это единственное окно в ближайшие два года.

"Этот запуск имеет очень важное политическое значение, и поэтому они его произведут", — говорит Реймонд Арвидсон (Raymond Arvidson), геолог и планетолог из Университета Вашингтона (Washington University) в городе Сент-Луисе, штат Миссури, принимавший участие в нескольких американских программах по изучению Марса.

"Столетие Коммунистической партии Китая будет отмечаться в 2021 году, и успешный запуск космического зонда к Марсу будет подарком к 100-летнему юбилею", — подчеркивает Ван Чи, космофизик и генеральный директор Национального центра космических наук в Пекине, отвечающий за научную нагрузку направляемого на Марс аппарата.

Еще две международные команды планируют в июле осуществить запуск космических аппаратов к планете Марс. НАСА собирается доставить на его поверхность вездеход под названием "Настойчивость" (Perseverance), а Объединенные Арабские Эмираты хотят запустить космической зонд под названием "Надежда" (Hope). Европейское космическое агентство и Российское космическое агентство тоже планировали направить космический аппарат к Марсу в этом году, однако в четверг было объявлено о том, что запуск откладывается на два года для того, чтобы можно было довести до конца важные тесты, но частично это также связано с эпидемией коронавируса.

Все идет по плану

Китайский космический зонд Huoxing состоит из орбитальной станции, посадочного модуля и марсохода, и это первый аппарат для исследования Марса, имеющий все три составляющие. В его составе будут также 13 приборов для проведения научных исследований, включая несколько видео камер, поверхностный радар с функцией визуализации, а также магнетометр и детектор магнитных полей. Задачей этой научной программы является также изучение марсианской морфологии, геологии, почвы и распространение воды-льда.

По словам Вана, вспышка коронавируса повлияла на работу его команды, однако пока она не привела к изменению графика подготовки.

Несколько дней назад нужно было перевести шесть научных приборов для этого орбитального аппарата из Пекина в Шанхай, где их нужно было установить на сам космический аппарат. Учитывая возможность заражения членов команды в самолете или в высокоскоростном поезде, 3 человека перевезли этот груз на автомобиле — поездка продолжалась в общей сложности более 12 часов.

Чтобы ограничить физический контакт между сотрудниками, руководство Национального центра космических наук ввело гибкий график работы, который позволяет научным сотрудникам и инженерам приезжать в Центр только утром и во второй половине дня. Основная работа проводится ими дома. "Мы просто хотим сократить количество находящихся в Центре сотрудников", — говорит Ван.

Перемещения сотрудников были ограничены, однако те научные работники, которым надо посетить Национальный научный космический центр для проведения испытаний важных компонентов космического аппарата, могут получить разрешение на проживание в гостевых номерах без выдерживания установленного двухнедельного карантина. "Поскольку речь идет о крупном национальном проекте, то, как правило, местное правительство дает нам зеленый свет", — говорит Ван.

По словам Вана, более 20 исследовательских команд и около 70 ученых в разных частях Китая принимают участие в разработке и производстве самого аппарата, а также в проведении научных исследований. Для обеспечения коммуникации между этими командами во время вспышки коронавируса совещания технического характера проводились в формате видеоконференций, добавил он.

Коронавирус также стал причиной того, что не будет никаких гостей во время запуска в июле этого космического аппарата. Во время запуска к Луне китайского аппарата Chang'e-4 ответственные за научные исследования команды пригласили около 100 гостей, включая иностранных участников проекта.

По мнению Алиан Ван (Alian Wang), ученого-планетолога из Университета Вашингтона в городе Сент-Луисе, особо любопытные люди смогут, тем не менее, понаблюдать за пуском этой ракеты. По ее мнению, они будут следить за ее стартом с расположенного неподалеку пляжа в городе Вэньчан южной провинции Хайнань.

Смитри Моллэпети

Перевод: ИноСМИ