Как доступ к сети Интернет влияет на развитие демократии

Лидер оппозиционной партии Малави, а ныне президент Лазарус Чаквера (слева) пришел к власти после повторных выборов Gianluigi Guercia/AFP

Уже чуть ли не аксиомой стал тезис, что конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов, а также способствует снижению стоимости товара или услуги для покупателя. Однако в обыденной жизни не всегда просто на практике увидеть, как работает данная взаимозависимость, особенно, если ты не экономист.

Об этом пишет Александр Мишин на своей странице в Facebook.

О важности конкуренции и доступу в Интернет

Впрочем, на днях нашлась интересная иллюстрация к этому вопросу. И помогло в этом осмысление современных политических процессов в Малави. В этом государстве Южной Африки, которое принадлежит к числу беднейших в мире, народ в этом году реализовал украинский сценарий "оранжевой революции" и добился проведения повторного тура голосования при избрании президента.

Причина заключается в том, что в ходе голосования в мае 2019 г. были зафиксированы многочисленные нарушения и фальсификации со стороны ЦИК в пользу действующего президента Питер Мутарика, который набрал в условиях системы относительного большинства 39% голосов, тогда как его оппонент и оппозиционер Лазарус Чаквера – 35%. В паре с третьим кандидатом Саулосом Чилимою, Чиквера из-за широкой народной поддержки – люди выходили на массовые акции протеста – начал кампанию за отмену ложных результатов. Оппозиция собрала факты нарушений и передала их судьям Конституционного суда, который в феврале 2020 г. решил отменить результаты голосования и назначил переголосование на июнь 2020 г.

Что интересно, в промежутке между решением Конституционного суда и повторным туром выборов парламент Малави провел избирательную реформу, и заменил систему выборов президента в один тур на базе определения победителя по относительному количеству голосов на систему в два тура с механизмом абсолютного большинства. Итак, в ходе переголосования оппозиционный тандем Чаквера-Чилима набрал 59,3% голосов, и новым лидером страны, так сказать "малавийским Ющенко", стал Чаквера.

В инаугурационной речи 28 июня он дал народу следующие политические обещания:

Уменьшить власть президента и усилить другие государственные институты;

Ежегодно декларировать свои доходы;

Давать четкие ответы на все запросы со стороны парламента;

Проводить встречи с лидером оппозиций каждые 3 месяца.

В том, что среди населения Малави получила распространение интересная инициатива: люди начинают требовали от правительства дополнительного удешевления доступа к сети Интернет.

Новости по теме: Старт 5G в мире и в Украине: Все, что нужно знать о пятом поколении мобильной связи

Оказывается, что стоимость 1 Гб трафика в Малави еще в 2018 г. была едва ли не самой большой в мире – 27,41$ (есть еще сведения о Эритреи, где вроде бы Интернет еще дороже, но доступ к нему лимитируется). Ежемесячные расходы за доступ в Интернет превышали в 2015 г. более 56% дохода среднестатистического малавийца.

Facebook

Впрочем, после снижения налогового бремени и усиления конкуренции на рынке телекоммуникаций – долгое время на рынке было лишь два провайдера - уже в 2019 г. стоимость 1 Гб упала до 3,59$, то есть почти в 9 раз! Это сделало Интернет более доступным в стране, и соответственно стало одной из причин усиления оппозиции, которая активно этим воспользовалась.

Оппозиционеры завоевали сердца населения в социальных сетях и мессенджерах, доступ к которым получили значительно больше малавийцев. В итоге их информационные кампании оказались удачными и президент-оппозиционер получил власть. Итак, есть определенная зависимость между демократизацией страны, конкуренцией на рынке телекоммуникационных услуг, глубиной проникновения Интернет и его доступностью. Похоже, что Малави в 2019-2020 гг. пережила то же, что Украина в 2004-2005 гг., ведь "спираль молчания" тогда удалось раскрутить в т.ч. именно с помощью интернет-технологий, потому что в 2004 г. в Украине Интернетом пользовалось уже 11% населения.

Facebook

Что интересно в Украине стоимость 1Гб трафика является самой низкой в мире – 0,51$, и это является очень ощутимым конкурентным преимуществом нашей страны, не только с точки зрения ведения бизнеса, но и еще с обзора на поддержание механизмов функционирующей конкурентной демократии.

Конечно конкуренция, в том числе политическая, не является панацеей для решения всех проблем, но она стимулирует общество и его составляющие к улучшению, что является предохранителем от идейного застоя. Но превращать ее в фетиш также не является оправданным, поскольку чрезмерная фрагментация политического пространства может быть свидетельством политического вырождения и отсутствия консенсуса в обществе.

Facebook

Впрочем, в течение лет вдохновляющего общения с друзьями-экономистами Алексей Чех, Дмитрий Ефремов (Dimitry Yefremov), исследователем конфликтов и феномена джихадизму Aleks Korenkov, журналистом и африканистом Erman George и многими другими специалистами, понял, что все же украинской экспертной среде и научным кругам все еще очень не хватает настоящей идейной борьбы, как в передовых странах Запада, в частности США. Хочется верить, что это временная болезнь становления украинской государственности, и молодое поколение компетентных политических и других украинских специалистов ее полечит. Главное помнить о поддержании здоровой конкуренции, что стимулирует двигаться в направлении роста.

Александр Мишин