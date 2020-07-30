Как будет развиваться экономика в ближайшие три года

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Ну что, сегодня Министерство экономики подготовило для правительства макроданные, на которых очевидно будет строится бюджет 2021-2023 годов. Ну по крайней мере 2021 точно.

Из хорошего:

1. Министерство видит восстановление экономики быстрее, чем МВФ. Если МВФ планирует рост на 1.1% украинской экономики после падения на 8.2, то Минэкономики расчитывает на рост 4.6% в 2021 и более 4% в следующие года. Это не может не радовать.

2. Инфляция планируется достаточно высокой. На уровне 7-8%. А промышленная - еще выше. Это объективно, как по мне. Думаю, что вероятно даже больший уровень поднятия цен.

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3. Итого экономика номинально вырастет на 500+ млрд гривен в 2021 году. Что в целом означает поднятие доходов государства на 200 млрд гривен как минимум.

4. Поскольку Украина имеет в планах огромный дефицит бюджета на уровне почти 300 млрд (правда, который вероятно по итогам года будет меньшим ибо после полугодия только 2 млрд дефицит), то очевидно такой 15% номинальный рост экономики позволяет сдерживать рост государственных расходов. Во-первых, не будет стабфонда. Во-вторых, в целом можно применять сдержанный сценарий роста госрасходов, чтобы уйти от критичной цифры в 47.7% гос расходов в сторону 42-43%.

5. Если Минфин обеспечит такой уровень госрасходов, то не вижу причин, почему Украине не запускать налог на выведенный капитал с 2021 года, чтобы еще быстрее выходить из кризиса и перезапускать экономический.

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Конечно для лучшего развития украинской экономики необходимо будет еще удалить множество плохих норм из законопроекта 1210. Но такой откат готов. Нужны только герои - кто возьмет на флаг - оздоровление и запуск экономического роста в Украине.