Как бороться с коронавирусом: Успехи и провалы из опыта стран мира

Коронавирус устроил странам мира один из самых тяжелых вызовов века. Но четких правил, как можно быстро остановить его распространение, нет. И страны сами выбирают свой путь – кто-то лучше, кто-то не очень.

Об этом пишет Радио Свобода.

Количество тех, кто заболел COVID-19, в мире приближается к миллиону, более 43 тысяч человек уже умерли. А вакцины стоит ждать разве что через несколько месяцев – а то и лет. И никаких определенных и проверенных правил, как реагировать на кризис, еще нет.

И этот беспрецедентный вызов со стороны коронавирусной пандемии вызывает различные реакции стран, которые пытаются остановить или хотя бы замедлить ее распространение – от карантинов и требований сохранять физическое расстояние между людьми до обязательного ношения масок и почти полных запретов выходить из дома.

Вашему вниманию – обзор таких разных подходов из четырех стран.

Южная Корея

Южная Корея оказалась среди стран, которые были тяжелее всего поражены уже в самом начале пандемии. И прогнозы были сначала весьма печальны.

Но когда эта страна по состоянию на 1 апреля заявила о почти 9900 заболевших и 165 умерших (по данным Университета имени Джонза Хопкинса в США), ее усилия, направленные на то, чтобы избежать гораздо худшего, были оценены очень высоко.

Решающим в этом, вероятно, стал инновативный подход к масштабному тестированию, в том числе и с применением специальных пластиковых будок вроде телефонных, посредством чего людей можно было проверять на наличие вируса быстро и безопасно, а потом надежно отслеживать инфицированных и их возможные контакты.

Эрик Фейгл-Динг, ведущий исследователь и эпидемиолог Федерации американских ученых, отмечает, что Южная Корея тестировала по 15 тысяч человек в день и таким образом стала в этом одним из мировых лидеров.

Эта страна получила опыт во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома MERS в 2015 году, реорганизовав свою систему контроля заболеваний. Южная Корея имеет не только замечательную систему здравоохранения, а и высококачественную биотехнологическую отрасль, способную быстро производить большие количества тестов.

Но, с другой стороны, значительный упор в Южной Корее сделан на технологии наблюдения, в частности наблюдательные видеокамеры или отслеживание использования банковских карт и мобильных телефонов, что вызвало беспокойство относительно защиты приватности.

Германия

Данные из Германии, на первый взгляд, нехорошие. По данным Университета имени Джонса Хопкинса на 1 апреля, в Германии была 71 тысяча подтвержденных случаев коронавирусного заболевания – это пятое наибольшее количество в мире. От COVID-19 умерли более 770 человек.

Но учитывая, что население Германии – свыше 82 миллиона, уровень смертности в ней – свыше 1 процента – относительно низкий. Для сравнения, в Испании и Италии этот уровень составляет более 10 процентов.

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Как и в Южной Корее, относительно низкими цифрами Германия обязана, по крайней мере частично, массовому – и своевременному – тестированию.

Кристиан Дростен, ведущий немецкий эксперт по новому коронавирусу, говорит, что тестирование началось еще в начале января, когда количество случаев было относительно низкое. А определение, кто имеет вирус, решающе важное, чтобы остановить его распространение, потому что многие из тех, кто передает вирус, не знает, что уже имеет его, и не проявляет особых симптомов.

Но Германия также пошла на другие чрезвычайные меры, такие, как введение ограничений на публичные собрания или приказ закрыть все важные для повседневности магазины, а также бары и рестораны.

Помогло и то, что система здравоохранения Германии хорошо оборудована на случай кризисов: она имеет 500 тысяч больничных коек и планирует удвоить это число.

Италия

Дезинфекция возле Пизанской башни EPA-EFE

Италия сообщила о более чем 105 тысячах подтвержденных случаев COVID-19 – это второе самое большое в мире число после США, – а по количеству умерших, свыше 12400, лидирует по состоянию на 1 апреля.

По словам экспертов, реакция Италии была слишком слаба и слишком запоздалая.

На 23 февраля в стране было 123 случая, и 11 городов и городков были отделены от мира на карантин. Но политика власти была двусмысленной: с одной стороны, чиновники призвали к "социальному дистанцированию" (сейчас говорят скорее про физическое дистанцирование) и 4 марта закрыли все государственные школы, но, с другой стороны, они уверяли итальянцев, что менять привычки нет оснований.

Эксперты также соглашаются, что итальянская система здравоохранения была не готова справиться с кризисом такого объема и страдала от нехватки масок и респираторов.

Джорджио Палу, один из ведущих вирусологов страны, говорит, что одной из ошибок, которые сделала Италия, было то, что больницы были забиты инфицированными пациентами, не имевшими критических симптомов, которые требовали бы больничного лечения.

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В середине марта правительство Италии издало чрезвычайное постановление, в которой указало выделить сумму почти в 4 миллиарда долларов на систему здравоохранения, в частности и на расширение сети палат интенсивной терапии и закупку новых аппаратов искусственной вентиляции легких и защитного оборудования.

Эксперты сравнивают тяжело пораженный северный регион Ломбардию и северо-восточный регион Венето, который пострадал значительно меньше.

По их словам, успех Венето заключался не только в массовом тестировании, но и в том, что там удавалось отследить людей, которые могли контактировать с инфицированным лицом, что давало возможность тестировать или принудительно изолировать лиц с высоким риском.

Соединенные Штаты Америки

Мужчина идет перед картонными фигурами основателя Советского Союза Владимира Ленина (слева), президента Китая Си Цзиньпина (справа) и президента США Дональда Трампа возле стенда сувенирного магазина в Москве EPA-EFE

США сейчас является эпицентром коронавирусной пандемии – там 1 апреля было сообщено почти о 190 тысячах случаев заболевания, а это больше всего в мире.

Количество умерших в США на 1 апреля превысило 4 тысячи. А в предыдущий день президент Дональд Трамп заявил американцам, что их ждут впереди "очень тяжелые две недели".

Это его заявление резко отличалось от предыдущих его слов – таких, как 20 января, сразу после того, как в США обнаружили первый случай коронавирусного заболевания, – что "мы держим все под полным контролем".

Такая непоследовательная позиция повлияла на то, что реакция в США была медленной. Исследователь Рон Клайн, который возглавил борьбу с лихорадкой Эбола в 2014 году, заявил недавно на рабочей встрече в Джорджтаунском университете, что эту реакцию "будут десятилетиями изучать как хрестоматийный пример катастрофического, провального подхода".

Одной из проблемных отраслей было тестирование, хотя уже в последние дни его резко расширили.

Бракованные тестовые наборы, нежелание принять новые образцы, проблемы с производством, бюрократия и противоречивые заявления самого Трампа о наличии и необходимости тестов – все это внесло свой вклад в промедление с тестированием.

Роберт Редфилд, глава Центров контроля и предотвращения болезней США, заявлял, что еще одним фактором замедления реакции был недостаток финансирования.

"Правда в том, что наши лаборатории государственной системы здравоохранения недофинансированы", – заявлял он депутатам Конгресса в марте.

Тони Весоловски