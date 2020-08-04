Как американцам удалось привлечь японские инвестиции и спасти свой рынок

Фото из открытых источников

Оригинал на странице Павла Вернивского в Facebook

Как американцы привлекали японские инвестиции?

В 1980 году Япония обогнала США по производству авто. Для сравнения, если в США производилось 8 млн авто, то Япония вышла на уровень 11 млн авто в год.

В этом же году в США произошёл экономический спад и рынок продаж авто просел на 16%. Больше всего пострадали американские автопроизводители, чьи продажи упали на 21%.

Ведущие автопроизводители США General Motors, Ford, Chrysler - "Большая тройка" - понесли значительные убытки. Сильнее всех пострадал Chrysler, который оказался на грани банкротства. И на спасение этой компании государству пришлось выделить 1,5 млрд дол.

С другой стороны, японцы увеличили продажи на 9% до 1,9 млн авто, что значило долю на американском рынке - 21%.

Поскольку в американских компаниях начались массовые увольнения, то многие члены Конгресса говорили, что "Япония экспортирует не автомобили. Япония экспортирует безработицу". Потому требовали использовать Раздел 201 Закона о торговле 1974 года. По этому разделу президент может увеличивать пошлины и ограничивать импорт, если есть угроза внутреннему производителю.

Уже в 1981 американцы заставили японцев подписать добровольное соглашение об ограничении экспорта авто. Ну понятно, что это было добровольно-принудительным соглашением.

По этому соглашению японцы обязались снизить экспорт до 1,68 млн авто. В 1984 - разрешалось экспортировать 1,85 млн авто (меньше, чем в 1980) и только в 1985 лимит увеличивался до 2,3 млн авто. Само ограничение по экспорту действовало до 1994 года.

Безусловно, подобные объемы не устраивали японских производителей. Потому они начали искать другие способы завоевания американского рынка.

Поскольку экспорт был ограничен, то выходом было производство внутри страны.

Вот отдельные примеры:

В 1981 был открыт завод Nummi - совместное предприятие General Motors и Toyota.

В 1982 завод Honda Merysville Auto Plant.

В 1985 Daimond Star Motors - совместное предприятие Chrysler Motors и Mitsubishi.

Также в 1985 завод Flat Rock Assembly Plant - совместное предприятие Ford и Mazda.

И таким образом в США оказались все ключевые японские производители авто.

Павел Вернивский