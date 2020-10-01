Кадровая политика президента: Кто несет мир на Донбасс?

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в зону ООС president.gov.ua

Последний скандал с членом украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольдом Фокиным, который не заметил российской агрессии на Донбассе, возобновил общественную дискуссию про короткую "скамейку запасных" президента.

Об этом пишет Deutsche Welle.

После избрания президентом в инаугурационной речи Владимир Зеленский назвал одним из главных приоритетов своей президентской каденции - восстановление мира на Донбассе. За более чем полтора года пребывания у власти президенту хотя и есть чем похвастаться - впервые с 2016 года был восстановлен "нормандский формат", состоялось несколько крупных обменов пленными, а также разведение сил в нескольких точках на линии разграничения, - но до мира на Донбассе еще далеко: время от времени поступают сообщения о нарушении перемирия вдоль линии разграничения, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации на Донбассе до сих пор особо не продвинулась в переговорах.

В поиске людей из Донбасса

С самого начала для продвижения мира на Донбассе ставку Владимир Зеленский сделал на выходцев с Востока, которые должны были попытаться наладить диалог сторон. В октябре 2019 года украинского актера, юмориста и тренера шоу "Лига Смеха" Сергея Сивохо, который родился в Донецке, назначили советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. У него было свое видение переговоров по Донбассу с представителями оккупированных территорий и своей собственной роли в этом. "Я - продюсер, я умею организовать процесс. Я умею организовать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу", - говорил тогда в интервью DW Сергей Сивохо.

Сивохо инициировал создание Национальной платформы примирения и единства. Участников презентации платформы, однако, возмутило, что советник секретаря СНБО Сивохо и его помощники не вспомнили о непосредственном участии России в конфликте на Донбассе, а ветераны полка "Азов" вытолкали Сивохо из его же презентации. Позже Сивохо был уволен с должности советника секретаря СНБО, на которой он находился на общественных началах.

"Скандал с Сивохо был из-за того, что он подчеркивал внутренность конфликта, а не то, что его принесла Россия. Этого украинское общество не воспринимает", - сказала в беседе с DW основательница проекта "Национальная платформа ради мира", эксперт Украинского независимого центра политических исследований Юлия Тищенко. По данным последнего опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, более половины украинцев считают, что войну на Донбассе начала Россия, в частности, 60,3% опрошенных сказали об этом.

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Перезагрузка ТКГ

Владимир Зеленский уже несколько раз менял состав украинской делегации ТКГ, ее возглавляли то один, то другой экс-президент Украины. Леонид Кучма вышел из переговорной группы без объяснения причины, нынешний глава украинской делегации - первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Верховную Раду вернуться к вопросу выборов в ОРДЛО. Как известно, на этом настаивает Россия.

"Было удачным решением привлечь в Трехстороннюю контактную группу известных журналистов Сергея Гармаша и Дениса Казанского, которые родом с Востока. Это разрушило монополию боевиков на представление Донбасса в переговорах. Это позитив", - считает политолог Владимир Фесенко. Также по его мнению, очень удачным решением Зеленского было назначение в ТКГ известного юриста Алексея Резникова, который сейчас является вице-премьер-министром Украины. Но на этом удачные решения и заканчиваются.

Скандальный Фокин

Введение Витольда Фокина, бывшего премьер-министра Украины, стало губительным для работы ТКГ, убежден Фесенко. Эксперт констатировал, что уже само назначение Фокина на должность первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ было скандальным и обнажило проблему того, кто влияет на кадровую политику в офисе президента относительно Донбасса.

Украинские СМИ обращают внимание на особую роль главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в вопросе назначения Фокина, кандидатуру которого ему якобы посоветовала внучка украинского экс-премьера. Сам Ермак не подтвердил и не опроверг того, что был причастен к назначению Витольда Фокина из-за знакомства с его внучкой. После ряда скандальных заявлений Фокина Ермак был вынужден признать, что "отдельные комментарии" заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе относительно Донбасса Витольда Фокина не отражают официальную позицию Украины.

В конце концов, после того, как на заседании комитета Верховной Рады по государственному строительству Фокин отметил, что не видит ни одного подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией, а против украинских вооруженных сил воюют боевики и наемники из тридцати стран мира, Ермак выступил за отставку Фокина. "У нас идет война, в которой Россия - сторона конфликта, а не наблюдатель. Моя личная позиция - господин Фокин должен уйти из ТКГ", - написал Ермак на своей странице в социальной сети Facebook. Уже на следующий день Зеленский уволил Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

После скандала вокруг Фокина в адрес Зеленского прозвучала критика, что вопросами международных отношений, вопросами Донбасса, минскими переговорами должен заниматься именно президент, а не руководитель Офиса президента. "Так не может быть, это не его работа. Это работа президента, или его советников, возможно. Но не человека, который обеспечивает функционирование президента как института. Решать политические задачи - это не работа Андрея Ермака", - сказала, в частности, украинский политолог Евгения Горюнова в эфире "Общественного радио".

Кадровый голод

Теперь в состав украинской делегации в ТКГ стремится попасть депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко. Он надеется стать переговорщиком от парламентариев. Николай Тищенко - ресторатор, бывший ведущий ТВ-шоу, а ныне депутат Верховной Рады. Он прославился тем, что попал в скандал из-за того, что его ресторан "Велюр" в Киеве якобы работал во время жесткого карантина, когда всем другим заведениям питания было запрещено работать. Тищенко уже заявил, что вошел в инициативную группу по перезагрузке ТКГ, и сообщил, что впервые принял участие в парламентской группе по законодательным изменениям по Донбассу. Однако официального подтверждения включения Тищенко в состав украинской делегации в ТКГ пока нет.

Эксперт Юлия Тищенко не исключает, что президент подбирает кадры для разрешения ситуации на Донбассе именно из-за доверия к людям и не учитывает их профессиональные качества, что никак не приближает Зеленского к его обещанию - закончить войну на востоке до завершения каденции президента. "У власти очень короткая скамейка запасных. Это вопрос к президенту, почему именно такой подход к подбору людей для решения конфликта на Востоке. Ведь нужны определенные навыки и компетенции и способность осознавать всю ответственность, которая на них возложена", - прокомментировала основательница проекта "Национальная платформы ради мира".

Лилия Ржеутская