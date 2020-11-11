Кабмин вводит "карантин выходного дня": Получится ли договориться с COVID-19 о перемирии?

Сотрудники полиции блокируют въезд в зону отдыха вблизи реки Днепр в Киеве EPA-EFE

Кабмин принял решение отказаться от адаптивного карантина в Украине и разделения на зоны и ввести "карантин выходного дня", что выглядит очень абсурдно.

Об этом пишет Александр Кочетков на своей странице в Facebook.

Апокалипсис выходного дня

Хотелось бы узнать ФИО и должность того специалиста, который смог договориться с коронавирусом о перемирии на выходные — чтоб этот вирус лютовал только в рабочие дни, а в субботу-воскресенье отправлялся куда-то на природу или впадал в спячку…

Ну да, по статистике пик посещения публичных, то есть более опасных для заражения мест — ресторанов, спортзалов, кинотеатров и т. д., — приходится на выходные. И логика тупых подсказывает, что если перекрыть всё на эти два дня, то эпидемия отступит. А логика умных подсказывает, что люди просто перенесут свои походы в публичные места на будни, и общее количество контактов (и заражаемости!) особо не уменьшится.

А вот логика мудрых говорит о том, что "карантин выходного дня" — это жалкая попытка уменьшить нагрузку на нашу больную медицину, на недостающие койко-места. Но куда эффективнее уменьшить эту нагрузку за счет увеличения количества этих самых койко-мест.

А теперь — внимание! — вопрос: сколько специализированных COVID-госпиталей торжественно открыл Владимир Зеленский? Ноль? А не торжественно? Тоже ноль?

Новости по теме: Все силы на борьбу с COVID-19: Где и как будут лечить других пациентов

Это ведь, по сути, ангары — надувные или из металлопластиковых элементов, которые отапливаются промышленными обогревателями. Это совершенно несложная с точки зрения возведения конструкция. К примеру, подобные залы для игры в теннис, которые правительство прикрыло очередным невнятным карантином, сооружаются за месяц-два. Ну, допустим, еще месяц на монтаж оборудования. А ведь прошло уже семь. Где эти новые койко-места?!

Денег не было? А почему их потратили на дороги? А, потому что там схемы дерибана уже отработаны, а с COVID-госпиталями — оно что-то изобретать, думать надо…

Соответственно, очень хочется узнать ФИО и должность того, кто отвечал за появление новых койко-мест и медицинского персонала. И публично заслушать его вместе с тем, кто договорился с коронавирусом. А потом — публично расстрелять? Нет, это слишком гуманно. Надо обеспечить пожизненное (недолгое то есть) лечение их и их родственников в той медицине, которую они для нас нареформировали.

Александр Кочетков