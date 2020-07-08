Израиль запустил спутник-шпион

Запуск ракеты "Шавит" со спутником "Офек-16" Israeli Ministry of Defense

Утром 6 июля с израильского космодрома Пальмахим состоялся запуск, о котором не было объявлено заранее.

Об этом пишет The Universe. Space. Tech.

Твердотопливная ракета "Шавит" успешно вывела на околоземную орбиту аппарат "Офек-16", предназначенный для оптико-электронной разведки. Согласно сообщению Министерства обороны Израиля, аппарат успешно развернул солнечные батареи и вскоре начнет передавать изображения.

Израильские космические запуски привлекают внимание своей "нетипичностью". Эта страна является одной из немногих, обладающих как собственной ракетой-носителем, так и спутниковой промышленностью. Однако ее география и непростые отношения с соседями существенное осложняют задачу организации космических миссий. Поэтому Израиль стал единственной страной в мире, осуществляющей запуски в западном направлении — противоположном вращению Земли.

Cпутник "Офек-16" Israeli Ministry of Defense

Траектория ракет, запускаемых с космодрома Пальмахим, пролегает над Средиземным морем, Гибралтарским проливом и далее над Атлантическим океаном. Таким образом, Израиль исключает вероятность того, что отработанные ступени (или весь носитель со спутником в случае аварии) упадут на территорию арабских государств. Проблема заключается в том, что запуски в этом направлении энергетические невыгодны — масса выводимого на ретроградную орбиту груза будет значительно меньше, чем при использовании такого же носителя, стартующего в восточном направлении. Поэтому запуски с Пальмахима осуществляются исключительно для военных нужд в тех случаях, когда по соображения секретности спутник нельзя "доверить" пусковому оператору из другой страны.

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Ракета "Шавит" имеет трехступенчатую конструкцию. При старте с Пальмахима она может вывести на орбиту до 380 кг груза. В общей сложности с 1988 г. этот носитель летал в космос одиннадцать раз. Девять запусков были успешными, два завершились неудачей.