Избиение палками и смертная казнь: Как в мире заставляют граждан соблюдать карантин

Полицейский бьет дубинкой мужчину, который вышел на улицу после введения карантина в Индии REUTERS

Штраф до 170 тыс. гривен и лишение свободы сроком от 5 до 8 лет - такие наказания за нарушения правил карантина имеем в Украине. А что в других странах мира?

На фоне распространения коронавируса в мире власти многих стран принимают ряд ограничительных мер, пытаясь противостоять китайской инфекции: происходит закрытие заведений общественного питания и ТРЦ, приостанавливается учеба в школах и университетах, ограничивается движение транспорта и запрещается выход из домов без крайней необходимости. В основном все ограничительные мероприятия похожи, но каждая из стран, учитывая возможности и количество инфицированных, имеет свои особенности.

А смертную казнь не хотели?

Китай (4-е место рейтинга стран по количеству случаев заражения новым коронавирусом) понемногу возрождается после жестких мер в борьбе с вирусом, в частности в городе Ханган (одно из наиболее пострадавших в пораженной эпидемией провинции Хубэй) восстанавливает работу общественный транспорт. Так же восстанавливается работа общественного транспорта и для жителей Уханя (должны пройти регистрацию, чтобы воспользоваться им). Однако власти страны не спешат снимать ограничения, более того, вводят несколько новых запретов, которые призваны защитить граждан от еще одной возможной вспышки заболевания. В частности:

С 28 марта власти временно запретили въезд в Китай иностранных граждан, даже если они имеют визы или вид на жительство.

Продолжается полный карантин для провинции Хубэй: город Ухань и другие населенные пункты закрыты для въезда/выезда; всем жителям запрещен выход и передвижение по улицам без специального пропуска, за исключением работников коммунальных и медицинских служб, правоохранительных органов и курьерских компаний; открыто всего 115 туристических объектов уровня "А", которые будут работать с соблюдением жестких противоэпидемических мероприятий;

С 23 марта все самолеты международных рейсов, которые направляются в Пекин, сначала прибывают в один из 12 городов (Шицзячжуан, Тяньцзинь, Тайюань, Хух-Хото, Шанхай, Цзинань, Циндао, Наньцзын, Лоян, Далянь, Чжэнчжоу и Сиань) для первичной проверки пассажиров и оформления въездных документов. После прохождения необходимых процедур пассажиры, которые успешно прошли определенные проверки, будут возвращаться к самолету, который доставит их в Пекин, для прохождения 14-дневного карантина в специально определенных отелях.

Внедряются комплексные санитарные ограничения и медицинский контроль в отдельных регионах: регулярная проверка температуры у жильцов при входе/выходе в жилые комплексы, магазины и места общего пользования; постоянная дезинфекция помещений; запрет на вход до жилых комплексов тех, кто в них не проживает;

За нарушение норм карантина гражданам грозит заключение сроком от 10 лет до пожизненного заключения. Более того, для пациентов у которых подтвержден случай коронавирусной инфекции, но они отказываются от карантина и лечения, добровольно нарушая режим изоляции, предусмотрена наивысшая мера наказания — смертная казнь (она грозит и тем, кто во время эпидемии нападает на медработников, нанося тяжкие телесные повреждения). Также в Уголовном кодексе страны предусмотрено наказание за коррупцию во время эпидемии и распространение контрафактных лекарств.

Штрафы как принуждение

Болгария. В стране введено чрезвычайное положение. На этот период все заведения общественного питания, детские сады, школы, университеты (перешли на дистанционную форму обучения), ТРЦ и другие развлекательные заведения закрыты. Однако транспорт в стране продолжает работать в привычном режиме.

За нарушение условий карантина предусмотрены штрафные санкции (до 25 тыс. долларов) и заключение сроком до 5-ти лет.

В стране с населением более 7 млн человек зарегистрировано 359 случаев заражения, из них 8 — летальные. Выздоровели 17 человек. (Здесь и далее статистика на утро 31 марта, - ред.)

За нарушение санитарных мер в борьбе с эпидемией в Аргентине также предусмотрено заключение сроком от 6-ти месяцев до 2-х лет и административное наказание (штраф в размере от 5 до 100 тыс. долларов), если распространение вируса пациентом осуществлялось не умышленно. За умышленное же распространения вируса — заключения от 3-15 лет.

В стране с населением более 44 млн человек зарегистрировано 966 случаев заражения, из них 24 — летальные. Выздоровели 228 человек.

Чехия. Власти страны ввели обязательный карантин для всех граждан, которые вернулись из Италии. За его нарушение предусмотрено административное наказание (штраф до 130 тыс. долларов).

В стране с населением более 10 млн человек зарегистрирован 3001 случай заражения, из них 23 — летальные. Выздоровели 11 человек.

Власти Израиля наказывают нарушителей условий карантина (изоляции в течение 14-ти суток) сроками заключения до 7 лет. Среди новых ограничений запрет на выход из дома на расстояние более чем 100 метров. Исключением является возобновление запасов продуктов питания, лекарственных средств, а также срочный визит к врачу.

В стране с населением около 9-ти млн человек зарегистрировано 4695 случаев заражения, из них 16 — летальные. Выздоровел 161 человек

Для того чтобы эффективнее бороться с коронавирусной инфекцией, власти Южной Кореи внесли поправки в меры наказания нарушителей условий карантина. Теперь вместо 2,4 тыс. долларов нарушитель должен отдать до 8,2 тыс. долларов или же рискует попасть в тюрьму на срок до 1 года.

В стране с населением около 52 млн человек зарегистрировано 9786 случаев заражения, из них 162 — летальные. Выздоровели 5408 человек.

Одни из самых жестких мер по борьбе с распространением вируса принимаются итальянскими властями. В Италии (2-е место) закрываются школы, университеты, театры, музеи, бассейны, запрещаются массовые мероприятия: от футбольных матчей до свадеб или даже похорон.

Штрафы за нарушение условий карантина увеличились до 3000 евро (были 400 евро). А за нарушение карантина с симптомами коронавируса предусмотрено продолжительный срок заключения (до 21 года).

В стране с населением более 60 млн человек зарегистрировано 101 739 случаев заражения, из них 11 591 — летальные. Выздоровели 14 620 человек.

В Германии (5-я позиция рейтинга) с 23 марта введены более жесткие нормы карантина, в частности запрещающие собираться в публичных местах группами более чем двое людей. Исключением являются семьи и люди, проживающие совместно. Кроме этого, необходимо ограничить до минимума контакты с другими людьми и соблюдать дистанцию в 1,5 м от ближайшего человека в общественных местах. Выполнение норм должно контролироваться административными органами и полицией. Нарушение наказывается штрафами (от 5 тыс. евро до 25 тыс. евро). К примеру, есть штраф за организацию пикника — 250 евро каждому из участников, за организацию спортивных мероприятий — 1000 евро.

В стране с населением около 83 млн человек зарегистрировано 66 885 случаев заражения, из них 645 — летальные. Выздоровели 13 500 человек.

Во Франции (6-е место) с 17 марта действуют жесткие ограничения относительно перемещения граждан. В частности, для того чтобы выйти на улицу, при себе надо иметь специальный формуляр, который обосновывает это перемещение.

Процедура предъявления французским полицейским специального формуляра EPA-EFE

Нарушение карается штрафом в 135 евро, при повторном нарушении в течение 15 дней штраф будет увеличен до 200 евро. Из-за подобных запретов некоторые европейцы прибегают к хитрости и покупают собак, ведь только с помощью этих любимцев можно законно прогуливаться по улицам. Благодаря этой лазейке приюты сообщают о положительной динамике увеличения количества животных, имеющих дом (в 4 раза, как сообщает американский приют Lucky Dog).

В стране с населением около 67 млн человек зарегистрировано 44 550 случаев заражения, из них 3 024 — летальные. Выздоровели 7 927 человек.

Более того, в Испании (3-е место списка; правительство страны ввело 15-дневные ограничения на передвижения, объявив чрезвычайное положение) работает служба по аренде собак.

За нарушение норм карантина в стране предусмотрен штраф суммой от 100 евро до 30 тыс. евро.

В стране с населением около 47 млн человек зарегистрировано 87 956 случаев заражения, из них 7 716 — летальные. Выздоровели 16 780 человек.

Решение о введении чрезвычайного положения приняла и президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, хоть эта мера может показаться поспешной и чрезмерной, лучше ввести ее сейчас, когда в стране еще мало случаев заражения, чем ждать, пока начнется эпидемия, и ситуация ухудшится.

Таким образом, в стране введен 14-дневный карантин для всех граждан, которые возвращаются из стран наибольшего риска, запрещено движение маршрутных такси, все министерства и ведомства переведены на дистанционный режим работы, закрыты государственные детские сады, приостановлено передвижение граждан через границы с Азербайджаном, РФ и Арменией, а также запрещен въезд иностранных граждан.

Штрафные санкции за нарушение условий карантина стартуют от 909 долларов.

В стране с населением около 4 млн человек зарегистрировано 103 случая заражения. Выздоровели 20 человек.

Похожие нормы действуют и в Великобритании (8-е место), где кроме запрета собираться в общественных местах более чем двум лицам, действует также запрет оставлять место проживание без особой нужды (разрешенные причины передвижения – поход за продуктами, в аптеку, работа, медицинское направление, неотложные дела). Нарушение наказывается штрафом в 60 фунтов (66 евро), и за каждое следующее нарушение штраф удваивается.

В стране с населением более 66 млн человек зарегистрирован 22 141 случай заражения, из них 1408 — летальные. Выздоровели 135 человек.

Палкой по спине

В Индии также действует подобный запрет, однако воплощен он более жесткими методами. С 26 марта в стране действует режим полной изоляции, запрещающий покидать дома без острой необходимости (правительство страны распространяет памятки о возможности заказа провизии онлайн). По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, эта мера похожа на комендантский час, даже более жесткая, но вынужденная.

Де-юре за нарушение условий карантина предусмотрены административные штрафы и срок заключения от 1 до 3 лет (в зависимости от штата). Однако де-факто весь мир уже видел, к каким мерам прибегают полицейские в случаях нарушения режима изоляции — заставляют нарушителей приседать на улицах или же устраивают "карантин из-под палки" (избивая граждан палками).

В стране с населением около 1,4 млрд человек зарегистрирован 1 251 случай заражения, из них 32 — летальные. Выздоровели 102 человека..

Несмотря на противозаконный метод борьбы с нарушителями, эта мера наказания используется и в Чечне, о чем сообщают несколько телеграм-каналов РФ, в частности Baza. На фото и видеоматериалах четко видно чеченских силовиков с полипропиленовыми трубами, которые, по словам местных жителей, используются для "воспитания нарушителей" карантина.

В частности, с 29 марта жителям республики запрещено покидать свои дома, за исключением походов в магазин или аптеку, а также передвигаться без масок. Поскольку масок на всех не хватает, власть призывает шить их самостоятельно. И хотя на практике имеем совсем другое, на бумаге за нарушение требований карантина предусматривается административное наказание.

В республике с населением более 1,4 млн человек зарегистрировано 10 случаев заражения.

А что на счет Африки?

К карантинным мерам прибегают и в самом жарком континенте мира - Африке. Континент существенно отстает от остального мира в борьбе с заболеванием, ведь только 21 марта, тогда когда случаи инфекции были зафиксированы по меньшей мере в 30 странах Африки, власти пошли на решительные действия (в это время от вспышки инфекции уже начал восстанавливаться Китай).

В ЮАР закрылись шахты и заведения общественного питания, Демократическая республика Конго закрыла на карантин только столицу Киншаса (закрытая для въезда и выезда, жители получили распоряжение не выходить из домов в течение 4 дней).

Группа ученых из Сорбонны и других университетов Европы в исследовании, опубликованном в феврале в научном журнале Lancet, отметила, что африканские страны имеют оборудование для измерения температуры на пунктах пропуска, благодаря тому, что уже переживали подобные события (эпидемия лихорадки Эбола в 2013-2016 годах).

Однако, в то время как власти Танзании (в стране с населением около 58 млн человек зафиксировано 19 случаев инфекции, из них 1 является летальным) закрыли все учебные заведения и отменила спортивные соревнования, а президент Руанды Поль Кагаме первый среди лидеров континента объявил о полном закрытии границ и введение карантина, в соседней им Республике Бурунди продолжается национальный чемпионат по футболу. При этом, стоит заметить, что Бурунди (население 11,8 млн человек), в отличие от Руанды (в стране с населением 12,2 млн человек зафиксировано 70 случаев заболевания), остается одной из стран, где случаев коронавирусной инфекции не зафиксировано.

В соцсетях пишут, что такое положение дел в стране из-за отсутствия средств на закупку тест-систем, то есть там просто не фиксируются случаи заболевания, но власти Бурунди объявили подобные новости фейковыми, отметив, что в республике остановлены занятия в школах, а все иностранные туристы отправлены на карантин.

Похожая ситуация возникла и в Нигерии, где Центр контроля за распространением заболевания до 22 марта проверил на коронавирус только 152 человека, при том, что население Нигерии составляет около 200 млн человек (зафиксировано 27 подтвержденных случаев инфекции, из них 3 — летальные).

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, комментируя состояние заболеваемости в Африке, отметил, что в действительности количество заболевших в стране может быть намного больше и посоветовал африканским странам "готовиться к худшему уже сейчас".

Не исключено, что к подобному сценарию следует готовиться и Туркменистану (одна из самых закрыт стран мира). Власти страны выбрали свой способ борьбы с инфекцией, по данным издания "Хроника Туркменистана" (сайт издания уже запретили) государственным средствам массовой информации запрещено употреблять слово "коронавирус", его даже исключили из информационных брошюр о здравоохранении, что распространяются в школах, больницах и на рабочих местах.

Граждане Туркменистана имеют доступ только к односторонней информации о коронавирусной эпидемии и по словам органов власти, ни одного случая инфекции в стране зафиксировано не было. Каково состояние вещей на самом деле, покажет время.

Карантин? Нет, не слышали

Пока одни страны мира вводят жесткие меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции, другие не предпринимают даже базовых мер (прекращение движения транспорта, закрытие метро или заведений общественного питания). Речь, например, о Швеции, Японии, Беларуси.

В частности, в Японии из популярных мер в борьбе с инфекцией действуют запреты на въезд иностранцев, которые в последние 14 дней посещали Андорру, Ирландию, Испанию, Италию, Эстонию, Австрию, Нидерланды, Швейцарию, Швецию, Словению, Данию, ФРГ, Норвегию, Португалию, Бельгию, Францию, Ватикан, Мальту, Монако, Лихтенштейн, Люксембург, и обязательный карантин для всех, кто вернулся из стран, находящихся в группе риска.

Япония была одной из стран, где отмечались первые случаи заболевания, и в то время, когда Китай и Южная Корея уже демонстрируют существенный спад заболеваемости, количество инфицированных в стране увеличивается (хотя темп роста происходит медленнее, чем в Европе, США и Иране). Дело в том, что Япония выбрала другую стратегию в борьбе с вирусом, направленную на получение коллективного иммунитета в обществе. Власть приняла решение не проводить массового тестирования на выявление коронавируса, чтобы не перегружать медиков. Поэтому на сегодня в стране лишь временно прекратили работу школы (учебный год начнется уже 1 апреля), а метро и заведения общепита продолжают работать в том же режиме.

Японские ученые продолжают изучать вирус и дают рекомендации гражданам, как предотвратить заболевание, как распознать симптомы коронавируса и что делать в случае их выявления. Является ли такой подход правильным, покажет время, ведь новый коронавирус имеет достаточно длительный инкубационный период, поэтому, не проводя тесты, власти страны рискует усложнить ситуацию, даже несмотря на рекомендацию каждому, кто почувствует похожую симптоматику, самоизолироваться.

Справедливо будет отметить, что тактика борьбы с болезнью может измениться, ведь в последние несколько дней в Японии было зафиксировано рекордное количество случаев заражения (например, 28 марта было зафиксировано 82 случая заражения). Учитывая ситуацию, губернатор Токио Юрико Койке отметила: "Если ситуация будет развиваться так и дальше, то это приведет к закрытию (Токио), так как и в других странах".

В стране с населением около 127 млн человек зарегистрировано 1953 случая заражения, из них 56 — летальные. Выздоровели 424 человека.

Шведский подход к борьбе с инфекцией подобен японскому, ведь, похоже, власти страны так же выбрали стратегию обретения коллективного иммунитета. Из ограничительных мер в стране были закрыты университеты и введен запрет на проведение массовых мероприятий при участии более 50-ти человек. Врачи также рекомендуют гражданам старше 70-ти лет, жителям с хроническими заболеваниями и тем, кто плохо себя чувствует, оставаться дома, а крупные шведские компании переводят своих сотрудников на дистанционную форму работы.

В стране с населением около 10-ти млн человек зарегистрировано 4028 случаев заражения, из них 146 — летальные. Выздоровели 16 человек. Опросы на местных форумах указывают на высокий уровень доверия граждан к власти, что является причиной безоговорочного соблюдения рекомендаций и, как следствие, меньшего влияния инфекции по сравнению с другими странами — соседняя Дания с 5,7 млн жителей имеет 2577 случаев заражения, из которых 77 являются летальными (в стране закрыты школы, кафе, церкви, парикмахерские, действует запрет на собрания в группы более 10-ти человек).

Беларусь также избрала собственный путь в противодействии китайской инфекции, характеризующийся критикой карантина как вредной меры (родители в связи с закрытием школ могут отдавать детей бабушкам и дедушкам, что, наоборот, повышает риск роста количества случаев заболеваемости и смертности). Поэтому в стране, единственной в регионе, работают школы, университеты, заведения общественного питания, кинотеатры, более того, проводится футбольный чемпионат (единственный турнир под эгидой УЕФА, который проводит матчи).

Единственной мерой борьбы в стране является обязательная самоизоляция (в домашних условиях) в течение 14 календарных дней для лиц, прибывших в Беларусь из стран, в которых регистрируются случаи инфекции Covid-19. лица не подлежат дальнейшему пропуску через государственную границу Республики Беларусь (до окончания срока самоизоляции). При этом данные действия не распространяются на сотрудников дипломатических представительств, водителей транспортных средств при выполнении международных автомобильных перевозок грузов; иностранцев, следующих транзитом через территорию Республики Беларусь для возврата к месту проживания и др.

В стране с населением 9 млн человек зарегистрировано 152 случая заражения. Выздоровели 32 человека.

Дискутировать о правильности вводимых мер можно долго, результаты каждой из них скоро покажет время. На сегодня мы уже имеем один красноречивый пример — КНР, где удалось подавить вспышку именно благодаря строгому карантину. С другой стороны, в Японии, где нет карантина, ситуация терпимая. А в Италии, где карантин жесткий, - критическая. Каждая страна идет по своему пути.

Следует отметить, что на утро 31 марта в мире зафиксировано 785 807 подтвержденных случаев заражения, из них 37 820 — летальные. Выздоровели 165 659 человек.

Ирина Шостак

Оригинал на сайте 112.ua.