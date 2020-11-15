Из Германии – на автобусе. Ноу-хау от УАФ

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Когда УАФ только рапортовала вчера о подготовке ею чартера для инфицированных футболистов, те уже благополучно летели домой на иностранном борту, предоставленном им по просьбе киевского "Динамо"…

Вскоре после того, как в пятницу Андрей Шевченко на пресс-конференции рассказал о пяти положительных ПЦР-тестах, которые в Лейпциге сдали члены украинской делегации, эта же информация появилась на официальном сайте национальной ассоциации. Сообщалось, что коронавирус выявлен у четырех футболистов – динамовцев Виктора Цыганкова, Сергея Сидорчука, горняка Виктора Коваленко и представителя английского клуба "Вест Хэм" Андрея Ярмоленко, а также у менеджера национальной команды Вадима Комардина.

Вопрос о возвращении пятерых украинцев домой естественно должен был быть решен немедленно и непосредственно УАФ, как организацией, отвечавшей за все перемещения сборной. Однако неумение или нежелание соответствующих служб федерации разрулить ситуацию надлежащим образом вынудила вмешаться в этот процесс руководство киевского клуба.

В частности, не дождавшись в пятницу конкретных действий со стороны представителей УАФ и узнав о том, что те даже рассматривали вариант об отправке игроков из Германии домой автобусом (!), киевское "Динамо" решило закрыть этот вопрос самостоятельно.

"При поддержке министра МВД Арсена Авакова, который был готов отправить в Германию специальный самолет МЧС, президент "Динамо" Игорь Суркис договорился с одной из западных авиакомпаний, которая предоставила свой борт для трансфера в Борисполь украинских футболистов и врача, в соответствии с требованиями международного медицинского протокола.

Благодаря чему Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук и менеджер сборной Вадим Комардин уже находятся в полете и вскоре будут дома.

Как стало известно, английский "Вест Хэм" также позаботился, чтобы Андрей Ярмоленко чартером безопасно вернулся в свой клуб", – это сообщение появилось на официальном сайте ФК "Динамо" поздно вечером в субботу.

Цинизма в эту историю добавляет тот факт, что несколькими часами ранее УАФ проинформировала общественность о том, что именно она занималась организацией чартера для заболевших соотечественников, и о том, что их отправка домой запланирована на воскресенье…

Иными словами, руководство национальной ассоциации, выдавшее за правду откровенную ложь, в который раз продемонстрировало не только свою неспособность оперативно принимать адекватные решения в критических ситуациях, но и потрясающую склонность пиарится даже на тех эпизодах, о которых ему было бы лучше помалкивать.