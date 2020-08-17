Итоги шести лет Предстоятельства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия

Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий Фото из открытых источников

556 новых монахов, 340 рукоположенных священников и 27 новых монастырей.

17 августа 2020 года, перед началом Божественной литургии по случаю годовщины интронизации Предстоятеля Украинской Православной Церкви, Управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний рассказал украинским СМИ о служении Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия в течение шести лет.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Как отметил Управляющий делами УПЦ, несмотря на гонения и препятствия по регистрации приходов Украинской Православной Церкви, которые совершались в течение этих последних шести лет, каноническая Церковь выросла.

"Наша Церковь в количестве приходов, а также — священнослужителей. В 2014 году в УПЦ было 11 970 священников, а теперь 12 311 священников; в 2014 году у нас было 228 монастырей, сегодня насчитывается 255 монастырей, то есть за это время открылось 27 монастырей; количество монахов и монахинь тоже увеличивается: в 2014 году несли послушание 4 053, сегодня — 4 609 монахов, то есть за это время подвизались еще 556 монахов и монахинь", — рассказал Его Высокопреосвященство.

Митрополит Антоний подчеркнул, что "если есть монастыри, если есть люди, которые желают стать монахами, то это есть показатель того, что Церковь действительно Христова, а не организация, которая создана и затем поддерживается государством".

По словам иерарха УПЦ, все эти шесть лет Украинская Православная Церковь проводит в молитве за наше государство, защиты чистоты Православной веры и канонического устройства, а также всесторонне помогая украинскому народу и нашему государству.

Также митрополит Бориспольский и Броварской Антоний отметил, что все вызовы, которые стояли в последнее время перед нашей Церковью и нашим народом — и религиозные конфликты, и усиление украинского раскола, и административное и силовое давление на УПЦ со стороны предыдущей власти, и конфликт на Донбассе, и пандемия COVID-19, — каждая епархия, каждый приход, каждый монастырь УПЦ провели в молитве и благотворительной помощи вынужденным переселенцам, больным, нуждающимся.

"Это все переживала УПЦ во главе с Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием. Мы рады, что именно такие добродетели: любовь к Богу, к ближнему, мужество в вере, желание защитить каждого в нашем государстве, смирение — все это проявилось в характере нашего Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и помогло пережить вызовы", — резюмировал владыка.

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний