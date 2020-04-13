Историческое нефтяное перемирие продлится недолго: Когда война за долю рынка возобновится?

Четырнадцать членов ОПЕК во главе с Саудовской Аравией постоянно пытаются контролировать цены, регулируя объемы производимой нефти Егор Алеев/ТАСС

Прошедший недавно саммит ОПЕК+ во главе с Россией и Саудовской Аравией принес положительные плоды — договор о сокращении добычи. Однако переговоры превратились в четырехдневную драму, а заключенное соглашение эксперты называют временным перемирием.

Об этом пишет Bloomberg.

Когда восстановится спрос на нефть, большое сражение за долю рынка между американцами, саудовцами и русскими может возобновиться.

После четырех дней высокой драмы, низкого фарса и долгих периодов скуки группа стран ОПЕК+ во главе с Саудовской Аравией и Россией договорилась, наконец, о рекордном сокращении добычи нефти в условиях вызванного коронавирусом падения спроса. Но когда обстановка в мире начнет нормализоваться, эта сделка подвергнется серьезному давлению.

Драму обеспечила Мексика, отказавшись согласиться на выделенные ей квоты. Потом последовал фарс, когда министр нефти этой страны покинул виртуальную встречу ОПЕК+, чтобы провести отдельные переговоры с американскими и канадскими партнерами. А другие министры несколько часов, а потом и дней пребывали в агонии, мучительно размышляя о том, как на это ответить? Скука? Ну, это было в промежутках.

На первом этапе сделки ОПЕК+, которая должна действовать в течение двух лет (беспрецедентный срок), Мексику попросили сократить добычу на 400 000 баррелей в день. Она предложила в четыре раза меньше, причем с более высокой точки отсчета.

Невероятным белым рыцарем предстал в пятницу американский президент Дональд Трамп, прискакавший на выручку ОПЕК+. Он предложил сделку с мексиканским президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором (известным как АМЛО), в рамках которой 250 000 баррелей в день "рыночного" сокращения добычи в США должны были стать "мексиканским" вкладом.

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Но не стоит обманываться. Из-за этого предложения с рынка не уйдет не единого барреля, кроме тех, что исчезнут в любом случае по причине падения спроса из-за COVID-19. Саудовцы и русские четыре дня пытались убедить мексиканское правительство уступить, но в итоге решили смириться с мексиканским упрямством и сократить свои потери. В противном случае рынки открылись бы в понедельник утром, а ОПЕК+ к этому времени так и оставалась бы в замешательстве, что могло создать угрозу очередного падения цен.

Справедливости ради надо сказать, что сделка ОПЕК+ является исторической по своему размаху, учитывая объемы сокращений добычи и их продолжительность, хотя непонятно, какой смысл устанавливать целевые показатели на два года вперед, если сейчас все так неопределенно. 20 нефтедобывающих стран-участниц поначалу сократят добычу на 9,7 миллиона баррелей в день. Для всех, кроме Мексики, это будет сокращение на 23% сроком на два месяца — май и июнь. По состоянию на сегодняшний день, после этой первой фазы Мексика уже ничего не будет сокращать, поскольку ей предположительно придется выйти из состава группы ОПЕК+. Оставшиеся 19 стран до конца года будут придерживаться объема сокращений в 7,7 миллиона баррелей в день, а затем 5,8 миллиона баррелей в течение 16 месяцев до апреля 2022 года.

Не удивляйтесь тому, что опубликованные ОПЕК+ цифры выше этих. Были предположения, что официальная цифра станет ближе к 12,5 миллиона баррелей в день, но она будет обеспечена за счет повышения начальных цифр добычи для Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта, которые в этом месяце ее увеличили. Это такая дымовая завеса, чтобы сокращения казались более существенными.

Эта сделка вызывает ряд серьезных вопросов, и это не только проблема Мексики. Россия, например, должна в предстоящие три недели сократить добычу на 2,5 миллиона баррелей в день. Но сократит ли? Глава государственной нефтяной компании "Роснефть" выступал решительно против предыдущих скромных сокращений добычи в России. Могу себе представить его реакцию, когда ему скажут, что к 1 мая "Роснефть" должна будет урезать добычу почти на миллион баррелей в день.

Вклад состоявшейся в пятницу встречи министров энергетики "двадцатки", которой предшествовал прошедший в четверг видеомарафон ОПЕК+, был, мягко говоря, разочаровывающим. Индийский министр сказал что-то о пополнении стратегических нефтяных запасов страны, но никаких конкретных предложений от этой группы не последовало. Поскольку цены на нефть опустились ниже некуда, пополнение запасов в любом случае является вполне логичным шагом, и Китай с Индией уже начали это делать. Но емкость хранилищ ограничена.

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У США в стратегическом нефтяном запасе есть место еще для 77 миллионов баррелей, но конгресс в прошлом месяце отказался утверждать расходы на закупку 30 миллионов баррелей. Нефтяные трейдеры и аналитики полагают, что Китай в этом году может дополнительно закупить 80-100 миллионов баррелей. Между тем, правительство Индии попросило государственные НПЗ купить 15 миллионов баррелей нефти у Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Ирака, чтобы заполнить свои емкости. Кроме этих трех стран, больших емкостей для хранения нет ни у кого.

Американский министр энергетики Дэн Бруйетт (Dan Brouillette) заявил на встрече G-20, что крах на нефтяном рынке и без какого-либо государственного вмешательства заставит к концу года Америку сократить добычу на два миллиона баррелей в день. Он добавил, что есть и другие прогнозные модели, которые предсказывают снижение добычи на три миллиона баррелей. Россия раньше отвергала "рыночные" сокращения, заявляя, что снижение добычи из-за падения спроса не является сокращением. Но в итоге она капитулировала вместе с другими членами ОПЕК+. В коммюнике ОПЕК+ нет упоминания о том, что сделка зависит от действий стран, не входящих в эту группу. Другие производители, не являющиеся членами ОПЕК+, включая Канаду, Бразилию и Норвегию, тоже внесли вклад в виде "вызванных рынком" сокращений добычи.

Попытки Саудовской Аравии проводить политику безудержной добычи терпят неудачу уже второй раз за пять лет. Нынешняя попытка длилась даже меньше, чем предыдущая — всего один месяц. Предыдущей попытке в конце 2016 года положила конец сделка ОПЕК+ с Россией и другими странами.

Но сейчас у нас явно чрезвычайная ситуация с беспрецедентным падением спроса. Не следует удивляться, если война за долю рынка между саудовцами, русскими и американцами возобновится, когда пандемия пойдет на спад, и людям снова понадобится нефть. Между тройкой крупнейших производителей заключен не прочный мир, а лишь временное перемирие.

Джулиан Ли

Перевод: ИноСМИ