Исторический матч человека с ИИ: Гарри Каспаров против Deep Blue

Гарри Каспаров против Deep Blue, 4 мая 1997 года AP Photo, Adam Nadel

Сериал Netflix "Ход королевы" стал хитом и возродил интерес американцев к шахматам. Видимо, поэтому автор решил вспомнить об историческом матче Гарри Каспарова с суперкомпьютером. Это было противостояние из шести игр. И Каспарову, и его киберпротивнику пришлось много думать и анализировать в попытках обыграть друг друга.

Об этом пишет The Washington Post.

Трещины в броне Гарри Каспарова начали появляться примерно на 13-м ходу его первой партии с суперкомпьютером.

Суперкомпьютер компании "Ай-Би-Эм" разрабатывали шесть лет, готовя его к матчу с шахматным гроссмейстером и самым высокопоставленным игроком в истории этой игры. Поединок должен был состоять из шести партий, и все взоры четверть века тому назад были прикованы к конференц-центру в Филадельфии. Именно там должен был решиться вопрос о том, сможет ли машина взять верх над одним из величайших стратегических умов в мире.

Сегодня шахматы снова приковывают внимание американцев, которые запоем смотрят на Netflix сериал "Ход королевы". В этом фильме юное шахматное дарование по имени Бет Хармон побеждает мужчин на национальных и международных соревнованиях, и одновременно сражается с собственными демонами.

У матча Каспарова и суперкомпьютера были свои повороты сюжета и огромная аудитория. Первая партия турнира началась 10 февраля 1996 года. Deep Blue получил право сделать первый ход. Спустя 12 ходов компьютер поставил Каспарову шах. Свой следующий ход гроссмейстер обдумывал 27 минут.

Каспаров и раньше проигрывал компьютерным программам, но это было в игре на скорость, которую нельзя назвать настоящей проверкой навыков и умений игрока. Каспаров попытался агрессивно наступать пешкой, однако Deep Blue, способный обдумывать 200 миллионов ходов в секунду, сохранил спокойствие.

"Машина сказала: "Я тебе не верю. Я не знаю, кто ты такой, или что ты такое, однако победа будет за мной", — вспоминает комментатор и международный гроссмейстер Морис Эшли. — Машина не верит в психологическое запугивание. Каспаров посчитал, что сделал хороший ход, и точно так же подумал бы любой играющий против него человек. Но взять на испуг компьютер невозможно".

После 37 ходов Каспаров капитулировал и признал поражение. Свершилось историческое событие. Это была первая победа компьютерной программы над гроссмейстером с соблюдением строгих турнирных условий.

Расстроенный Каспаров вернулся в отель, ни слова не сказав прессе. Той ночью он не смог уснуть. Ему надо было понять, что пошло не так.

Во второй партии были свои технические трудности, вызывавшие отчаяние у всех, кто присутствовал на шестичасовом марафоне. Вначале суперкомпьютер не мог в полной мере задействовать все варианты начальной стратегии. Посреди игры Deep Blue утратил контакт с удаленным центром обработки, находившимся в исследовательском центре "Ай-Би-Эм" им Уилсона в Йорктаун-Хайтс, штат Нью-Йорк. Это вызвало 20-минутную задержку.

Несмотря на все старты и остановки, Каспаров сумел ограничить действия ферзя суперкомпьютера и отнять у него несколько пешек. Deep Blue сдался на 73-м ходу.

Каспаров признался, что серьезно недооценил соперника в первой партии. Теперь настала очередь команды "Ай-Би-Эм" вносить корректировки в стиль игры перед следующей партией.

Необычайно осторожная и консервативная манера Каспарова в первой партии расслабила Deep Blue, а агрессивное начало второй застало машину врасплох. Компьютеру было сложно приспособиться. А комментаторов беспокоило то, что чем дольше будет длиться турнир, тем больше Каспаров будет утрачивать свои преимущества.

Третья и четвертая партии закончились вничью, и игра в них шла на равных. Оборона "голубого гиганта" оказалась достаточно прочной, чтобы отразить все атаки гроссмейстера в ходе трехчасовой третьей партии.

"Я надеялся, что Гарри придет и надерет этому компьютеру задницу, — сказал гроссмейстер и комментатор Яссер Сейраван. — Сегодня у него не очень получилось. Но он был на солнечной стороне во время этой пытки. Он все время давил".

В четвертой партии Каспаров едва не проиграл, хотя на трибуне сидела и подбадривала шахматиста его мать. По оценке "Ай-Би-Эм", эту игру в онлайне постарались посмотреть примерно пять миллионов человек. Пятую партию Каспарову надо было выигрывать, чтобы не проиграть машине всю серию.

Она длилась более четырех часов. Решающий момент в пятой партии наступил, когда суперкомпьютер случайно загнал в тупик коня. Этого оказалось достаточно, и Каспаров победоносно завершил партию за 48 ходов.

"Причиной проигрыша могло стать множество факторов или какой-то один недостаток, — сказал руководитель команды "Ай-Би-Эм" Чанг-Джен Тан (Chung-Jen Tan), о чем написала "Филадельфия Инкуайрер" (Philadelphia Inquirer). — Мы просто не знаем. Но как я уже говорил, мы добились своей цели уже в первый день, доказав, что компьютер может играть на таком уровне".

Избежав поражения и почувствовав огромное облегчение, Каспаров заявил: "Я очень счастлив…. Я доказал, что даже такая машина не является непобедимой".

Каспарову настало время показать, что он сумеет завершить серию из шести игр несомненным победителем. Он с самого начала воспользовался своим преимуществом, и сумел сохранить его, пока суперкомпьютер из-за неверных решений жертвовал пешками. Потом он сдался. Турнир завершился победой Каспарова.

Тан и Каспаров пожали друг другу руки, и компьютерный специалист признал, что познания Каспарова просто невозможно преодолеть. А сам Каспаров стал свидетелем переломного момента в "обучении" машины шахматам.

"Впервые в истории человечества я увидел нечто похожее на искусственный интеллект, — сказал Каспаров. — Я знаю очень мало шахматистов, которые выдержали бы такой напор".

Когда в феврале 1996 года весь мир наблюдал за проходившим в Филадельфии матчем Каспаров — Deep Blue, в этом же городе разыгралась шахматная борьба иного рода. Средняя школа имени Робертса Во из северной части Филадельфии когда-то имела одну из лучших в стране шахматных команд. С 1977 по 1983 годы школа выиграла семь национальных чемпионатов. Но потом иссякло финансирование, и школе стало сложно привлекать опытных тренеров и игроков. Программу закрыли.

Приехав в 1989 году в эту школу, педагог и тренер Саломе Томас-Эл (Salome Thomas-El) начал возрождать шахматную программу. За первые 10 лет работы Томаса-Эла в этой школе 20 ее учеников погибли от огнестрельного оружия и прочих видов насилия. Для него шахматы были способом уберечь детей от беды.

В интервью газете "Филадельфия Инкуайрер" Томас-Эл сказал: "Я вижу в шахматах возможность для этих юношей и девушек использовать навыки критического мышления и проявить свою конкурентоспособность в этой ненасильственной игре для ума".

Когда Каспаров сражался с суперкомпьютером на другом конце города, возрожденная шахматная команда школы уверенно победила в местном турнире. На следующий год эта школьная команда заняла первое место на детско-юношеском чемпионате США по шахматам.

Дастин Уотерс

Перевод: ИноСМИ