Исследование Вселенной: Главные космические события 2020 года

Основатель SpaceX Илон Маск прыгает в воздухе внутри здания сборки автомобилей после того, как пилотируемая миссия SpaceX Falcon 9 Crew Dragon Demo-2 стартовала EPA-EFE

2020 год был богат на планы относительно исследований в космическом пространстве, и несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 много проектов реализовано.

Об этом пишет The Universe. Space. Tech.

Друзья! 2020-й год подошел к концу. К сожалению, он оказался совсем не таким, как многие из нас надеялись. Но, хотим мы этого или нет, он уже стал частью истории. Так что самое время подвести некоторые итоги ушедшего года в космической сфере и вспомнить про наиболее интересные события. Для удобства мы разбили материал на три части.

COVID-19

Главным событием 2020 г., безусловно, стала пандемия коронавируса COVID-19, затронувшая почти все сферы человеческой деятельности. И аэрокосмическая индустрия не стала исключением. Введенные в различных странах карантинные меры привели ко временному закрытию и/или сокращению рабочих смен ряда производственных и испытательных центров. Это не могло не сказаться на скорости реализации ряда космических проектов.

Сборка телескопа James Webb NASA/Chris Gunn

Так, из-за последствий пандемии была в очередной раз перенесена дата запуска космической обсерватории JWST (впрочем, по мнению некоторых скептиков, это произошло бы в любом случае). Карантинные меры помешали провести высотные тесты парашютной системы аппарата ExoMars. Из-за этого он пропустил летнее стартовое окно и теперь останется на Земле до 2022 г. Также были отложены первое орбитальное испытание индийского космического корабля "Гаганьян" и первый полет грузового космоплана Dream Chaser. И это лишь наиболее известные проекты ближнего прицела. Безусловно, COVID-19 скажется и на космических программах, реализация которых была запланирована на вторую половину следующего десятилетия.

ExoMars Thales Alenia Space

Астрономы также не избежали последствий пандемии. Так, телескопы Европейской Южной обсерватории почти на шесть месяцев приостановили все наблюдения. Аналогичная участь постигла и прославленный комплекс радиотелескопов ALMA, и многие другие научные учреждения. Лишь к концу года некоторые обсерватории начали постепенно возобновлять научную деятельность. Остается надеяться, что в 2021 г. они сумеют вернуться к привычному режиму работы.

Начало пилотируемых полетов Crew Dragon

Одно из наиболее важных космических событий 2020 г. произошло 30 мая. В тот день в свой первый пилотируемый полет отправился космический корабль Crew Dragon. Хоть и с опозданием в несколько лет, но SpaceX выполнила свои обязательства перед NASA по программе Commercial Crew.

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Crew Dragon NASA

Испытательный полет прошел без каких-либо существенных замечаний. Поэтому в ноябре к МКС отправился новый Crew Dragon — в этот раз в рамках первой полноценной эксплуатационной миссии. Он доставил на станцию четырех астронавтов, которые проведут на ее борту шесть месяцев.

Запуск Crew Dragon (миссия Crew-1) NASA/Joel Kowsky

Стыковка Crew Dragon с МКС NASA

Приводнение Crew Dragon NASA

Ввод в эксплуатацию нового корабля позволил NASA ликвидировать многолетнюю монополию "Роскосмоса" на доставку людей на МКС и дал возможность расширить ее постоянный экипаж до семи человек. Также Crew Dragon должен сыграть важную роль в планах по коммерциализации комплекса. Уже в октябре следующего года он будет задействован в первой в истории частной пилотируемой космической миссии. В ее рамках станцию посетят актер Том Круз и режиссер Даг Лайман (Tom Cruise, Doug Liman). Они планируют снять на борту МКС несколько сцен для своего будущего фильма.

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Марсианская одиссея 2020

В плане новых межпланетных миссий 2020-й можно смело назвать годом Красной планеты. Летом мы стали свидетелями запуска к Марсу сразу трех исследовательских аппаратов — американского Mars 2020, китайского "Тяньвэнь-1" и арабского "Аль-Амаль". Все они достигнут своей цели в феврале 2021 г.

Запуск ракеты Atlas V со станцией Mars 2020 NASA

Спускаемый аппарат миссии Mars 2020 войдет в марсианскую атмосферу 18 февраля. Если все пройдет по плану, через "семь минут ужаса" он высадит в кратере Езеро ровер Perseverance, который займется астробиологическими исследованиями и поиском следов, указывающих на возможную обитаемость соседней планеты (в прошлом или даже в наши дни). Интересным дополнением к миссии должен стать дрон-вертолет Ingenuity. Он является технологическим демонстратором, призванным доказать возможность исследований Марса с помощью аппаратов тяжелее воздуха.

Дрон-вертолет миссии Mars 2020 NASA/JPL-Caltech

На марсоход Perseverance возложена еще одна крайне амбициозная задача. Он будет не просто проводить астробиологические исследования, но и отбирать наиболее перспективные образцы марсианского грунта. Для этого ровер оснащен комплектом из 43 капсул для хранения проб. По завершении своей основной миссии он должен будет выгрузить их на поверхность Марса. Ученые надеются, что в будущем эти капсулы будут подобраны и возвращены на Землю специализированным межпланетным аппаратом, проект которого сейчас разрабатывается NASA совместно с ESA.

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"Тяньвэнь-1" (фото сделанное отделяемой камерой) CNSA

Что касается "Тяньвэнь-1" и "Аль-Амаль", то они выйдут на постоянную ареоцентрическую орбиту. В апреле от китайского зонда отделится спускаемый модуль с ровером. Он должен совершить посадку в южной части Равнины Утопия. В случае успеха КНР станет второй в истории страной, высадившей планетоход на поверхность Красной планеты. Что касается арабского зонда, то он не несет спускаемых аппаратов и предназначен исключительно для орбитальных исследований.