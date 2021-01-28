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Исследование Вселенной: Астрономы открыли систему с пятью резонансными экзопланетами

In-space
In-space

Интернет-издание о научных достижениях и открытиях в области астрономии, космоса и космонавтики

Юпитер и ледяной спутник Европа NASA

Астрономы нашли систему с пятью резонансными экзопланетами

Она бросает вызов устоявшейся теории образования и эволюции планетных систем.
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