Исследование Вселенной: Астрономы открыли самую большую каменистую планету

Горячий Нептун в представлении художника University of Warwick/Mark Garlick

Команда астрономов из Уорикского университета сообщила об открытии весьма необычной экзопланеты, получившей обозначение TOI-849b.

Об этом пишет The Universe. Space. Tech.

Она обращается вокруг солнцеподобной звезды, расположенной на расстоянии около 730 световых лет от Солнечной системы. Радиус этого объекта примерно равен радиусу Нептуна, он совершает один оборот вокруг своего светила всего за 18 часов. Из-за такой близости дневная сторона экзопланеты разогрета до 1500°C.

TOI-849b привлекла внимание ученых благодаря тому, что ее орбита проходит в т.н. "нептуновой пустыне". Этим термином астрономы называют область пространства вблизи звезд, где практически не встречается тел подобных размеров. Неудивительно, что исследователи начали дополнительные наблюдения необычной экзопланеты с целью точнее определить ее характеристики.

Проведенные при помощи спектрографа HARPS измерения показали, что масса TOI-849b в 39 раз превосходит массу Земли. Это означает, что ее средняя плотность практически равна земной. Таким образом, она является самой тяжелой каменистой экзопланетой, обнаруженной астрономами.

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По словам исследователей, к настоящему времени уже сформулированы две основные теории формирования TOI 849 b. Согласно первой из них, изначально экзопланета была похожа на Юпитер, но впоследствии лишилась большей части летучих веществ под влиянием какого-либо внешнего фактора — столкновения с другим планетоподобным телом, гравитационного воздействия со стороны звезды или же фотоиспарения атмосферы (уноса ее в космос под действием излучения центрального светила). Вторая теория предполагает, что TOI 849 b может быть "неудавшимся" газовым гигантом. Возможно, в период формирования планеты в аккреционном диске произошло какое-то событие, из-за которого она так и не смогла обзавестись мощной газовой оболочкой.