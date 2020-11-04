Испанские истребители будут патрулировать Черное море в составе сил НАТО

Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель четвёртого поколения airliners.net

Испания, как член НАТО, отправляет войска и технику в Румынию и в страны Балтии, где НАТО хочет показать России свою решимость защищать бывшие советские республики от любой агрессии.

Об этом пишет El País.

Шесть истребителей и 130 испанских военных в феврале и марте будут размещены на военной базе в Румынии.

Испанские многоцелевые истребители впервые пролетят над Черным морем, которое стало самой горячей зоной в напряженных отношениях НАТО и России после аннексии Крыма в 2014 году. Отряд из шести "Еврофайтеров" (самолетов-истребителей производства стран ЕС) и 130 служащих ВВС Испании в течение двух месяцев — февраля и марта 2021 года — будет развернут в Румынии, чтобы контролировать воздушное пространство страны.

С 2006 года Испания посылает свои военные самолеты в страны Прибалтики в рамках программы воздушной безопасности. Их цель — защита воздушного пространства этих государств от вторжения русских и перехват неопознанных самолетов. Однако до нынешнего момента Испания не делала ничего подобного на Балканах, где НАТО придерживается схожей стратегии.

Испанские истребители разместятся на авиабазе имени Михаила Когэлничану (Mihail Kogălniceanu) в 25 километрах от города Констанца на берегу Черного моря, где также базируются F-16 и МиГ-21 ВВС Румынии. Военно-воздушной защитой всего южного фланга НАТО управляют из Центра совместных воздушных операций (Centro de Operaciones Aéreas Combinadas) в городе Торрехон-де-Ардос под командованием испанского генерала Фернандо де ла Крус Каравака (Fernando de la Cruz Caravaca). Испания планировала осуществить развертывание ещё в этом году, но по техническим причинам его пришлось перенести. С мая по август эту миссию выполняют самолеты Великобритании, а с сентября по декабрь — Канады.

Недружественные сближения между самолетами Североатлантического альянса и России над Черным морям происходят достаточно часто. В мае Москва утверждала, что истребители Су-27 и Су-30 перехватили два американских бомбардировщика B-1 "Лансер", когда те находились над международными водами, и преследовали их, пока они не удалились от границ России.

Новости по теме: Американские истребители над Черным морем: Кому угрожают США?

По данным издания АВС, отряд отправится в Румынию с военной базы в Морон-де-ла-Фронтера. Военные источники эту информацию подтверждают. Через месяц после его возвращения в Испанию, с мая по август ВВС страны развернут другой контингент на базе города Шяуляй в Литве. В Литву отряд из 130 военных и шести истребителей ЕС "Еврофайтер" отправится с базы Лос Льянос в Альбасете. Это будет уже восьмой раз, когда испанские истребители отправятся в Прибалтику. Ежегодная стоимость этих развертываний составляет около 50 миллионов евро.

Помимо этого, Испания сохраняет контингент из 350 военнослужащих сухопутных войск в составе международного батальона в Латвии в рамках программы под названием "Расширенное передовое присутствие" НАТО. Так НАТО хочет показать России свою решимость защищать бывшие советские республики от любой агрессии. Испанские зенитно-ракетные комплексы "Пэтриот" размещены на границе Турции и Сирии, чтобы обезопасить турецкую территорию НАТО от атаки баллистических ракет. Предполагается, что в декабре эта миссия будет продлена ещё на шесть месяцев.

Новости по теме: Черноморская стратегия Америки: Канал Эрдогана "Стамбул" открывает двери НАТО в Черное море?

Есть и еще один вклад Испании в защиту НАТО: начиная с 30 июня, в течение года испанский фрегат является флагманом флотилии сопровождения в Средиземном море. Это одна из четырех военно-морских группировок НАТО, цель которой — мгновенный ответ в случае кризиса. Первой точкой назначения флотилии было Черное море. Там в июле вместе с флотилией минных тральщиков она приняла участие в совместных военных учениях, организованных Болгарией, а потом посетила принявший отряд НАТО порт Одесса (Украина). Во время визита она продемонстрировала флаг НАТО и берегам Крыма.

Мигель Гонсалес

Перевод: ИноСМИ