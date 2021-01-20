Иран провоцирует США накануне инаугурации Байдена, демонстрируя военную мощь

Солдаты иранской армии, во время парада в Тегеране AP Photo

Иран накануне инаугурации президента США Джо Байдена решил продемонстрировать военную мощь, провоцируя таким образом Вашингтон к дальнейшей напряженности между сторонами. Во время "показательных" военных учений были замечены беспилотники, конструкция которых вызвала определенные подозрения.

Об этом пишет Al Arabiya.

Накануне инаугурации президента США Джо Байдена командующий сухопутными войсками Ирана Киумарс Хейдари объявил о проведении крупномасштабных военных учений в Оманском заливе. В предстоящих военных учениях примут участие воздушно-десантные бригады, силы специального назначения и силы быстрого реагирования.

Это третьи по счету военные учения за две недели. Они усиливают напряженность между Тегераном и Вашингтоном, так как проходят накануне инаугурации президента США Джо Байдена.

В понедельник, 18 января, Киумарс Хейдари заявил, что в военных учениях Eghtedar-99 примут участие 55-я воздушно-десантная бригада, 65-я бригада специального назначения и 223-я бригада быстрого реагирования при транспортной и боевой поддержке иранских ВВС и "Хаванируз" на побережье Макрана. Об этом сообщило иранское информагентство "Фарс", считающееся близким к Революционной гвардии.

Новости по теме: Трамп готов начать войну с Ираном ради президентского кресла?

Он добавил, что будут проведены операции по проникновению на поверхность и под землю и продвижению к вражеским военно-морским целям.

Противокорабельные баллистические ракеты

В субботу, 16 января, Иран завершил двухдневные военно-морские учения, в рамках которых он испытал противокорабельные баллистические ракеты.

Иранские военные из пустыни в центральной части Иранского нагорья успешно провели учебные пуски противокорабельных баллистических ракет по целям на расстоянии 1800 километров, сообщает информагентство КСИР Sepah News.

В пятницу, 15 января, Иран начал двухдневные военно-морские учения под названием Payambar-e Azam ("Великий пророк"). Первый этап учений заключался в испытании баллистических ракет класса "земля-земля" и проведении боевых операций беспилотников в центральной пустыне.

Беспилотники похожи на те, что атаковали объекты Saudi Aramco

Во время военных учений были замечены беспилотники, конструкция которых вызвала определенные подозрения. По данным Associated Press, они похожи на беспилотники "Дельта", совершившие атаки по нефтеперерабатывающим предприятиям Saudi Aramco в Абкайке и Хурайсе в сентябре 2019 года. Напомним, что Тегеран до сих пор отрицает причастность к нападениям на нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии.

Новости по теме: Идеальное убийство "отца иранской ядерной бомбы"

Йеменские повстанцы-хуситы взяли на себя ответственность за удар по объектам Saudi Aramco. Они же в мае 2019 года якобы атаковали саудовский трубопровод "Восток-Запад". Все это выглядит убедительным доказательством в пользу причастности Тегерана к этим атакам.

Военные учения в Оманском заливе

Иран обладает ракетным потенциалом, способным причинить серьезный ущерб Израилю и военным базам США на Ближнем Востоке, так как дальность полета иранских ракет составляет 2 тысячи километров.

На прошлой неделе военно-морские силы армии Ирана провели успешные пуски крылатых ракет малой дальности на военно-морском параде Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в Оманском заливе.

Иран провел масштабные учения, в ходе которых испытал новые баллистические ракеты на фоне возросшей напряженности в отношениях с США.

Салих Хамид

Перевод: ИноСМИ