Иностранцы не смогут приобрести украинскую землю? Ложь. Она перейдет в собственность агрохолдингов, которые им принадлежат

Потеряем землю – потеряем государство! agropravda.com

Парламент принял закон об обороте земли, в котором банкам предоставлено исключительное право в неограниченной концентрации владеть, пользоваться и распоряжаться землей. В Украине уже сейчас большинство акционеров работающих банков – иностранцы. Поэтому всякие заявления, что иностранцы не смогут стать собственниками украинской земли до 2024 года, – пустые разговоры.

Об этом пишет Виталий Журавский на своей странице в Facebook.

Закон об обороте земли принят. На сегодня есть множество постановлений об отмене решения парламента на продажу аграрной земли. Претензии – нарушение регламента. Они, с моей точки зрения, вполне обоснованные, но новообразованная коалиция из числа "Европейской солидарности", "Голоса" и "Слуги народа" эти постановления отклонит.



У меня нет сомнений, что со временем появится конституционное представление в Конституционный Суд о нарушении процедуры принятия закона об обороте земли. Здесь есть перспективы у оппозиции. Потому что в один день впервые в истории украинского парламентаризма прошли три внеочередные сессии, что является законодательным безрассудством. И последняя сессия – без утвержденной повестки дня.



Многочисленные народные депутаты, которые внесли изменения в статьи законопроекта об обороте земли, не были заранее проинформированы о том, что 30 марта состоится внеочередная сессия, на которой будет рассматриваться вопрос сельскохозяйственной земли. И таким образом физически не смогли воспользоваться своим конституционным правом на отстаивание своих инициатив. То есть их право на законодательную инициативу проигнорировано, что является грубым нарушением Конституции Украины.



Планируется, что принятый закон частично вступит в действие только с 1 июля 2021 года. А до этого времени он может быть либо отменен Конституционным Судом, либо отменен новой властью.

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В Украине законы, которые не поддерживаются народом, не выполняются. Против принятого через колено закона официально выступили депутаты 13 областных советов и 450 местных советов разного уровня. По разным социологическим опросам, более 70% граждан Украины не поддерживают продажу земли с молотка.



В случае если КСУ будет медлить с рассмотрением конституционного представления, а власть останется у команды Зеленского и закон заработает после моратория, то этим правом воспользуются в полной мере именно банки. Им предоставлено исключительное право в неограниченной концентрации владеть, пользоваться и распоряжаться землей, если кредитор не выполнил своих финансовых обязательств и она стала предметом залога.



В Украине уже сейчас большинство акционеров работающих банков – иностранцы. Поэтому всякие заявления, что иностранцы не смогут стать собственниками украинской земли до 2024 года, – пустые разговоры.



Все операции по купле-продаже земли будут осуществляться через банки и только в безналичной форме.



Земельный участок может приобрести лицо при условии наличия у приобретателя права собственности документов, подтверждающих источники происхождения средств. То есть это должны быть абсолютно чистые белые средства, заверенные налоговиками. Иначе банк в операции откажет.



Это в целом делает невозможным приобретение земли малым и средним фермерам, которые до 80% операций проводят наличными. Поэтому априори правом покупки земли воспользуются в основном зарубежные спекулянты, у которых с документами полный ажур.



Если к 1 июля 2024 года в одни руки можно приобрести не более 100 га земли, то после этой даты – не более 10 тыс. га, в том числе и юридическим лицам, среди учредителей которых есть иностранцы.



Льготное право на покупку будет предоставляться арендаторам, которые заключили договоры аренды земли до 2030 года, без проведения земельных торгов. Они сегодня пользуются паями бывших колхозников, получают каждый год за гектар земли в разной форме от 3000 до 4000 грн. За 10 лет они заплатят еще по 30–40 тыс. грн каждому селянину. И на этом все. Земля перейдет в собственность крупных агрохолдингов, контрольный пакет которых принадлежит иностранцам.



Если так произойдет, то Украина утвердится как сырьевая держава вроде Аргентины, собственность на землю перейдет транснациональным компаниям. Они будут платить налоги в своих странах, а не у нас. Совсем по-другому развивалась бы ситуация, если бы сделали ставку на отечественных фермеров. Они бы платили налоги в украинский бюджет. Выиграло бы село, государство.



Для обработки украинской земли, как подсчитали специалисты, латифундистам с современной техникой достаточно около 200 тыс. человек, а на селе живет более 10 млн. По такому сценарию большинство или уедет на заработки в город, пополняя люмпен, или как дешевая рабочая сила – за границу.



Земля – это создание миллионов рабочих мест. Но в тех странах, где доминирует фермерство. Например, в Польше только таких хозяйств 1,425 млн, в Италии – 1,146 млн, в Румынии – 3,422 млн. В Украине – около 29 тыс.



На ферме работает минимум два-три человека. Там, где есть фермерское хозяйство, – там экономическая чистая продукция. Это и, в конце концов, вопрос национальной безопасности. Именно наши фермеры и удерживают инфраструктуру села, дороги, детские сады, школы.



Нашим селам монополисты не нужны. Село – колыбель нашего языка, культуры. Исчезнет село – исчезнет и наша культура. В декларации государственного суверенитета сказано, что наша земля является материальной основой суверенитета. Потеряем землю – потеряем государство! Надеюсь, что этого не произойдет.

Виталий Журавский