Инфляция и текущие тенденции развития экономики Украины

Национальный банк Украины rp.gov.ua

В секторе производства товаров и услуг наблюдается стагнация и сужение объемов деятельности. Однако сектора с предоставлением посреднических финансовых и деловых услуг растут. Что происходит в экономике Украины и какие прогнозы на будущее?

Об этом пишет Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

Начало 2020 г. характеризовалось падением показателей экономической активности в видах деятельности, представляющих реальный сектор: промышленное производство сократилось на 5,1%, транспортные услуги - на 4%, сельское хозяйство – на 2,7%.

На этом фоне - падение темпов инфляции ниже целевого диапазона НБУ, а цен производителей – ниже нуля - свидетельствует о признаках полноценной стагнации в секторе производства товаров и услуг и заметное сужение объемов его деятельности.

В то время, как секторы, связанные с оказанием посреднических финансовых и деловых услуг растут бешеными темпами. Одна только прибыль коммерческих банков по итогам 2019 года составила 60 млрд грн, увеличившись почти втрое против предыдущего года.

В банковской системе аккумулированы гигантские суммы, которые не поступают в реальную экономику. Для сдерживания избыточного давления "лишней" гривневой массы Национальный банк втрое расширил операции с депозитными сертификатами – до 200 млрд грн. В лучшие времена объем кредитов, выданных экономике, достигал 80% ВВП, сейчас же – он не набирает и 25% ВВП, а если с них снять неработающие кредиты – то не будет и 15% ВВП. Сейчас реальные производители не в состоянии конкурировать за кредитные ресурсы внутреннего рынка по ставкам, которые предлагаются депозитными корпорациями. Наряду с этим относительная величина депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ – пассивных направлений вложений денежных средств – составляют уже 24% ВВП, превосходя таким образом объем кредитного ресурса, предоставленного депозитными корпорациями в реальный сектор экономики.

Сложившаяся ситуация грозит эффектом широкомасштабной утечки капитала из страны, где нет надежных объектов для его инвестирования, особенно учитывая нестабильность на глобальных рынках капитала. Отсутствуют также правительственные и другие виды стимулов для инвестиций, формирование инвестиционного имиджа страны.

Кто виноват: мое убеждение – чрезмерно жесткие параметры макроэкономической политики, в рамках которой развивалась украинская экономика на протяжении последних 4 лет.

Индикатор жесткости реальных монетарных условий (как комбинация воздействий процентной ставки и изменений обменного курса) превышает аналогичный показатель в соседних странах Европы на 10 и более процентных пунктов. Такая чрезмерная жесткость монетарных условий наблюдается в украинской экономике начиная со второй половины 2018 года (уже 1,5 года).

Далее – фискальная политика. Фискальный баланс, если его считать за минусом расходов на обслуживание долга является профицитным с 2015 года. Тот же фискальный баланс, если его скорректировать на уровень разрыва между потенциальным и фактическим ВВП является профицитным начиная с 2015 года (только не следует брать для этого странные оценки НБУ с разрыва ВВП, где точка общеэкономического равновесия граничит с ростом "естественной" безработицы и падением промышленного производства). А это означает, что реальная экономика начиная с 2015 года имеет перманентный структурный шок от сокращения государственного спроса и должна перестраиваться в новых условиях.

Перестраиваться – в условиях жесткой монетарной политики и низкого внутреннего платежеспособного спроса. Последствия - предсказуемы.

Отдельный аспект провалов экономической политики – политика НБУ в отношении валютного курса и формирования национальных резервов. Вместо того, чтобы потушить понижением ставки избыточный спрос на рублевые финансовые активы (спрос – вызван непокрытым паритетом процентных ставок внешнего и внутреннего рынка капиталов) Нацбанк пошел другим путем – просто позволил гривне укрепиться (так работает трансмиссионный канал обменного курса в рамках режима инфляционного таргетирования). В результате – проиграли все.

Государственный бюджет занимает по ставкам, превышающим годовые темпы его доходов, экспортеры – несут потери вследствии снижения гривневой выручки, реальный сектор – недополучил кредитные ресурсы, а страна – недополучила поступления в валютные резервы, которые до сих пор на 20% "не дотягивают" до норматива композитного критерия МВФ. Но проиграли не все. Выиграли – "инвесторы" в государственные ценные бумаги.

Конечно, структурные проблемы украинской экономики вносят свой вклад в эффективность реформ и действенность трансмиссионных механизмов. Однако, не должны ли разработчики экономической политики учитывать наличие структурных рисков украинской экономики, неразвитость рынков труда, отсутствие фондового рынка, конкурентных товарных рынков и тому подобное? Не должны ли макроэкономические регуляторы корректировать и балансировать свои среднесрочные цели, несмотря на краткосрочные индикаторы и маяки, сигнализирующие о проблемах с их достижением?

Что делать:

Пересмотреть приоритеты установления целей на уровне Министерства финансов и НБУ, изменив их таким образом, чтобы достижение главной цели (уровня дефицита или инфляции) четко корреспондировалось с достижением промежуточных целей, такой как темпы реального экономического роста, уровень занятости и тому подобное. Внести коррективы в модели, которые используют макроэкономические регуляторы для оценки эффектов своей политики на темпы экономического роста и социального благосостояния в стране с учетом структурных проблем. Сформировать комплекс мер для сохранения экономического потенциала страны, прежде всего ее индустриального ядра. Обеспечить возможность финансирования реальных инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности экономики и расширения ее внутреннего рынка. Расширение инструментария государственных гарантий. Активизировать работу с международными официальными кредиторами на принципиально иных принципах формирования внутренней макроэкономической политики и ее нацеленности на рост экономического потенциала страны.

Богдан Данилишин